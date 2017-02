Mời Gọi Biểu Tình Tuần Hành, Thắp Nến Yểm Trợ Quốc Nội Lúc 4 Giờ Chiều Ngày 5 Tháng 3 Năm 2017 Tại Nam California

Trong buổi họp chuẩn bị.

Westminster (Bình Sa)- - Tại phòng họp Đền thờ Đức Thánh Trần vào lúc 3 giờ chiều Thứ Ba ngày 21 tháng 2 năm 2017, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức buổi họp mở rộng để thành lập Ban tổ chức cuộc biểu tình tuần hành và thắp nến cầu nguyện yểm trợ lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý “Tập Hợp Quốc Dân Việt Nam” biểu tình ôn hòa từ Sài Gòn đến Hà Nội vào ngày 4 tháng 3 năm 2017 để cổ võ Dân Tộc Tự Quyết, chống Tàu cộng, thoát Trung, tranh đấu cho môi trường sạch, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam...Tham dự buổi họp có Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, các ông đại diện các hội đoàn, đoàn thể, chánh đảng gồm có: Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Văn Sáu, Lê Quang Dật, Phan Như Hữu, Hứa Trung Lập, Phát Bùi, Ngân Nguyễn, Ngọc Ân, Đoàn Hùng, Quỳnh Hoa, Minh Trì, Nguyễn Xuân Kế, Phạm Kim Long, Bùi Trọng Nghĩa, Võ Tấn Kha, Trương Hòa, Nguyễn Bảo, Nhà báo Như Hảo, Bà Nga Nguyễn, Hải Trần, Lâm Quang Thạnh, Ngô Thiện Đức...Sau phần nghi thức chào cờ Việt – Mỹ, phút mặc niệm, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết sở dĩ có buổi họp hôm nay là để tiếp nối phiên họp trươc đây được tổ chức tại Thư Viên Việt Nam vào ngày 18 tháng 2 năm 2017 bàn về việc biểu tình, thắp nến cầu nguyện yểm trợ cho đồng bào trong nước từ Sài Gòn đến Hà Nội xuống đường theo lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng 3 năm 2017. Để chuẩn bị cho cuộc biểu tình yểm trợ có kết qủa tốt hôm nay chúng ta thành lập Ban tổ chức và kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, các hội đồng hương và đồng bào, nhất là giới trẻ cùng tham gia đông đão, cuộc biểu tình sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 3 năm 2017, lễ xuất phát tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, đoàn người biểu tình sẽ đi dọc theo Đại Lộ Trần Hưng Đạo (Bolsa) đến ngã tư Brookhurst và quay về khu đậu xe trước tiệm Lees Sandwiches để tham dự đêm thắp nến cầu nguyện.Sau khi thu thập những ý kiến đóng góp của một số vị tham dự, cuối cùng đồng ý thành lập Ban tổ chức. HT. Thích Nguyên Trí đề nghị nên mời giới trẻ tham gia vào những công tác nầy. Ông Phan Kỳ Nhơn có ý kiến đề cử Anh Ngô Thiện Đức làm Trưởng Ban và sau đó đã được tất cả đồng ý với một tràng pháo tay thật lớn, trong lúc nầy Anh Ngô Thiện Đức cảm ơn tất cả mọi người và anh đề nghị mời anh Billy Lê làm Phó ban cùng sự tiếp tay tích cực của qúy vị trong Liên Ủy Ban, cũng như các tổ chức hội đoàn, đoàn thể.Buổi họp cũng đồng ý giao phần điều hành cuộc biểu tình và đêm thắp nến cho Liên Ủy Ban và các hội đoàn quân đội. Ban thắp nến giao cho các tổ chức trẻ.Ban âm thanh, ánh sáng do Nhạc Sĩ Cang Nguyễn, Tất cả các khẩu hiệu (barner), Poster, cờ và những câu khẩu hiệu do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai thực hiện và cung cấp, (Ban tổ chức yêu cầu các hội đoàn, đoàn thể không mang theo những cờ và biểu ngữ riêng của tổ chức mình.)Phần thắp nến cầu nguyện sẽ có chương trình chiếu trực tiếp về cuộc xuống đường của đồng bào trong quốc nội, phần nầy do anh Trương Quang Hòa phụ trách và sẽ có phần thuyết trình chính của một vị diễn giả được Ban tổ chức mời, có ý kiến đề nghị mời Linh Mục Nguyễn Thái thuyết trình về cuộc đấu tranh trong nước.Văn nghệ đấu tranh sẽ do Ca Sĩ Quỳnh Hoa đại diện Ban tổ chức mời Ban Tù Ca Xuân Điềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tham dự.Sau khi phân công một số công tác, Ban tổ chức kêu gọi các hội đoàn, đoàn thể có mặt ghi danh tham dự gồm có: Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Thân Hữu Người Việt Quốc Gia, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Quốc Dân Đảng, Đoàn Biểu Tình Quân Dân Cán Chính VNCH, Liên Minh Quang Phục Việt Nam, Hội Đến Hùng, Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hội Quân Cảnh, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Hội Người Việt Quốc Gia, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Ái Hữu Bạc Liêu, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Hội Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa... Một số hội đoàn không có mặt trong buổi họp sẽ được bổ túc sau.Ẩm thực do Phó Thị Trưởng Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali phụ trách liên lạc thực hiện.Ban tổ chức kính mời qúy hội đoàn, đoàn thể tham dự phiên họp tới sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2017 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần.Mọi chi tiết liên lạc: Ô Phan Kỳ Nhơn (714) 854-4584, Phan Tấn Ngưu (714) 230-9602, Trần Vệ (310) 800-5202, Lê Quang Dật (714) 417-2324.