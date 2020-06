Nước Mỹ ơi, chúng ta cần một tổng thống khác.

Khi viết những dòng này, tôi vừa nghe tin rằng San Jose, thành phố lớn nhất vùng, đã ra lệnh giới nghiêm từ 8:30 tối cho đến sáng hôm sau trong một tuần liền, hòng tránh các cuộc biểu tình với khả năng đưa đến bạo động.





Mấy ngày qua, biểu tình và bạo động đã xảy ra khắp nơi kể cả San Jose, sau vụ một cảnh sát viên da trắng tại thành phố Minneapolis đã giết một người đàn ông da đen bằng cách đè người kia xuống mặt đường rồi ấn đầu gối vào cổ. Cảnh sát viên tiếp tục tư thế này trong suốt 8 phút liền, khiến nạn nhân kêu lên: “tôi không thở được.” 3 cảnh sát viên khác, một da vàng, hai da trắng, đứng gần đó nhưng đã không có hành động gì để ngăn cản cách sử dụng bạo lực quá đà của người cộng sự.





George Floyd, người đàn ông da đen đã tắt thở và chết. Diễn biến được thâu trên điện thoại của một người ở gần đó, và đã nhanh chóng lan truyền.





Sự việc đưa đến khủng hoảng toàn quốc. Các cuộc biểu tình bùng lên tại nhiều thành phố, mạnh nhất là ở chính Minneapolis, nơi án mạng đã xảy ra. Ở nhiều địa phương, biểu tình để phản đối bạo lực chống người da đen lại dẫn đến bạo lực chống cảnh sát hoặc phá hoại tài sản, vì sự phẫn nộ đã lên đến cao điểm.





Chỉ vài tuần trước đó, một thanh niên da đen khác, anh Ahmaud Arbery, chạy bộ tập thể dục trong một khu xóm da trắng bị hai cha con da trắng dùng xe chận lại đưa đến xô xát, rồi họ bắn chết thanh niên da đen. Cảnh sát không bắt giữ cha con này vì cho là họ đã “tự vệ” (người cha từng là nhân viên công lực có thể cũng là một yếu tố) cho đến khi một video được phát tán ghi toàn diễn biến để thấy thanh niên da đen không có bất cứ hành động gây hấn hay phạm pháp nào.





Trong một biến cố đang xé nát nước Mỹ như thế này, Donald Trump, trên cương vị tổng thống, đã làm gì? Thay vì xoa dịu tình hình như bất cứ nhà lãnh đạo có trách nhiệm nào cũng làm, Trump đã không có một hành động hay lời nói nào để giúp giảm căng thẳng, cũng như đã không phát biểu bất cứ điều gì để biểu lộ thương xót cho nạn nhân.





Ngược lại Trump đổ thêm dầu vào lửa bằng cách đe dọa những người biểu tình. “Khi bọn bay bắt đầu hôi của, chúng tao bắt đầu bắn.” Trump khoe rằng đội ngũ cận vệ vệ của mình (secret service) rất ham muốn có cơ hội để trừng trị đám biểu tình, và họ được trang bị với các loại vũ khí tân tiến và ghê gớm.





Chúng ta đang có một tổng thống vô tâm và vô đạo đức. Người này không có khả năng thông cảm được với sự thống khổ, đau thương của dân. Người này chỉ biết đe dọa người khác với hận thù và bạo động và hãnh diện với những phương cách võ biền rẻ tiền và trẻ con.





Chúng ta đang có một tổng thống vô trách nhiệm. Người này không thấy việc hàn gắn xã hội là công việc của mình. Người này thờ ơ với những rạn nứt xã hội đang xảy ra trên toàn nước Mỹ.





Chúng ta đang có một tổng thống hoàn toàn không có khả năng và bất lực. Người này không biết phải làm gì trong những giây phút căng thẳng nhất, nên chỉ dựa vào những phát biểu và phản ứng hèn nhát và tàn ác.





