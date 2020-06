Lá Thư Từ Chức Của James Miller, Cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ

Ngày 2, tháng 6, 2020





Gửi ngài Mark T. Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Lầu Năm Góc ,Washington, D.C., 20301





Thưa Bộ trưởng Esper,

Tôi từ chức thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc phòng hiệu lực từ bây giờ.





Sau khi rời chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về Chính sách, tôi đã gia nhập Hội đồng vào đầu năm 2014 và lại tuyên thệ nhậm chức lần nữa. Ông hẳn quen thuộc với lời thề này, bao gồm lời cam kết sẽ “hỗ trợ và bảo vệ Hiến pháp của Hoa Kỳ… và nguyện tin tưởng và trung thành với văn kiện này.”





Chính ông đã tuyên thệ những lời này vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ hai, 1 tháng 6 năm 2020, tôi tin rằng ông đã vi phạm lời thề đó.





Những người biểu tình hợp pháp ngay bên ngoài Nhà Trắng đã bị giải tán bằng hơi cay và đạn cao su - không phải vì lý do an ninh, mà để dẹp đường và dàn cảnh chụp hình cho Tổng thống. Sau đó ông đã bước cùng Tổng thống Trump từ Nhà Trắng đến Nhà thờ St. John Episcopal để chụp tấm hình đó.





Hành động của Tổng thống Trump tối hôm thứ hai đã vi phạm lời thề của ông ấy sẽ “bảo đảm rằng luật pháp được áp dụng một cách trung thực,” cũng như bảo vệ Tu Chính Án thứ Nhất về “quyền tụ tập bất bạo động của người dân.” Có thể ông không có khả năng ngăn cản Tổng thống Trump khi ông ra lệnh sử dụng vũ lực một cách kinh ngạc như thế, nhưng ông đã có thể phản đối. Đằng này, rõ ràng ông đã ủng hộ.





Bất cứ ai tuyên thệ nhậm chức đều phải quyết định lằn ranh của mình ở đâu: Việc nào là việc mình sẽ từ chối không làm? Bộ trưởng Esper, trong nhiều năm ông đã phục vụ với danh dự trong quân lực tại ngũ và trừ bị, trong chức vụ Bộ trưởng Lục quân, và nay Bộ trưởng Quốc phòng. Ông hẳn đã suy nghĩ thấu đáo về lằn ranh của ông ở đâu. Tôi xin hỏi ông: Nếu những vi phạm trắng trợn tối hôm qua chưa vượt qua lằn ranh của ông, điều gì với ông mới là quá đà?





Bất hạnh thay, hầu như chẳng có điều gì Tổng thống Trump không dám vi phạm, nên ông có thể sẽ còn phải đối diện với câu hỏi đau đầu này trong những ngày sắp tới. Ông có thể sẽ bị yêu cầu thi hành, hoặc ra lệnh cho những người lính trong quân đội Hoa Kỳ thi hành, những việc đi ngược lại với Hiến pháp và gây nguy hại cho người dân Mỹ.





Là một công dân có liên hệ và một cựu quan chức quốc phòng cao cấp thiết tha quan tâm đến quân đội, tôi mong ông cân nhắc kỹ càng những hành động cũng như phát biểu của ông trong tương lai. Ví dụ, người ta có thể hiểu theo nghĩa đen lời đề nghị của ông hôm thứ hai rằng các thống đốc cần phải “chế ngự trận địa.” Tôi không thể tin rằng ông coi nước Mỹ như một “trận địa”, hay ông quan niệm người dân cần bị “chế ngự”. Phát biểu như thế đưa ra thông điệp cực kỳ nguy hiểm.





Ông đã từng phải quyết định có tính sinh tử trên các chiến trường ở nước ngoài; trong tương lai gần đây, có thể ông sẽ bị yêu cầu làm những quyết định sinh tử về việc sử dụng quân đội ngay trên chính đường phố của nước Mỹ và chống lại chính người dân Mỹ. Ông sẽ vạch giới hạn ở đâu? Lằn ranh của ông ở đâu, và bao giờ ông mới xác định nó?





