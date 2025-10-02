Sự Thật Đằng Sau Tranh Cãi Về Y Tế Và Di Dân Dẫn Đến Đóng Cửa Chính Phủ





Một trong những cáo buộc chính mà chính quyền Trump và phía Cộng Hòa nhắm vào Dân Chủ trong cuộc tranh chấp ngân sách hiện nay là cho rằng Dân Chủ muốn cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Dân Chủ phủ nhận hoàn toàn, theo CBS News.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson viết trên mạng xã hội: “Dân Chủ đang bắt cóc chính phủ Mỹ để tặng bảo hiểm y tế miễn phí cho di dân bất hợp pháp.” Phó Tổng thống JD Vance cũng cáo buộc Dân Chủ muốn “lấy của người Mỹ để trả tiền y tế cho di dân bất hợp pháp.”





Thực tế, đề nghị ngân sách của phía Dân Chủ chỉ nhằm khôi phục quy định Medicaid theo luật trước năm 2025, tức mở lại quyền xin bảo hiểm cho các nhóm di dân có tư cách hợp pháp hay được chính phủ cho phép cư trú. Luật mới của Trump, được gọi là One Big Beautiful Bill Act, đã giới hạn Medicaid chỉ cho thường trú nhân (có thẻ xanh), người Cuba và Haiti nhập cảnh hợp pháp, cùng một số công dân đảo Thái Bình Dương. Các nhóm trước đây vẫn được nhận Medicaid như người tị nạn, người được cho tạm trú (parole), người được tòa án cho hoãn trục xuất, hay người được cấp quy chế tị nạn đều bị loại ra, khiến khoảng 1,4 triệu di dân có thể mất bảo hiểm.





Đề nghị của Dân Chủ không hề mở rộng Medicaid cho di dân không giấy tờ. Luật liên bang từ lâu đã cấm dùng ngân sách để chi trả bảo hiểm y tế cho người ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Tuy nhiên, Medicaid có thể hoàn trả một phần chi phí cấp cứu trong bệnh viện cho nhóm này – khoản chi chưa đến 1% tổng ngân sách của chương trình. Luật mới của Trump thậm chí còn cắt giảm cả nguồn hoàn trả cấp cứu này, điều mà Dân Chủ muốn khôi phục.

Chính quyền Trump lập luận rằng một số nhóm từng đủ điều kiện – như người được cấp “parole” dưới thời Biden, trong đó có người Venezuela và Ukraine – thực chất là bị “cho vào trái luật.” Nhưng những người này đều được phép nhập cảnh chính thức, được cấp giấy đi làm và cư trú hợp pháp. Các nhóm khác như tị nạn và tị nạn chính trị đều có lộ trình tiến đến thường trú và quốc tịch, tình trạng hợp pháp của họ không bị tranh cãi.

Lãnh đạo khối Dân Chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries, nói rõ: “Luật liên bang cấm dùng tiền thuế để cấp bảo hiểm y tế cho người không có giấy tờ. Và không có điều gì trong đề nghị của chúng tôi thay đổi luật đó. Chúng tôi đang đấu tranh cho y tế của người dân Mỹ.”





Một số tiểu bang do Dân Chủ lãnh đạo, như California, dùng ngân sách tiểu bang để mở rộng dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn không có tình trạng di trú hợp pháp. Trước đây, Trump đã tìm cách trừng phạt những tiểu bang này trong dự luật ngân sách, nhưng điều khoản ấy đã không được thông qua.





Tóm lại, tranh cãi hiện nay không phải là cấp bảo hiểm miễn phí cho người ở Mỹ bất hợp pháp, mà là việc có khôi phục Medicaid cho những di dân vốn đã được luật liên bang công nhận hợp pháp trước năm 2025 hay không.