Bộ Quốc Phòng Mỹ Công Bố 3 Videos Về Người Ngoài Hành Tinh

3 videos ngắn cho thấy “hiện tượng xuất hiện trong không gian không xác định” đã được công bố bởi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.

Các video, đã được phổ biến trước đây bởi một công ty tư nhân, cho thấy cái gì đó trông giống các vật bay không xác định di chuyển nhanh trong khi được thu hình bởi các máy thu hồng ngoại tuyến, theo CNN tường trình cho biết.

2 trong 3 video, các quân nhân có thể nghe được sự phản ứng các vật bay nhanh như thế nào. Một giọng nói cho thấy nó có thể là một chiếc robot.

Hải Quân Mỹ thừa nhận các video trong tháng 9 năm 2019. Các video lần đầu tiên được công bố từ tháng 12 năm 2017 tới tháng 3 năm 2018 bởi công ty To The Stars Academy of Arts & Sciences, là công ty đồng sáng lập bởi cựu nhạc sĩ Blink-182 Tom DeLonge nói rằng họ nghiên cứu thông tin về hiện tượng xuất hiện trong không gian không xác định, theo CNN cho biết.

Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài Sue Gough nói rằng các video được chính thức công bố, “để làm rõ bất cứ ngộ nhận bởi công chúng là phải chăng cảnh quay đã được phổ biến là thực, hay có có các video khác nữa.”