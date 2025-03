Gao Mỹ cứu trợ các nước nghèo thực tế cũng là do chính phủ Mỹ mua từ các nông trại Hoa Kỳ. Các tiểu bang nông nghiệp Mỹ kinh hoàng khi USAID đóng cửa. Thuế quan cũng hại cả 2 chiều. TNS McConnell cảnh báo rằng việc Trump áp thuế quan có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho "75.000 trang trại gia đình của tiểu bang Kentucky."

.

- Hôm nay Trump sẽ tuyên bố áp thuế VN về thép, nhôm. VOA: tiền VN tức khắc sụt giá thấp kỷ lục. Báo VN: Tài sản của các tỷ phú thép VN bốc hơi ào ạt.

- Bộ Ngoại Giao Mỹ mua "xe điện bọc thép" trị giá 400 triệu đô của Tesla, nhưng báo cáo xóa chữ "Tesla" để khỏi lộ

- Elon Musk nộp 10 triệu đô cho Trump

- Báo The Hill: Musk không nói sự thật

- Nhiều tiểu bang nông nghiệp Mỹ báo động khi Trump đóng cửa USAID: viện trợ cứu đói thế giới cũng là cứu ngành nông nghiệp Mỹ

- TNS McConnell: Trump áp thuế quan sẽ hại cho 75.000 trang trại gia đình của tiểu bang Kentucky.

- Trump: đã nói với Putin, đồng thuận hòa bình cho Ukraine

- Zelensky: sẽ không chấp nhận thỏa thuận hòa bình nào bàn riêng giữa Mỹ-Nga

- Liên Âu EU: đàm phán hòa bình ở Ukraine phải có ý kiến EU và Ukraine, riêng Trump-Putin bàn riêng là không đủ

- Đức: Tiền của Elon Musk mua được ghế cho Trump, nhưng sẽ thảm bại ở Đức và sẽ bị điều tra

- Trump mắng Bộ Giáo dục Mỹ là một "trò lừa đảo" vì học sinh Mỹ học kém hơn học sinh TQ (nhưng Trump dìm tin rằng TQ có Bộ Giáo Dục sắt đá hàng đầu thế giới)

- Tòa cho Trump "mua lại" công chức liên bang (lãnh tiến 7 tháng để về vườn)

- John Bolton (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump): Nga vui mừng vì Tulsi Gabbard lên chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ.

- Báo WSJ: Trump áp thuế nhập thép và nhôm trong nhiệm kỳ 2016-2020 đã làm hại kinh tế Mỹ, lúc đó hãng Ford mất 750 triệu đô lợi nhuận năm 2018, hãng xe GM mất 1 tỷ đô lợi nhuận

- Tulsi Gabbard nhận chức Tư lệnh 18 cơ quan tình báo khác nhau

- Chỉ có 38% người Mỹ có cái nhìn tích cực về cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk

- Israel cân nhắc tấn công các lò hạt nhân Iran

- Bắc Hàn điều trị thương binh Nga, nuôi trẻ mồ côi Nga.

- Nam Hàn: Bắc Hàn đã cấp cho Nga 11.000 quân, tên lửa, 200 khẩu pháo tầm xa, bù lại nhận được dầu và thực phẩm

- Thẩm phán Tarvald Smith lệnh cho Đại học LSU phục chức Giáo sư luật Ken Levy sau khi ngưng chức Levy vì chửi thề khi nói tới Trump và Thống đốc Louisiana

- Đài PBS cắt bỏ các văn phòng, chương trình DEI

- MAGA nhuộm đỏ đầu óc trẻ em: truyện dành cho trẻ em của Kash Patel (người Trump đề cử làm trùm FBI) ca ngợi Vua Trump

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thăm Đức, 50 học sinh tại 1 căn cứ quân sự Mỹ bãi khóa để phản đối chínhs ách xóa bỏ DEI

- Munich: xe lao vào đám đông, 28 người bị thương

- Giá chợ Mỹ tăng: Chỉ số PPI tăng 0,4% vào tháng 1, trong 12 tháng đã tăng 3,5%.

- Hãng xe thể thao Đức Porsche AG sẽ cắt 1.900 người

- Apple mở xưởng ở Indonesia để có thị trường

- Đức: Commerzbank AG sẽ cắt giảm 3.900 người

- Hãng dầu Chevron cắt 8.000 công nhân

- Có tin Chad Bianco (Cảnh sát trưởng Quận Riverside, ủng hộ Trump cuồng nhiệt) sẽ ứng cử chức Thống đốc California năm tới.

- Texas: Học khu Fort Worth ISD suy tính đóng cửa 25 trường, cắt bớt giáo viên, vì học sinh giảm, ngân sách thủng

- California: 22 Thượng nghị sĩ đề xuất chuyển 3.000 lính cứu hỏa làm theo mùa sang làm quanh năm (Calif. hiện có 6.100 lính cứu hỏ thường trực)

- Nuôi mèo coi chừng: Hơn 80 con mèo nhà, cùng nhiều loài động vật có vú khác, đã mắc cúm gia cầm kể từ 2022

- Phi cơ quân sự đâm xuống Vịnh San Diego, 2 phi công nhảy ra kịp, được vớt thoát chết.

- HỎI 1: Việc ăn từ hộp đựng thức ăn mang về bằng nhựa có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy tim sung huyết? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc giảm cân làm giảm nghiện rượu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-13/2/2025) ⦿ ---- Một chiếc xe đã đâm vào đám đông ở Munich trong một "vụ nghi là cố ý tấn công". Theo các báo cáo, ít nhất 28 người bao gồm cả trẻ em đã bị thương, trong đó có ít nhất hai người bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết tài xế là một người tị nạn Afghanistan 24 tuổi, từng bị cảnh sát phát hiện trộm cắp và phạm tội ma túy, và anh ta đã bị bắt. Các nhân chứng nói với tờ Bild rằng một chiếc Mini Cooper đã tăng tốc trước khi đâm vào những người đang diễn hành trong một cuộc biểu tình của công đoàn và có hai người đàn ông trong xe, một trong số đó đã bị bắn.

.

Thủ tướng Bavaria Markus Söder cho biết, "Vụ tấn công cho thấy rằng tôi phải thay đổi điều gì đó ở Đức - và phải nhanh chóng". Đức đã phải hứng chịu một vụ tấn công đâm xe chết người tại một khu chợ Giáng sinh vào tháng 12 và vụ việc hôm nay xảy ra một tuần trước cuộc bầu cử quốc gia trong bối cảnh có cuộc tranh luận toàn quốc về vấn đề di cư. Cảnh sát cho biết vụ việc không liên quan đến chuyến thăm Munich của Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance để tham dự một hội nghị an ninh.

.

⦿ ---- Giá tăng: Chỉ số giá sản xuất (PPI: Producer Price Index) của Hoa Kỳ cho nhu cầu cuối cùng theo cơ sở điều chỉnh theo mùa đã tăng 0,4% vào tháng 1 so với tháng trước, Cục Thống kê Lao động tiết lộ trong báo cáo của mình vào thứ năm. Con số này đã vượt qua dự toán của các nhà phân tích.

.

Chỉ số nhu cầu cuối cùng chưa điều chỉnh trong 12 tháng kết thúc vào tháng 1 đã tăng 3,5%. Chỉ số cho các dịch vụ nhu cầu cuối cùng tăng 0,3%, trong khi giá hàng hóa nhu cầu cuối cùng tăng 0,6% theo tháng. PPI không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại đã tăng 0,3% vào tháng 1 sau khi đạt 0,4% vào tháng 12 và tăng 3,4% trong mười hai tháng kết thúc vào tháng 1.

.