Đây không phải biến cố đầu Trump đã từng đối diện và thất bại. Trong biến cố đại dịch Covid-19, Trump cũng đã khoanh tay đứng nhìn khi nguy cơ của dịch đã thấy rõ. Với phản ứng trễ muộn, Trump đã hành động vụng về và thiếu tổ chức. Khi dân chết đến mức hàng chục ngàn, Trump đổ lỗi cho người khác.





Còn bao nhiêu người nữa sẽ phải chết do sự tắc trách và vô cảm của Trump? Bao nhiêu bạo động nữa sẽ nổ bùng do Trump xúi dục? Nước Mỹ sẽ rạn nứt đến mức nào trước khi chúng ta tỉnh thức và tạo thay đổi để xây dựng lại một nước Mỹ trước Trump?





Nước Mỹ ơi, chúng ta cần một tổng thống khác.





Thắng Đỗ, thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến) gửi bài viết từ San Jose, California



AMERICA, WE NEED A DIFFERENT PRESIDENT





I am writing these lines shortly after hearing that San Jose, the largest city of this region, just announced a curfew from 8:30 pm to the following morning for an entire week, to avoid the protests that have led to the destruction of property and violence.

In the past few days, there have been protests and violence everywhere including San Jose, after a white policeman in Minneapolis killed a black man by holding him down on the street pavement and pressing his knee against the man’s neck. The policeman stayed in this position for 8 minutes, prompting the victim to shout out: “I can’t breathe.” 3 other policemen, one Asian and two whites, were nearby but took no action to rein in their colleague’s excessive use of force.

George Floyd, the black man, suffocated and died. The entire incident was recorded on the phone of someone nearby, and it quickly spread.

This unprovoked and wrongful killing led to a national crisis. Protests erupted in many cities, most violently in Minneapolis where the incident took place. In many localities, protests to denounce violence against blacks turned into violence against the police and destruction of property, when the level of anger has reached an extreme.

Just a few weeks prior, a young black man Ahmaud Arbery, was jogging in a white neighborhood when he was stopped by a white father-and-son pair, leading to physical altercation and the son shooting the black man dead. The police did not arrest the pair due to their belief that they were acting in “self defense” (the fact that the father was a former law enforcement officer probably contributed to this lenient treatment) until a video was distributed, showing the entire event in which the black man did nothing provocative or illegal.

In a crisis that is tearing America apart like this one, what has Donald Trump, president of the country, done? Instead of soothing the situation like any leader would do, Trump said and did nothing to lower the tension, just as he had no words to express empathy for the victim.

On the contrary, Trump poured oil on the fire by threatening the protesters. “When the looting starts, the shooting starts,” he said in a thug-like manner. Trump boasted that the secret service team protecting him was eager for an opportunity to punish the protesters, and that they were equipped with amazingly modern and powerful weapons.

We have a president devoid of compassion and moral. The man has no ability to empathize with the hardship and sufferings of his people. The man only knows how to threaten others with hatred and violence and he takes cheap and juvenile pride in his martial capabilities.

We have a president who is irresponsible. The man doesn’t see the healing of society as his duty. He is indifferent to the ruptures that are happening throughout America.

We have a president incompetent and impotent. The man doesn’t know what to do in the tensest moments, so he falls back on statements and actions that are cowardly and heartless.

This is not the first crisis Trump has had to face and failed. In the Covid-19 pandemic, Trump also took no action when the danger was already real. When he finally reacted, his responses were incompetent and disorganized. When the number of deaths reached tens of thousands, he blamed others.

How many more must die due to the irresponsibility and heartlessness of Trump? How many more waves of violence will Trump incite? How broken and divisive must America be before we wake up and make changes to rebuild an American before Trump?

America, we need a different president.

Thang Do is a board member of PIVOT, the Progressive Vietnamese American Organization. He sent this article from San Jose, California