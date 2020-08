Những Người Cộng Hòa Ủng Hộ Joe Biden

Khi Donald Trump ra tranh cử năm 2016, nhiều người biết rất ít về ông ngoài nghe nói ông rất giàu và nổi tiếng như một ngôi sao truyền hình. Không mấy người nghĩ Trump có thể thắng cử vì thành tích bê bối: nhiều lần phá sản, các sinh hoạt kinh doanh mờ ám như Đại học Trump đã bị đóng cửa do lừa lọc, tai tiếng về phụ nữ, ba đời vợ, và thói quen mạt sát người khác. Nhưng có người lại thấy phong cách mới mẻ, khác các chính trị gia bình thường, nên cầu may bầu cho ông. Nhiều người Việt ủng hộ khi ông chỉ trích Trung Quốc. Họ thêu dệt thêm chẳng hạn như ông sẽ đánh xập Trung Quốc và giải phóng Việt Nam, tuy ông chưa bao giờ nói những điều này. Thậm chí, ông còn khen ngợi không tiếc lời các nhà độc tài từ Kim Jong Un cho đến Tập Cận Bình, không giấu giếm tình cảm thân thiết với trùm cộng sản Putin và đã vui mừng phất cờ đỏ sao vàng bên cạnh các lãnh tụ cộng sản Việt Nam.





Sau gần 4 năm, có người từng ủng hộ ông giờ đã thấy cái giá phải trả: xã hội hỗn loạn, đại dịch hoành hành không ngăn trở và an ninh quốc gia bị đe dọa. Họ đã lên tiếng phản đối, thậm chí công khai ủng hộ Cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Muốn cứu nền dân chủ của Mỹ, họ cảm thấy phải trục xuất Trump, ngay cả nếu điều đó đưa đảng Dân chủ lên nắm quyền.





Những nhóm Cộng hòa này coi như mở mặt trận thứ hai tấn công Trump, song song với nỗ lực của đảng Dân chủ. Bị giáp công hai mặt, đương nhiên Trump lúng túng.





Gây tiếng vang nhất là The Lincoln Project (Lincoln là Tổng thống Cộng hòa lỗi lạc nhất đã thống nhất nước Mỹ trong cuộc Nội chiến và giải phóng người Da đen; tên ông đại diện cho các giá trị thật của đảng mà Trump đã phản bội,) do những đảng viên Cộng hòa kỳ cựu như George Conway chủ trương. Họ tung ra các video trên mạng xã hội tấn công Trump thẳng thừng: quy trách nhiệm của số người Mỹ chết rất cao trong Đại dịch cho Trump; tố cáo Trump kỳ thị và cố tình gây chia rẽ. Một trong những video của họ, với phụ đề tiếng Việt, có thể xem ở đây: https://www.facebook.com/thang.do.564/videos/2894396534003056

Một hội đoàn khác là Cử Tri Cộng Hòa Chống Trump (Republicans Voters Against Trump), đã quy tụ hàng chục ngàn thành viên Cộng hòa. Trên trang mạng của họ, từng người phát biểu vì sao họ chống, chẳng hạn như Jack Spielman từ Michigan đã nói “Thà bầu cho ổ bánh mì cá tuna còn hơn bầu cho Trump.” Chủ trương của họ là lôi kéo các cử tri có bằng đại học từ những thành trì ngoại ô của đảng Cộng hòa. Video của họ táo bạo, như sử dụng chính lời nói trước đây của Trump: “Hãy ngưng ngay lập tức và ngưng ngay tại đây sự tàn sát người Mỹ,” câu Trump nói trong buổi lễ nhậm chức, nhưng trớ trêu thay, chính ông phải chịu trách nhiệm cho khoảng 150 ngàn người Mỹ đã tử vong trong một đại dịch lẽ ra có thể tránh được, như nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, đã làm.

Một nhóm cựu chiến binh tự gọi là VoteVets gọi Trump là phản quốc. Hãy xem video với phụ đề Việt tố cáo Trump thờ ơ khi Nga treo tiền thưởng lên đầu lính Mỹ ở Afghanistan: https://www.facebook.com/thang.do.564/videos/2922896941153015





Còn những tổ chức và cá nhân khác như “Cùng Nhau Bảo Vệ Nền Dân Chủ” (Defending Democracy Together), một nhóm bảo thủ do nhà bình luận Bill Kristol lãnh đạo; “Tốt Nghiệp 43 Ủng Hộ Biden” (43 Alumni for Biden), quy tụ các nhân vật tai mắt trong nội các của Tổng thống thứ 43 George W. Bush) đặt vấn đề: cuộc bầu cử 2020 không còn có tính đảng phái, mà là một lựa chọn, theo hay chống Trump; 30 lãnh tụ đạo Phúc Âm Thiên Chúa đã phát biểu: “cách cư xử và chính sách của Donald Trump không phù hợp và đi ngược lại với tiêu chuẩn của Kinh thánh.”





Những chính khách Cộng hòa lỗi lạc đã công khai chống Trump gồm lý thuyết gia George Will, tướng Colin Powell, cựu Tổng Tham Mưu Trưởng và Bộ trưởng Ngoại Giao, tướng Jim Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Đô đốc William H. McRaven, người đứng đầu chiến dịch giết chết Osama bin Laden, và nhiều nữa.





Thông điệp của các đảng viên Cộng hòa ghi trên rất rõ ràng: Hãy sử dụng lá phiếu tháng 11 này mà thay đổi người lãnh đạo quốc gia bất kể đảng phái!