⦿ ---- Hãng xe thể thao Đức Porsche AG sẽ cắt giảm 1.900 việc làm tại các nhà máy của mình ở Zuffenhausen và Weissach, Đức, theo Chủ tịch Hội đồng Công nhân Harald Buck và giám đốc nhân sự Andreas Haffner, đã nói với Stuttgarter Zeitung vào thứ năm. Việc cắt giảm việc làm dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào năm 2029. Tuy nhiên, nhân viên của Porsche vẫn được đảm bảo việc làm cho đến năm 2030, cho đến lúc đó, việc sa thải vì lý do hoạt động là không thể và công ty phải dùng đến biện pháp sa thải tự nguyện.

.

Là một phần của kế hoạch tiết kiệm, trước đó công ty đã thông báo rằng họ sẽ ngừng gia hạn hợp đồng tạm thời, dẫn đến 1.000 hợp đồng tạm thời bị ảnh hưởng cho đến nay, với 1.000 hợp đồng khác dự kiến ​​sẽ không được gia hạn trong những tháng tới.

.

⦿ ---- Apple Inc. đang tìm cách mở một cơ xưởng lắp ráp cuối cùng cho iPhone tại Indonesia để quốc gia này sẽ đình chỉ lệnh cấm bán iPhone 16, theo Nikkei Asia đưa tin vào thứ năm. Theo một nguồn tin thân cận, một trong những đơn vị lắp ráp iPhone đã thành lập một công ty con tại thành phố Batam và bắt đầu tuyển dụng các kỹ sư để chuẩn bị cho sự xuất hiện của công ty khổng lồ công nghệ này.

.

Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng công ty đang chờ thỏa thuận chính thức để bắt đầu xây dựng một cơ sở, dự kiến ​​hoàn thành trong vòng không sớm hơn một năm. Trước đây, Indonesia đã cấm bán iPhone 16 vì không tuân thủ luật yêu cầu ít nhất 35% linh kiện phụ tùng cấu thành nên điện thoại thông minh được bán tại đây phải được sản xuất trong nước .

.

⦿ ---- Commerzbank AG đã công bố vào thứ năm rằng họ có ý định cắt giảm 3.900 việc làm toàn thời gian vào năm 2028, chủ yếu là ở Đức, sau khi công bố một chiến lược tài chính đầy tham vọng hơn. Ngân hàng cho vay của Đức cho biết việc cắt giảm việc làm sẽ đi kèm với việc tuyển dụng mới ở "các khu vực được chọn" tại các địa điểm quốc tế, dẫn đến số lượng vị trí toàn thời gian tại ngân hàng vẫn ổn định ở mức 36.700. Ngân hàng lưu ý rằng chi phí tái cấu trúc của họ vào năm 2025 sẽ lên tới 700 triệu euro. Trước đó, Commerzbank đã công bố báo cáo thu nhập quý IV và cả năm, tiết lộ rằng doanh thu cả năm 2024 của họ đã tăng 6,2% lên mức 11,16 tỷ euro.

.

⦿ ---- Dự kiến, hôm nay Thứ Năm, kinh tế Việt Nam sẽ lãnh búa thuế quan từ Trump: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mô tả ngày này vào thứ năm là "ngày quan trọng" khi ông sắp áp dụng "thuế quan qua lại". Trump viết bằng chữ in hoa và đăng trên Truth Social: "Ba tuần tuyệt vời, có lẽ là tuần tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, nhưng hôm nay là ngày quan trọng: thuế quan qua lại!!! Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!!!" .

.

Trước đó, Trump đã ám chỉ rằng ông có thể sẽ áp dụng các mức thuế quan nói trên một cách nhanh chóng. Ông không nêu rõ các quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng và áp dụng như thế nào nhưng dự kiến ​​các quốc gia đó chủ yếu sẽ là các nước đang phát triển như Brazil, Ấn Độ và Việt Nam.

.

Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sáng Thứ Năm ghi nhận: "Đồng tiền quốc gia của Việt Nam giảm giá trị xuống mức thấp kỷ lục so với đô la Mỹ trong khi những tuyên bố về thuế quan của Tổng thống Donald Trump làm tăng sức mạnh chung của đô la, theo tin trên các trang của Bloomberg, Yahoo!finance và Msn."

.

Báo 24h ghi nhận tác động bi quan tại Việt Nam: Tài sản của các tỷ phú thép Việt Nam “bốc hơi” nghìn tỷ sau động thái của ông Trump... Thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày qua chứng kiến cú sập của cổ phiếu ngành thép. Tổng tài sản của các tỷ phú thép Việt Nam nhanh chóng bị "thổi bay" hàng nghìn tỷ đồng. Còn theo số liệu được Mỹ công bố, Việt Nam đứng thứ năm trong danh sách các quốc gia xuất khẩu thép nhiều nhất vào quốc gia này trong năm 2023 và 2024 sau Canada, Brazil, Mexico và Hàn Quốc. Chính vì vậy, tin tức áp thuế ngay lập tức đã tác động mạnh đến cổ phiếu ngành thép của Việt Nam. Ngày 10/2, phiên giao dịch ngay sau khi tin tức được công bố, hàng loạt cổ phiếu ngành thép đồng loạt giảm mạnh. Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giảm 4,69%, HSG của Tập đoàn Hoa Sen giảm 4,52%, Thép Tiến Lên TLH giảm 2,7%, SMC giảm 6,8%, TVN giảm 6,7%, TIS giảm 5,7%..."

.

Trong khi đó, bản tin báo Tiền Phong sáng nay Thứ Năm ghi nhận: "Về việc Tổng thống Trump áp thuế 25% với tất cả sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 4/3, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt – Mỹ vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững, Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ để duy trì đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương."

.

Về việc đón nhận di dân lậu bị Mỹ trục xuất, báo Lao Động ghi nhận: ""Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ về nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Mỹ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Mỹ, cũng như góp phần tích cực vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững" - bà Phạm Thu Hằng nói."

.

⦿ ---- Israel đang cân nhắc các cuộc tấn công quân sự vào các trung tâm hạt nhân của Iran vào năm 2025, theo đánh giá tình báo của Hoa Kỳ được The Wall Street Journal trích dẫn. Báo cáo được hoàn thành trong những ngày cuối cùng của chính quyền Biden, cảnh báo rằng Israel thấy thời gian hành động đang thu hẹp trước khi Iran tiến hành chương trình hạt nhân của mình. Các quan chức nắm rõ về phân tích này nói với hãng truyền thông rằng các nhà lãnh đạo Israel coi Tổng thống Donald Trump có nhiều khả năng ủng hộ một cuộc tấn công hơn người tiền nhiệm của ông.

.

Một báo cáo tình báo tiếp theo, được trình bày sau khi Trump nhậm chức, đã tái khẳng định ý định hành động chống lại việc Iran cân nhắc các cuộc tấn công của Israel. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng do tính phức tạp của các mục tiêu, Israel có thể cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để thực hiện hoạt động này

.

Các báo cáo được đưa ra sau khi Trump bác bỏ những tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Israel có kế hoạch "thổi bay Iran thành từng mảnh" là "quá cường điệu" nhưng cho biết ông sẽ chấp nhận hành động của Israel nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi​ gọi bất kỳ cuộc tấn công nào vào các địa điểm hạt nhân của nước này là "sai lầm lớn".

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bảo đảm hôm thứ năm rằng đất nước Ukraine của ông không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được thực hiện giữa Nga và Hoa Kỳ mà không có ý kiến Ukraine.

.

Phát biểu với các phóng viên, Zelensky cho biết Liên Âu EU nên được đưa vào các cuộc đàm phán hòa bình của Ukraine. "Hôm nay, điều quan trọng là mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của Putin, trong đó ông Putin muốn làm mọi thứ để biến các cuộc đàm phán của mình thành song phương [với Hoa Kỳ]", Zelensky tuyên bố.