Tôi hy vọng lá thư từ nhiệm này sẽ thúc đẩy ông suy ngẫm về các cam kết khi ông tuyên thệ nhậm chức, cũng như trách nhiệm của ông đối với những nam và nữ quân nhân của chúng ta, cũng như những người Mỹ khác gặp hiểm nguy. Để chuẩn bị cho trường hợp các quan chức cấp cao khác cũng muốn đặt những câu hỏi tương tự sau khi đọc lá thư này, tôi sẽ công khai hóa nó.





Tôi xin chúc ông may mắn, trong thời điểm rất khó khăn này. Tính thiêng liêng của Hiến pháp Hoa Kỳ, và sinh mạng của người dân Mỹ, có thể tùy thuộc vào các lựa chọn của ông.

Chân thành,





James N. Miller





James N. Miller đã từng là Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách về Chính sách từ năm 2012 đến 2014. Ông cung cấp cho báo Washington Post bản sao của lá thư từ nhiệm ông đã nộp cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark T. Esper tối thứ ba.





***





June 2, 2020

Hon. Mark T. Esper

Secretary of Defense

The Pentagon

Washington, D.C., 20301





Dear Secretary Esper,

I resign from the Defense Science Board, effective immediately.

When I joined the Board in early 2014, after leaving government service as Under Secretary of Defense for Policy, I again swore an oath of office, one familiar to you, that includes the commitment to “support and defend the Constitution of the United States . . . and to bear true faith and allegiance to the same.”

You recited that same oath on July 23, 2019, when you were sworn in as Secretary of Defense. On Monday, June 1, 2020, I believe that you violated that oath. Law-abiding protesters just outside the White House were dispersed using tear gas and rubber bullets — not for the sake of safety, but to clear a path for a presidential photo op. You then accompanied President Trump in walking from the White House to St. John’s Episcopal Church for that photo.

President Trump’s actions Monday night violated his oath to “take care that the laws be faithfully executed,” as well as the First Amendment “right of the people peaceably to assemble.” You may not have been able to stop President Trump from directing this appalling use of force, but you could have chosen to oppose it. Instead, you visibly supported it.

Anyone who takes the oath of office must decide where he or she will draw the line: What are the things that they will refuse to do? Secretary Esper, you have served honorably for many years, in active and reserve military duty, as Secretary of the Army, and now as Secretary of Defense. You must have thought long and hard about where that line should be drawn. I must now ask: If last night’s blatant violations do not cross the line for you, what will?

Unfortunately, it appears there may be few if any lines that President Trump is not willing to cross, so you will probably be faced with this terrible question again in the coming days. You may be asked to take, or to direct the men and women serving in the U.S. military to take, actions that further undermine the Constitution and harm Americans.

As a concerned citizen, and as a former senior defense official who cares deeply about the military, I urge you to consider closely both your future actions and your future words. For example, some could interpret literally your suggestion to the nation’s governors Monday that they need to “dominate the battlespace.” I cannot believe that you see the United States as a “battlespace,” or that you believe our citizens must be “dominated.” Such language sends an extremely dangerous signal.

You have made life-and-death decisions in combat overseas; soon you may be asked to make life-and-death decisions about using the military on American streets and against Americans. Where will you draw the line, and when will you draw it?

I hope this letter of resignation will encourage you to again contemplate the obligations you undertook in your oath of office, as well as your obligations to the men and women in our military and other Americans whose lives may be at stake. In the event that at least some other senior officials may be inclined to ask these questions after reading this letter, I am making it public.

I wish you the best, in very difficult times. The sanctity of the U.S. Constitution, and the lives of Americans, may depend on your choices.

Sincerely,





James N. Miller

James N. Miller served as under secretary of defense for policy from 2012 to 2014. He provided The Post with a copy of his resignation letter, which he submitted to Defense Secretary Mark T. Esper on Tuesday evening.