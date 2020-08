Thống Đốc Gavin Newsom Ủng Hộ Sergio Contreras Vào Chức Vụ Giám Sát Viên Orange County

WESTMINSTER, CA – Trong khi tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho cuộc vận động ứng cử chức giám sát viên Orange County, Địa Hạt 1, hôm nay, Nghị Viên Sergio Contreras của Westminster vừa được Thống Đốc Gavin Newsom của California chính thức ủng hộ.



Trong một bản tuyên bố được đưa ra với lời ủng hộ chính thức, Thống Đốc Newsom nói rằng:



“Tôi rất hào hứng khi ủng hộ ông Sergio Contreras vào chức vụ Giám Sát Viên Orange County bởi vì ông dành cả sự nghiệp đấu tranh cho lẽ phải. Trong lúc California hồi phục sau đại dịch COVID-19, chúng ta cần những lãnh đạo hiểu biết và làm việc hiệu quả như Sergio, người sẽ ưu tiên nhu cầu của các nhân viên tuyến đầu và các gia đình lao động tại các quận hạt của chúng ta. Tôi biết Sergio sẽ là một lãnh đạo can đảm trong việc đấu tranh cho sức khỏe, an toàn, và hồi phục kinh tế cho Orange County, và tôi rất vinh dự được ủng hộ ông.”



Địa Hạt 1 trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tiếp tục chuyển hướng từ đỏ qua xanh, tạo cơ hội cho đảng viên Dân Chủ. Trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở First District, năm 2020 các ứng viên Dân Chủ đã đạt được con số 57.7 % trong khi đó phía Cộng Hòa chỉ có 42.3 %. Về phần ghi tên đăng ký của cử tri, những cử tri Dân Chủ vượt xa phía Cộng Hòa tới 19 điểm, bao gồm 44% tổng số cử tri ghi danh ở trong Địa Hạt 1.



Cho tới hôm nay, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố, ông Sergio Contreras đã nhận được những sự ủng hộ sau đây:

Các cơ quan:

Democratic Party of Orange County

Orange County Labor Federation (OCLF)

California Nurses Association (CNA)

Orange County Professional Firefighters Association (IAFF Local 3631)

Orange County Medical Association

SEIU - USWW

SEIU 2015

SEIU Local 721

Coast Federation of Educators, American Federation of Teachers (AFT) Local 1911

California School Employees Association (CSEA) Santa Ana Chapter 41

American Federation of State, County, Municipal Employees (AFSCME) District Council 36

American Federation of State, County, Municipal Employees (AFSCME) United Domestic Workers (UDW) Local 3930

American Federation of State, County, Municipal Employees (AFSCME) Local 2076

American Federation of State, County, Municipal Employees (AFSCME) Local 1734

Southwest Regional Council of Carpenters

Laborers International Union of North America (LiUNA) Local 652

International Union of Operating Engineers (IUOE) Local 12

International Union of Operating Engineers (IUOE) Local 501

National Union of Healthcare Workers

United Union of Roofers, Waterproofers & Allied Workers Local 220

International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) Local 441

UA Local 582, Plumbers & Steamfitters

Painters & Allied Trades District Council 36

UNITE HERE Local 11

Ironworkers Local 433

Ironworkers Local 416

UFCW Local 324

Community Action Fund of Planned Parenthood of Orange and San Bernardino Counties

Women for American Values and Ethics (WAVE)



Các giới chức dân cử:

Dân Biểu Hoa Kỳ Katie Porter

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal

Dân Biểu Hoa Kỳ Harley Rouda

Dân Biểu Hoa Kỳ Gil Cisneros

Dân Biểu Hoa Kỳ Mike Levin

Dân Biểu Hoa Kỳ Linda Sanchez

Cựu Dân Biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez

Thống Đốc California Gavin Newsom

Kiểm Toán Trưởng California Betty Yee

Bộ Trưởng Tài Chính California Fiona Ma

Thượng Nghị Sĩ California Lena Gonzalez

Dân Biểu California Sharon Quirk-Silva

Dân Biểu California Cottie Petrie-Norris

Dân Biểu California Patrick O’Donnell

Cựu Thượng Nghi Sĩ California Josh Newman

Ủy Viên Học Khu Garden Grove Walter Muneton

Ủy Viên Học Khu Garden Grove Teri Rocco

Cựu Nghị Viên Garden Grove Kris Beard

Ủy Viên Học Khu Westminster Jamison Power

Cựu Ủy Viên Học Khu Westminster Amy Walsh

Thị Trưởng Costa Mesa Katrina Foley

Nghị Viên Costa Mesa Manuel Chavez

Ủy Viên Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Community College Lawrence Labrado

Chủ Tịch Học Khu Santa Ana Valerie Amezcua

Ủy Viên Học Khu Santa Ana John Palacio

Cựu Nghị Viên Santa Ana Sal Tinajero

Cựu Nghị Viên Santa Ana David Benavides

Ủy Viên Học Khu Santa Ana Alfonso Alvarez

Ủy Viên Học Khu Mẫu Giáo Anaheim Juan Gabriel Alvarez

Ủy Viên Học Khu Mẫu Giáo Anaheim Ryan Ruelas

Ủy Viên Học Khu Mẫu Giáo Anaheim Jose Pablo Magcalas

Cựu Ủy Viên Học Khu Mẫu Giáo Anaheim D.R. Heywood

Thư Ký Hội Đồng Giáo Dục Anaheim Annemarie Randle-Trejo

Ủy Viên Học Khu Huntington Beach Duane Dishno

Ủy Viên Học Khu Fullerton Aaruni Thakur

Phó Chủ Tịch Học Khu Oceanview Gina Clayton-Tarvin

Ủy Viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway City Sanitary District Margie L. Rice