.

Zelensky lưu ý thêm rằng ông đã không thảo luận về tư cách thành viên NATO của Ukraine trong cuộc gọi hôm qua với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhấn mạnh rằng ông biết Washington không muốn Kiev tham gia liên minh .

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas nhấn mạnh hôm thứ năm rằng khối này phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về hòa bình ở Ukraine và việc bỏ lại khối này sẽ không hiệu quả. Tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Kallas nhấn mạnh sự ủng hộ của khối đối với Kiev trong bối cảnh các cuộc đàm phán về vấn đề này giữa Hoa Kỳ và Nga, cụ thể là các tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin. Theo Kallas, cuộc trò chuyện đó bao gồm một số điều kiện tiềm năng mà Ukraine trước đây chưa đồng ý.

.

Trước đó, Kallas, cùng với các bộ trưởng ngoại giao của Pháp, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh - lần lượt là Jean-Noel Barrot, Annalena Baerbock, Radoslaw Sikoroski, Jose Manuel Albares Bueno và David Lammy - đã đưa ra một tuyên bố trong đó họ nhấn mạnh rằng "Ukraine và châu Âu phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào".

.

⦿ ---- Tiền của Elon Musk mua được ghế cho ứng cử viên Tổng Thống Donlad Trump, nhưng sẽ thảm bại ở Đức: Lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Friedrich Merz, thường được tiên đoán là Thủ tướng tiếp theo của Đức, đã nói với tờ The Wall Street Journal (WSJ) trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ năm rằng doanh nhân tỷ phú và hiện là quan chức chính phủ Hoa Kỳ Elon Musk sẽ phải đối mặt với một số hậu quả sau cuộc bầu cử vào tháng 2 vì can thiệp vào chính trị và quá trình bỏ phiếu của quốc gia châu Âu này.

.

"Đó là sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử. Cho dù nó cũng đại diện cho một khoản tiết kiệm kinh tế hay đóng góp cho đảng AfD [Giải pháp thay thế cho nước Đức], thì cần phải được điều tra ... Thực tế là một người nào đó từ bên ngoài châu Âu can thiệp vào một chiến dịch bầu cử quốc gia theo cách này là điều mới lạ", Merz nói, lưu ý rằng phản ứng đối với hành động của Musk có thể là chính trị hoặc pháp lý.

.

Bình luận mới nhất của ông được đưa ra sau khi Musk kêu gọi công chúng Đức bỏ phiếu cho đảng cánh hữu AfD, thu hút sự chỉ trích của giới truyền thông và các chính trị gia như Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz và chính Merz.

.

⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch mua "xe điện bọc thép" trị giá 400 triệu đô la theo một hợp đồng mới được tiết lộ trong năm 2025, theo bản tin của báo Time. Có thể là Tesla không? Có thể, và cả tờ New York Times và NPR đều đưa tin rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ mua Cybertruck bọc thép do công ty của Elon Musk sản xuất. Nhưng chi tiết cụ thể sẽ làm người ta suy nghĩ.

.

Nhắc tới, ghi rõ là Tesla: Bộ Ngoại giao đã công bố "dự báo mua sắm" ban đầu nêu rõ sẽ mua "Tesla bọc thép" trị giá 400 triệu đô la. Drop Site là một trong những trang đầu tiên đưa tin về điều này.

.

Xóa tên Tesla: Khi các báo cáo bắt đầu xuất hiện về hợp đồng của Tesla, Bộ Ngoại giao đã chỉnh sửa mục này vào tối thứ Tư để xóa phần đề cập đến Tesla, theo báo Bloomberg. Hiện tại, báo cáo cho biết chính phủ sẽ mua "xe điện bọc thép" mà không nêu tên nhà sản xuất.

.

Xung đột lợi ích: Các báo cáo ban đầu đã gây ra nhiều phản ứng dữ dội vì Musk đã cắt giảm các hợp đồng của chính phủ thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ của mình và chỉ trích những gì Musk coi là chi tiêu lãng phí và tham nhũng. Đầu tuần này, Musk đã trả lời về các xung đột lợi ích tiềm ẩn do các công ty ông sở hữu (bao gồm cả SpaceX) có nhiều giao dịch với chính phủ. "Minh bạch là thứ tạo dựng lòng tin", Musk nói, theo Time. "Bạn có thể thấy: Tôi có đang làm điều gì đó có lợi cho một trong những công ty của mình hay không? … Tôi hoàn toàn mong đợi sẽ bị giám sát chặt chẽ".

.

Doanh số: Một xe Cybertruck có giá khởi điểm là 80.000 đô la và Tesla đã bán được 39.000 chiếc vào năm ngoái, theo NY Times.

.

⦿ ---- Elon Musk nộp tiền cho Tổng Thống Trump: X.com của Elon Musk đã đồng ý trả khoảng 10 triệu đô la để thương lượng với Tổng thống Trump, người đã kiện trang web trước đây được gọi là Twitter và cựu giám đốc điều hành của trang web này, Jack Dorsey, vì kiểm duyệt sau khi ông bị cấm khỏi nền tảng này sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1. "Vấn đề đã được giải quyết", một luật sư của Trump xác nhận với CNBC. Musk đã cho phép Trump quay lại trang web này vào tháng 11 năm 2022, ngay sau khi ông mua lại trang web này.

.

Các nguồn tin cho biết Trump đã cân nhắc "để vụ kiện tan biến", xét đến khoản tiền 250 triệu đô la mà Musk đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mình và vị thế là một trong những cố vấn chặt chẽ nhất của Trump, bao gồm cả vai trò đứng đầu DOGE của ông. "Nhưng cuối cùng họ đã tiến hành giải quyết mặc dù Trump và Musk có mối quan hệ thân thiết", tờ Wall Street Journal lưu ý.

.

X.com không phải là công ty đầu tiên mà Trump giành được một khoản tiền giải quyết. Tháng trước, chủ sở hữu Facebook là Meta đã đồng ý giải quyết vụ kiện của riêng Meta với Trump về lệnh Meta từng xóa tài khoản Trump ra khỏi nền tảng đó với số tiền 25 triệu đô la. Và vào tháng 12, ABC News đã đồng ý chi 15 triệu đô la để giải quyết đơn Trump kiện ABC News về cách dùng phỉ báng, theo tờ New York Times.

.

⦿ ---- Sau đây là bài bình luận của Elias Khoury trên báo The Hill sáng Thứ Năm 13/2/2025, nhan đề "Elon Musk is not telling the truth" (Elon Musk không nói sự thật). Toàn văn dịch như sau.

.

Elon Musk là người giàu nhất thế giới và nói như thế chưa đủ. Giá trị tài sản ròng của Musk, phần lớn dựa trên quyền sở hữu cổ phiếu Tesla và SpaceX, gần 400 tỷ đô la. Đứng thứ hai là chủ công ty công nghệ Mark Zuckerberg, người có giá trị tài sản ít hơn Musk khoảng 140 tỷ đô la. Chỉ riêng sự khác biệt giữa Musk và Zuckerberg đã lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội của Kenya.

.

Thật sai lầm khi để tất cả khối tài sản đó nằm trong tay một người, đặc biệt là khi hơn một nửa hành tinh này sống với mức thu nhập chưa đến 5 đô la một ngày. Ở một mức độ nào đó, Musk hẳn phải hiểu điều này. Có lẽ đó là lý do tại sao Musk dành nhiều thời gian để cố gắng biện minh cho sự xa hoa của mình.

.

Một cách Musk làm như vậy là thần thoại hóa đạo đức nghề nghiệp của chính mình. Một chủ đề chung trong bài phát biểu của Musk là Musk đã kiếm được từng xu trong số gần 400 tỷ đô la của mình. Trong quan niệm của mình về bản thân, Musk không phải là đứa con của quỹ tín thác. Ngược lại — Musk là một nhà công nghiệp mạnh mẽ, một doanh nhân kiếm được của cải bằng sự chăm chỉ và kiên trì. Theo hướng đó, Musk gần đây tuyên bố rằng ông làm việc 120 giờ một tuần. Và Musk kêu gọi nhân viên của mình tại Bộ Hiệu quả Chính phủ làm như vậy.

.

Ngay cả khi Musk trung thực và thực sự làm việc nhiều như vậy, thì đó vẫn là một đề xuất vô nghĩa. Bạn không nên ép nhân viên làm việc quá sức. Những phương pháp như vậy có lẽ thậm chí sẽ không thúc đẩy năng suất trong thời gian dài, vì người lao động sẽ nhanh chóng kiệt sức và có khả năng bị trầm cảm. Trong thời gian ngắn, họ sẽ không thể mang bản thân tốt nhất của mình đến làm việc mỗi ngày, gây ra sự diệt vong cho bất kỳ văn phòng nào, dù là trong khu vực công hay tư nhân.

.

Cũng đáng nói rằng Musk ủng hộ việc tăng gấp ba tuần làm việc tiêu chuẩn mà không tăng lương. Điều này cho thấy các tỷ phú không quan tâm đến nhân viên và sẽ vui vẻ chà đạp quyền lao động để theo đuổi mục đích riêng của họ. Đối với Musk, người lao động chỉ là những bánh răng trong cỗ máy của ông — không phải là con người với gia đình mà họ muốn thỉnh thoảng gặp. Làm việc 120 giờ một tuần không cho phép điều đó. Nó chỉ (vừa đủ) để lại chỗ cho giấc ngủ.

.

Tất cả những điều đó đã đủ tệ rồi. Nhưng Musk cũng là một kẻ đạo đức giả, yêu cầu nhân viên chính phủ làm những điều mà Musk không làm. Bất chấp những gì Musk tuyên bố, chắc chắn không đời nào Musk làm việc 120 giờ một tuần. Chính lời nói của Musk đã chứng minh điều đó.

.

Khi xuất hiện trên podcast của Joe Rogan, Musk cho biết Musk ngủ sáu giờ mỗi đêm. Tức là 42 giờ mỗi tuần. Vì một tuần có 168 giờ, nên chỉ còn 126 giờ cho tất cả các hoạt động khi thức — chỉ sáu giờ mỗi tuần không làm việc hoặc ngủ.

.

Musk cũng tuyên bố mình là một trong 20 người chơi trò chơi điện tử "Diablo" giỏi nhất trên Trái đất. Trò chơi này khá phổ biến, với hàng triệu người chơi tích cực hàng tháng. Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy, Musk hẳn đã phải dành nhiều thời gian để đạt được thứ hạng ưu tú đó. Một cam kết như vậy gần như là không thể nếu Musk làm việc 120 giờ một tuần. Musk sẽ không có nhiều hơn khoảng 51 phút mỗi ngày để chơi trò chơi, đây là một ước tính hào phóng. Con số này không tính đến thời gian Musk dành cho việc ăn uống, đi vệ sinh hoặc cố gắng sinh thêm con.

.

Điều đó đơn giản là không đủ để đạt được thứ hạng như vậy. Nhiều game thủ đã đặt câu hỏi về tuyên bố của Musk và cáo buộc Musk đã nhờ người khác chơi thay mình. Nếu đúng như vậy, điều đó chỉ nhấn mạnh thêm sở thích của Musk trong việc kiếm lợi từ công sức của người khác.

.

Nhưng vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa. Musk nghiện X, ứng dụng mạng xã hội mà Musk sở hữu. Musk thường đăng tweet hơn 100 lần một ngày (không bao gồm các lần đăng lại). Đó là một cam kết thời gian nghiêm túc và càng làm dấy lên nghi ngờ về lịch trình làm việc được cho là cực kỳ khắc nghiệt của Musk. Musk không thể nói sự thật.

.

Những lời nói dối rõ ràng của Musk chứng minh rằng những người siêu giàu sẽ làm mọi cách để biện minh cho sự giàu có không thể biện minh của họ. Musk và công ty sẽ nói với bạn rằng họ giàu như vậy vì họ đã làm việc chăm chỉ hơn. Vô lý. Giống như những người mắc kẹt trong cái bẫy nghèo đói, các tỷ phú phần lớn là sản phẩm của hoàn cảnh.

.

Mồ hôi từ trán không phải là thứ làm phồng tài khoản ngân hàng của họ vượt quá quy mô của nền kinh tế quốc gia. Chủ nghĩa tư bản mới là thứ — và sự may mắn thô bạo mà nó ban thưởng một cách hào phóng nhưng tùy tiện.

.

⦿ ---- Trong khi Trump và Elon Musk nói rằng viện trợ của Mỹ cho các nước nghèo chỉ là phí phạm, quăng tiền vào hư vô, một số tiểu bang thiên về nông nghiệp Hoa Kỳ, phần lớn bầu cho Cộng Hòa, nói rằng viện trợ ra quốc tế như thế thực ra là tiền của Bộ Nông Nghiệp xuất ra để mua sản phẩm từ nông dân Mỹ. Đó là chưa kể tới lĩnh vực nghiên cứu đại học và y tế. Từ việc cắt giảm tài trợ cho y tế và nông nghiệp đến nỗi lo về thuế quan mới tác động tiêu cực đến các ngành công nghiệp và người tiêu dùng địa phương, các nhà lập pháp Cộng hòa đang bắt đầu phản đối một số khía cạnh trong kế hoạch của Trump. Và họ đang làm như vậy một cách thận trọng, thừa nhận rằng cử tri muốn thay đổi tình hình kinh doanh như thường lệ ở thủ đô của quốc gia — và muốn tránh sự tức giận và trả thù của Trump.

.

Thượng nghị sĩ Katie Britt, R-Ala., gần đây đã phản đối việc chính quyền cắt giảm tài trợ theo Viện Y tế Quốc gia NIH. Đại học Alabama là đơn vị nhận được khoản tiền lớn đó, giúp trường trở thành đơn vị sử dụng lao động lớn nhất của tiểu bang. Britt nói với AL.com rằng "cần có một cách tiếp cận thông minh, có mục tiêu để không cản trở nghiên cứu đột phá, cứu sống con người tại các tổ chức có thành tích cao như những tổ chức ở Alabama".

.

Thượng nghị sĩ Susan Collins, R-Maine, cho biết mức giới hạn chi phí gián tiếp theo các khoản tài trợ của NIH là "không hợp lý" và sẽ áp đặt "các khoản cắt giảm tùy tiện đối với nguồn tài trợ cho nghiên cứu quan trọng tại các tổ chức của chúng tôi ở Maine".

.

Và Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, R-La., cảnh báo rằng các trường đại học không có "nguồn tài trợ lớn" sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất do các khoản cắt giảm của NIH. "Họ sẽ rất khó tiến hành nghiên cứu này. Và vì vậy, tất nhiên, tôi muốn mọi người ở Louisiana được hưởng lợi từ tiền nghiên cứu và không phải tất cả đều dành cho Massachusetts và California", Cassidy cho biết. "Vì vậy, tôi đang tích cực trao đổi với những người dân ở quê nhà và đang nghiên cứu vấn đề này".

.

Trong số 20 tiểu bang hàng đầu nhận nhiều tiền từ chính phủ liên bang hơn số tiền họ nộp thuế, 13 tiểu bang là tiểu bang ủng hộ đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Trump trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất, theo phân tích của Viện Chính phủ Rockefeller về ngân sách tài khóa 2024. Trong khi đó, năm tiểu bang hàng đầu (và chín trong số 10 tiểu bang hàng đầu) gửi nhiều tiền hơn cho Bộ Tài chính so với số tiền họ nhận được đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong ba cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất.

.

Một yêu khác đối với đảng Cộng hòa ở các vùng nông thôn là bảo vệ nông dân, những người phụ thuộc vào chính phủ liên bang như một khách hàng chính. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, mà Trump và cố vấn tỷ phú Elon Musk đã nhắm đến để giải thể, quản lý chương trình Thực phẩm vì Hòa bình (Food for Peace), theo đó chính phủ Mỹ mua và phân phối các loại cây trồng của Hoa Kỳ để giúp chống lại nạn đói trên toàn thế giới.

.

Một liên minh gồm những người Cộng hòa ở các tiểu bang và quận nông thôn, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Glenn Thompson, của Pennsylvania, đã đưa ra luật trong tuần này để cứu chương trình Thực phẩm vì Hòa bình bằng cách chuyển chương trình này cho Bộ Nông nghiệp.

.

"Trong 70 năm qua, Kansas và nông dân Hoa Kỳ đã đóng vai trò tích cực trong việc gửi hàng hóa của họ để nuôi sống những người dân suy dinh dưỡng và đang chết đói trên khắp thế giới. Món quà miễn phí này từ người dân Hoa Kỳ không chỉ là thực phẩm. Đó là ngoại giao và nuôi sống những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất", Dân biểu Tracey Mann, R-Kan., cho biết trong một tuyên bố.

.

Mann, người có văn phòng cho biết chương trình đã “nuôi sống hơn 4 tỷ người ở hơn 150 quốc gia”, đã giới thiệu dự luật cùng với Thompson và các Đại biểu Rick Crawford, R-Ark., Dan Newhouse, R-Wash., David Rouzer, R-N.C., cũng như các Thượng nghị sĩ Jerry Moran, R-Kan., và John Hoeven, R-N.D.

.

Gao Mỹ cứu trợ các nước nghèo thực tế cũng là do chính phủ Mỹ mua từ các nông trại Hoa Kỳ. Các tiểu bang nông nghiệp Mỹ kinh hoàng khi USAID đóng cửa. Thuế quan cũng hại cả 2 chiều. TNS McConnell cảnh báo rằng việc Trump áp thuế quan có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho "75.000 trang trại gia đình của tiểu bang Kentucky."

.

⦿ ---- Hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa của Kentucky, Mitch McConnell và Rand Paul, lên tiếng phản đối thuế quan của Trump, cảnh báo rằng chúng sẽ làm tăng chi phí cho người Mỹ — bao gồm cả người dân Kentucky. Trong một bài bình luận hôm thứ Tư cho tờ Louisville Courier-Journal, McConnell cảnh báo rằng việc áp thuế quan có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho "75.000 trang trại gia đình của tiểu bang chúng ta bán cây trồng của họ trên toàn cầu, hoặc những người dân Kentucky chăm chỉ sản xuất 95% rượu bourbon trên thế giới, hoặc ngành công nghiệp xe hơi của chúng ta".

.

"Tại Kentucky, các chủ cửa hàng địa phương đã nghe nói về việc giá của các nhà cung cấp của họ tăng lên. Một ước tính cho thấy thuế quan của tổng thống có thể khiến người dân Kentucky trung bình phải trả giá thêm 1.200 đô la mỗi năm", McConnell viết. "Và không chỉ có giá cả tăng ở trong nước. Trong chính quyền Trump trước đây, thuế quan trả đũa từ các đối tác thương mại đã gây ra một cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, từ nông nghiệp đến sản xuất đến hàng không vũ trụ và xe hơi đến rượu chưng cất. Canada đã công bố các biện pháp trả đũa nhắm trực tiếp vào hoạt động sản xuất của Kentucky, nhắm vào các sản phẩm như bơ đậu phộng và rượu whisky.”

.

TNS Paul, người thường không đồng tình với McConnell, đã tìm thấy tiếng nói chung với ông về vấn đề đó. “Chúng ta [Cộng Hòa] đã thắng cử lần trước bằng cách phàn nàn về các chính sách của đảng Dân chủ, khiến chúng ta phải trả giá cao. Những người yêu thích thuế quan sẽ buộc phải giải thích lý do giá cao cứ dai dẳng,” Paul nói trên X.

⦿ ---- Chỉ có 38% người Mỹ có cái nhìn tích cực về cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk, một cuộc thăm dò mới của YouGov/Economist được phát hiện vào thứ Tư, cho thấy người đàn ông giàu nhất thế giới đang tụt hậu đáng kể so với Donald Trump. Tỷ lệ chấp thuận của tổng thống đạt 46% trong cùng cuộc thăm dò. Đây là mức giảm nhẹ so với hai tuần đầu tiên Trump nhậm chức, nhưng vẫn cao hơn Musk và những người theo DOGE của ông tám điểm, những người đã cam kết cắt giảm hàng tỷ đô la chi tiêu của liên bang bằng cách cắt giảm hàng nghìn việc làm của liên bang và các chương trình lâu dài.Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Musk chỉ là 31% đối với những cử tri tự nhận là độc lập và chỉ 24% số người được hỏi cho biết họ "hoàn toàn chấp thuận" DOGE. Musk và nhóm của ông đặc biệt gây tranh cãi ở Washington, nơi một số công chức liên bang báo cáo rằng họ bị buộc phải giải thích công việc của mình với những người ủng hộ thiếu kinh nghiệm của Musk - một số người trong số họ chỉ mới 19 tuổi. YouGov cho biết họ đã nói chuyện với 1.595 công dân Hoa Kỳ cho cuộc thăm dò của mình, với biên độ sai số là 3,5%.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Bộ Giáo dục (DOE) là một "trò lừa đảo" trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư và than thở về việc Hoa Kỳ tụt hậu đáng kể so với Trung Quốc trong bảng xếp hạng toàn cầu về giáo dục. "Tôi muốn nó bị đóng cửa ngay lập tức. Hãy nhìn Bộ Giáo dục, đó là một trò lừa đảo lớn", Trump nói. "Họ xếp hạng các quốc gia hàng đầu thế giới, chúng ta được xếp hạng thứ 40. Nhưng chúng ta được xếp hạng số một trong một bộ phận - chi phí cho mỗi học sinh", ông tiếp tục. "Vì vậy, chúng ta chi tiêu nhiều hơn cho mỗi học sinh so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, nhưng chúng ta được xếp hạng thứ 40".Tổng thống tiếp tục nói rằng "có điều gì đó thực sự không ổn" với thứ hạng của Hoa Kỳ khi Trung Quốc được xếp hạng trong top năm. "Mặc dù lớn như vậy, nhưng nó được xếp hạng trong top năm và đó là... đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta", Trump nói. Đáng chú ý, TQ chưa từng xóa sổ Bộ Giáo Dục bao giờ: Trung Quốc có Bộ Giáo dục quản lý hệ thống trường học của mình, hệ thống giáo dục do nhà nước điều hành lớn nhất thế giới, theo báo cáo năm 2023 của Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế. Trong khi đó, Trump đã nhờ đến Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk để cắt giảm chi tiêu và nhân sự trên nhiều cơ quan liên bang, bao gồm cả Bộ Năng lượng. Nhiều chính khách Cộng Hòa từ lâu muốn xóa sổ Bộ Giáo Dục để các Sở giáo dục tiểu bang tự lo. (Nếu như thế: Oklahoma sẽ dạy học trò kiểu nhà thờ, California sẽ dạy sống kiểu hippie.)⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư 12/2/2025 đã gỡ bỏ lệnh tạm dừng mà ông đã áp dụng đối với việc "mua lại" công chức liên bang (lãnh tiến 7 tháng để về vườn) do Tổng thống Trump đưa ra, phán quyết rằng cả Thẩm và các công đoàn đã kiện để ngăn chặn nó đều không thể ngăn chặn kế hoạch này. Thẩm phán quận Hoa Kỳ George O'Toole đã tạm dừng các vụ mua lại hôm thứ Năm để ông có thể xem xét các lập luận của các công đoàn lao động đại diện cho hơn 800.000 công chức đã kiện để dừng chương trình này.Trong phán quyết của mình vào thứ Tư, O'Toole cho biết các công đoàn không có lập trường trong vụ kiện và tòa án của ông không có thẩm quyền để ngăn Văn phòng Quản lý Nhân sự thực hiện kế hoạch này, theo tờ Washington Post đưa tin. Người lao động đã đau khổ về việc có nên chấp nhận các vụ mua lại hay không, điều này sẽ trả tiền cho họ đến hết tháng 9 nếu họ từ chức ngay bây giờ."Việc thiếu rõ ràng và thông tin mà chúng tôi được cung cấp liên quan đến chương trình từ chức hoãn lại thực sự khiến mọi người khó đưa ra quyết định sáng suốt", theo một nhân viên tại Washington, DC làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe cho biết, theo CNBC. Cô đã quyết định không từ chức nhưng vẫn lo lắng về việc bị Trump sa thải. "Mỗi ngày, tôi mở máy tính của mình để nhận một email mới" từ OMB và lo sợ rằng một trong số đó sẽ nói rằng cô ấy đã bị sa thải. "Hàng triệu người trong chúng ta đang phải đối mặt với điều đó." Các quan chức Bạch Ốc cho biết khoảng 65.000 công chức đã chấp nhận thỏa thuận, theo .⦿ ---- Điện Kremlin sẽ chào đón việc xác nhận Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard vào thứ Tư bằng một lời chúc mừng nồng nhiệt, theo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, John Bolton cho biết. Gabbard, cựu nữ Dân biểu Dân chủ Hawaii chuyển sang làm Dân biểuo đảng Cộng hòa, đã được Thượng viện xác nhận mặc dù bà có tiền sử giữ các vị trí được coi là thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi nghĩ Putin không thể hạnh phúc hơn", Bolton nói với The Source của CNN. "Họ đang uống vodka trực tiếp từ chai ở Điện Kremlin tối nay".Các cựu nhân viên từng làm việc cho Gabbard khi bà còn là nữ nghị sĩ đã nói với ABC News vào năm ngoái rằng bà thường xuyên sử dụng và chia sẻ tin tức từ kênh tuyên truyền của Điện Kremlin RT, bao gồm cả sau khi bà được thông báo rằng đó không phải là nguồn thông tin đáng tin cậy. Gabbard cũng than thở về "thái độ thù địch" của Hoa Kỳ đối với Putin độc đoán trong một bản ghi nhớ chiến dịch, lên án các lệnh trừng phạt đối với Nga và từng bí mật gặp Bashar al-Assad, cựu nhà độc tài Syria liên kết với Điện Kremlin, người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh giống như Putin."Tôi nghĩ rằng nhiều đồng minh hiện sẽ suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ thông tin tình báo với chúng tôi", Bolton nói thêm. “Đó là một trong những đề cử tệ nhất của [Trump], không còn nghi ngờ gì nữa.” Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Trump từ năm 2018 đến năm 2019 và giữ nhiều chức vụ tại Bộ Ngoại giao và trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush, đã bị các đồng nghiệp cũ tại Bộ Ngoại giao cáo buộc bóp méo và che giấu thông tin tình báo.⦿ ---- Khi Tổng thống Trump áp thuế nhập cảng thép và nhôm trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông cho biết cần phải tăng sản lượng của Hoa Kỳ. Nhưng sản lượng Mỹ đang tăng vào thời điểm đó. Lý do thực sự khiến ngành công nghiệp muốn áp thuế là giá nhập cảng cao hơn sẽ cho phép các công ty Hoa Kỳ tự tăng giá, theo một bài xã luận của tờ Wall Street Journal cho biết. Điều đó đã xảy ra."Cái giá phải trả là do các công ty sản xuất kim loại thứ cấp và các công ty sản xuất hạ nguồn của Hoa Kỳ", tờ WSJ cho biết, cũng như người tiêu dùng và người lao động. Trump đã làm điều tương tự khi trở lại văn phòng năm nay. Tờ WSJ cho biết sau khi thuế thép có hiệu lực, doanh số bán hàng tại Mid-Continent Steel and Wire đã giảm hơn 50%, khiến 80 người phải sa thải. 120 công nhân khác nghỉ việc vì lo ngại nhà máy sẽ đóng cửa.Hãng xe Ford Motor Co. cho biết áp thuế nhập cảng đã lấy đi 750 triệu đô la khỏi lợi nhuận ròng của công ty hồi năm 2018; điều đó đã cắt giảm tiền thưởng chia sẻ lợi nhuận của mỗi công nhân 750 đô la. Hãng xe GM báo cáo rằng thuế quan đã khiến công ty mất 1 tỷ đô la lợi nhuận, đủ để trả lương cho hơn 10.000 nhân viên. Động thái của Trump càng gây khó chịu hơn nữa vì giá thép hiện cao hơn khoảng 50% so với trước đại dịch. Tạp chí WSJ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy chính sách thuế quan của Trump "mang lại lợi ích cho số ít người bằng cái giá phải trả của số đông ". Bài phân tích hôm 10/2/2025 của WSJ ở đây:⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng thuận trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư về việc bắt đầu "đàm phán" về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine và sẽ "làm việc cùng nhau, rất chặt chẽ" để chấm dứt xung đột. "Chúng tôi đã nói về sức mạnh của các quốc gia tương ứng và lợi ích to lớn mà chúng tôi sẽ có được khi làm việc cùng nhau một ngày nào đó", Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social. "Nhưng trước tiên, như cả hai chúng tôi đã đồng ý, chúng tôi muốn ngăn chặn hàng triệu ca tử vong xảy ra trong Chiến tranh với Nga/Ukraine."Trump cho biết các nhà lãnh đạo "đã đồng thuận để các nhóm tương ứng của chúng tôi bắt đầu đàm phán ngay lập tức" và sẽ thông báo cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc trò chuyện của họ. Các quan chức Bạch Ốcg từ chối làm rõ liệu Ukraine có tham gia đàm phán với Nga hay không, theo AP đưa tin. Trump cho biết ông đã cảm ơn Putin vì đã thả giáo viên người Mỹ Marc Fogel trong cuộc điện đàm "dài và hiệu quả cao".Các chủ đề khác mà họ thảo luận, Trump cho biết, bao gồm "Trung Đông, Năng lượng, Trí tuệ nhân tạo, sức mạnh của đồng đô la và nhiều chủ đề khác." Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết cuộc gọi kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, tờ New York Times đưa tin. Ông cho biết Putin đã đồng ý với Trump rằng "đã đến lúc hai nước chúng ta hợp tác với nhau" và mời Trump đến thăm Moscow.⦿ ---- Tulsi Gabbard sẽ giám sát 18 cơ quan tình báo khác nhau với tư cách là giám đốc tình báo quốc gia của Tổng thống Trump, sau khi Thượng viện xác nhận bà vào vị trí này vào thứ Tư. Bất chấp những nghi ngờ ban đầu của đảng Cộng hòa về trình độ của bà đối với công việc này, cuộc bỏ phiếu phần lớn diễn ra theo đường lối của đảng, với 52 Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu xác nhận, theo báo cáo của tờ New York Times.Đáng chú ý, AP đưa tin rằng cựu Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã bỏ phiếu chống lại việc xác nhận bà; ông là người Cộng hòa duy nhất làm như vậy. Việc đề cử Gabbard đã gây tranh cãi về sự đồng cảm trong quá khứ với Nga, cuộc gặp với Bashar al-Assad và sự ủng hộ của bà đối với Edward Snowden."Mặc dù tôi vẫn lo ngại về một số quan điểm mà bà đã từng đảm nhận trước đây, nhưng tôi đánh giá cao cam kết của bà trong việc kiểm soát phạm vi quá lớn của cơ quan này", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski cho biết, trích dẫn "tư duy độc lập" mà Gabbard sẽ mang lại. Đảng Cộng hòa từ lâu đã cho rằng chức vụ này - ra đời sau những thất bại về tình báo ngày 11/9 - đã trở nên quá phình to và mang tính chính trị.⦿ ---- Bắc Hàn điều trị thương binh Nga, nuôi trẻ mồ côi Nga. Một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật do đại sứ Nga tại Bắc Hàn thực hiện cho thấy mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục sâu sắc hơn, gợi nhớ lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tờ New York Times đưa tin Alexander Matsegora đã nói với hãng tin nhà nước Rossiyskaya Gazeta rằng quân lính Nga bị thương đang được điều trị tại Bắc Hàn. Matsegora cho biết "Một trong những ví dụ rõ ràng về mối quan hệ anh em của chúng ta là việc phục hồi chức năng cho hàng trăm binh lính bị thương trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại các bệnh viện và phòng khám của Bắc Hàn".Trẻ em Nga mồ côi do chiến tranh với Ukraine cũng đang được nuôi dưỡng tại Wonsan, phía đông Bắc Hàn, mặc dù không có thông tin cụ thể nào được cung cấp về số lượng trẻ em, thời gian dự kiến các em sẽ ở lại hoặc thậm chí các em có còn ở đó hay không. Matsegora cho biết Bắc Hàn không tính phí Nga cho các dịch vụ mà nước này đã cung cấp, đồng thời lưu ý rằng "Khi chúng tôi đề nghị bạn bè chi trả ít nhất một số chi phí đó, họ thực sự bị xúc phạm và yêu cầu chúng tôi không bao giờ làm như vậy nữa". Tờ NY Times không thể xác minh những tuyên bố của ông nhưng gọi chúng là "đáng chú ý vì là một trong những lời thừa nhận công khai đầu tiên của cả hai bên về sự hỗ trợ thiết thực của Bắc Hàn đối với nỗ lực chiến tranh của đồng minh".CNN đưa tin rằng cũng không rõ Bắc Hàn có thể cung cấp mức độ chăm sóc nào thông qua "cơ cấu y tế xuống cấp" của mình, mặc dù tờ NY Times lưu ý rằng nếu quân được điều trị tại Wonsan, điều đó sẽ đưa họ đến một trong những "khu vực phát triển hơn" của đất nước. Viện Nghiên cứu Chiến tranh hôm thứ Hai đã bày tỏ một số nghi ngờ về tuyên bố này, nói rằng Nga "được cho là đã đưa những người bị thương trở lại các nhóm tấn công mà không được điều trị, thể hiện sự coi thường chung đối với sức khỏe của binh lính [và] đặt ra câu hỏi" về những tuyên bố rằng binh lính của họ đang được điều trị tại Bắc Hàn.

.

⦿ ---- Hôm thứ Ba, Nam Hàn đã cung cấp số liệu cập nhật về những gì họ tin rằng Bắc Hàn đã cung cấp cho Nga, theo tờ Moscow Times: "Khoảng 11.000 quân, tên lửa, 200 khẩu pháo tầm xa và một lượng đạn dược đáng kể". Tờ Times đưa tin rằng Bắc Hàn đã nhận được dầu và thực phẩm để đổi lại, và Nga được cho là đang chào đón thêm nhiều công nhân xây dựng Bắc Hàn như một cách chuyển thêm tiền về cho Kim Jong Un.

.

⦿ ---- Một thẩm phán Louisiana đã ra lệnh phục chức cho giáo sư luật Ken Levy của Đại học Louisiana State University (LSU) sau khi ông bị đình chỉ vì sử dụng ngôn từ thô tục để chỉ trích Thống đốc Jeff Landry và Tổng thống Trump, nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do học thuật. Thẩm phán Tarvald Smith đã ra phán quyết có lợi cho Levy, cho phép ông tiếp tục giảng dạy trong bối cảnh có nhiều lo ngại về bài phát biểu học thuật.

.

Việc đình chỉ Levy diễn ra sau một khiếu nại ẩn danh về những bình luận được đưa ra trong một bài giảng vào tháng 1 và rõ ràng là có ý định hài hước. Ông đã đùa cợt chỉ trích Landry và Trump, chửi thề rằng "f*** the governor" và bày tỏ sự hoài nghi về cuộc bầu cử của Trump bằng ngôn từ thô tục. LSU đã đình chỉ Levy trong khi chờ điều tra, khẳng định ông đã tạo ra một môi trường lớp học có khả năng hạ thấp phẩm giá. Luật sư của ông, Jill Craft, lập luận rằng điều này vi phạm quyền tự do học thuật của Levy.

.

Hiệu trưởng trường đại học William Tate IV đã ra tòa khai, làm chứng về quyết định này, tuyên bố rằng ông không chịu ảnh hưởng từ Landry - một người chỉ trích Levy gay gắt và bị cáo buộc đã thúc đẩy các mối đe dọa giết chết giáo sư thông qua mạng xã hội. Levy nói, "Mọi người đều dễ bị tổn thương nếu tôi thua cuộc này... Vì vậy, chiến thắng của tôi là chiến thắng của họ."

.

Giáo sư Patrick Martin đã ra khai, làm chứng về nỗi lo sợ của mình cho tương lai nếu Levy thua cuộc, ông nói rằng, "Liệu tôi có thể bị đình chỉ không? Đó là nỗi lo sợ thực sự." Thẩm phán Smith nói với luật sư Faircloth, "Khách hàng của ông nên quay lại với công việc đào tạo luật sư và để các giáo sư giảng dạy."

.

⦿ ---- Chính sách của Tổng thống Trump nhằm loại bỏ DEI khỏi chính quyền liên bang đã xóa sổ thêm một văn phòng như vậy nữa. "Để đảm bảo tốt nhất rằng chúng tôi tuân thủ lệnh hành pháp của tổng thống về xóa sổ sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, chúng tôi đã đóng cửa văn phòng DEI của mình", đài truyền hình công cộng PBS cho biết trong một tuyên bố, theo tờ The Hill. "Các nhân viên từng phục vụ tại văn phòng đó sẽ rời khỏi PBS".

.

Một bản ghi nhớ từ Paula Kerger, giám đốc điều hành của PBS đang lưu hành trực tuyến lưu ý rằng động thái này diễn ra sau khi tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý về cách phản hồi lệnh hành pháp chống DEI của Trump. Kerger cho biết hôm thứ Ba rằng, vì PBS nhận được tiền của liên bang thông qua Bộ Giáo dục và Quỹ Khoa học Quốc gia cho chương trình dành cho trẻ em - tổng cộng khoảng 535 triệu đô la từ chính phủ, hoặc 16% ngân sách của chính phủ - nhóm pháp lý của nhóm bà đã quyết định rằng tốt nhất là tuân thủ chỉ thị của Trump, theo AP. Bà lưu ý rằng văn phòng DEI của PBS đã làm nhiều hơn là chỉ vận động cho công bằng chủng tộc - phần lớn công việc gần đây của văn phòng này là dành riêng cho việc cải thiện quyền truy cập vào chương trình PBS cho trẻ em có vấn đề về thính giác, chẳng hạn.

.

Kerger nói thêm rằng, liên quan đến khoảng 330 đài thành viên PBS, một số trong số đó có thể có văn phòng DEI riêng, "chúng tôi đang cố gắng khuyến khích họ để luật sư xem xét hoàn cảnh của họ". NPR lưu ý rằng Trump đã theo đuổi việc tài trợ cho Corporation for Public Broadcasting - nơi tài trợ cho cả PBS và NPR - trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, mặc dù ông đã không thành công. NPR, có văn phòng DEI và nhân viên riêng, vẫn chưa nói rõ liệu họ có xóa bỏ những văn phòng đó hay không. Mặc dù văn phòng DEI của mình đã đóng cửa, PBS đã tuyên bố trong tuyên bố của mình rằng "tiếp tục tuân thủ sứ mệnh và các giá trị của chúng tôi. PBS sẽ tiếp tục phản ánh toàn bộ nước Mỹ và vẫn là nơi chào đón mọi người".

.

⦿ ---- MAGA nhuộm đỏ đầu óc trẻ em: Những cuốn sách dành cho trẻ em của Kash Patel về "Vua" Donald Trump và âm mưu tinh quái bầu "Sleepy Joe" lên làm vua trước khi trở thành người cai trị hoàng gia đang được bán với giá 50 đô la trực tuyến và giá có thể tăng nếu hoàng tử Kash Patel của MAGA được xác nhận là Giám đốc FBI mới như mong đợi. Giá của phiên bản bìa mềm của sách "The Plot Against the King 2000 Mules" tăng so với giá bán lẻ thông thường là 19,99 đô la trên Amazon là do nó đi kèm với biệt danh của Patel trên trang web Premiere Collectibles. Có vẻ hơi quá so với túi tiền của trẻ em, mặc dù lời cam kết sẽ dạy những bài học về "sự công bằng, liêm chính và hơn hết là: tầm quan trọng của việc trung thực".

.

Câu chuyện thân thiện với trẻ em về "vụ đánh cắp" trong cuộc bầu cử năm 2020 chắc chắn có một lời giới thiệu hoàn hảo từ người hùng của bộ ba tác phẩm, chính là ổng thống Trump, người đã thốt lên: "Cuốn sách này nên có trong mọi trường học trên cả nước". Với thêm 50 đô la, sách "The Plot Against the King 3: The Return of the King" cũng được giới thiệu trên trang web của nhà sưu tập. Patel nhận định về sách nhi đồng MAGA này: "Câu chuyện vui nhộn này là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc trò chuyện với con bạn về cuộc bầu cử. Đây cũng là món quà hoàn hảo để tặng cho một người bạn hoặc thành viên gia đình theo chủ nghĩa cấp !"

.

⦿ ---- Học sinh trung học cơ sở tại một căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Đức đã bỏ học để phản đối trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, phản đối việc Pentagon xóa bỏ các chương trình đa dạng trong các trường quân sự. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm 2025, chính quyền của ông đã nhanh chóng hành động để xóa bỏ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trên toàn chính quyền liên bang, bao gồm cả Bộ Quốc phòng (DoD).

.

thứ Ba, 55 học sinh tại Trường Patch Middle School đã tổ chức một cuộc bỏ học và tập trung tại sân trong khoảng 50 phút để phản đối các hành động gần đây của Pentagon nhắm vào các chương trình đa dạng trong các trường học của Bộ Quốc phòng, theo Stripes đưa tin. Cuộc biểu tình diễn ra trùng với chuyến thăm của Hegseth tới Trại lính Patch ở Stuttgart, nơi ông đang tham dự các cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ.

.

Hegseth, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, đã ưu tiên hủy bỏ các chương trình này, với lý do rằng chúng tạo ra sự chia rẽ trong quân đội. Là một phần của nỗ lực này, Pentagon đã dừng các sự kiện nhận dạng danh tính chính thức như Tháng Lịch sử Người da đen, ra lệnh xem xét lại chương trình giảng dạy tại các trường do Bộ Quốc phòng điều hành và giải tán các nhóm sinh viên như Câu lạc bộ "Vietnamese-American Cadet Association" (Hội khóa sinh quân sự Mỹ gốc Việt). Theo bản ghi nhớ của trường Patch gửi cho phụ huynh, cuộc biểu tình ở Trường Trung học Patch được châm ngòi bởi "các sự kiện gần đây" nhưng không trực tiếp đề cập đến việc hủy bỏ DEI.

.

⦿ ---- Công ty sản xuất dầu mỏ số 2 của Mỹ đang có kế hoạch cắt giảm tới 1/5 lực lượng lao động toàn cầu như một phần của chiến dịch cắt giảm chi phí. Hôm thứ Tư, Chevron đã công bố rằng họ đặt mục tiêu cắt giảm 15% đến 20% biên chế vào cuối năm sau, CNBC đưa tin. Một nguồn tin cho Reuters biết rằng các nhân viên đã được thông báo rằng họ có thể bắt đầu lựa chọn "mua lại" (lãnh tiền để về vườn) từ bây giờ cho đến tháng 4 hoặc tháng 5. Vào cuối năm 2023, Chevron đã tuyển dụng 40.212 người trên toàn thế giới, chưa kể khoảng 5.400 nhân viên trạm dịch vụ, vì vậy việc cắt giảm 20% sẽ ảnh hưởng đến khoảng 8.000 công nhân, Reuters đưa tin.

.

"Chúng tôi không coi nhẹ những hành động này và sẽ hỗ trợ nhân viên của mình trong suốt quá trình chuyển đổi", Mark Nelson, phó chủ tịch của Chevron, cho biết trong một tuyên bố. Ông cho biết Chevron đang thực hiện các bước để "định vị công ty để có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong dài hạn". Nelson cho biết công ty có kế hoạch sử dụng công nghệ để tăng năng suất và thay đổi cách thức và địa điểm thực hiện công việc, Financial Times đưa tin. Reuters lưu ý rằng công ty đang phải đối mặt với những thách thức bao gồm giá dầu dự kiến sẽ giảm trong hai năm tới và nỗ lực của Exxon Mobil nhằm ngăn chặn đề xuất mua lại Hess trị giá 53 tỷ đô la.

.

⦿ ---- California: Có nhiều đồn đoán rằng Chad Bianco (Cảnh sát trưởng Quận Riverside), một người ủng hộ Tổng thống Trump, sẽ tham gia cuộc đua giành chức Thống đốc California vào năm tới. Các báo cáo về khả năng Bianco sẽ ra tranh cử đã trở nên sôi động khi một bài đăng xuất hiện trên trang web lập kế hoạch sự kiện Eventbrite nêu rõ rằng ông sẽ "đưa ra thông báo lớn" vào thứ Hai, ngày 17 tháng 2.

.

Bianco chưa bình luận công khai nhưng đã chỉ trích Thống đốc Gavin Newsom trong khi ủng hộ Donald Trump làm tổng thống trong một video được đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của ông vào mùa hè năm ngoái. Tờ Los Angeles Times tiếp tục đăng một bài báo vào năm 2024 nêu rằng Bianco đã cân nhắc ý tưởng ra tranh cử thống đốc. Tờ Los Angeles Times đưa tin, vị cảnh sát trưởng này cũng đã gây chú ý vào năm 2021 khi ông nói rằng tiêm chủng vaccine là lựa chọn cá nhân và tuyên bố không cưỡng bách phải tiêm vaccine trong nội bộ cảnh sát quận.

.

⦿ ---- Texas: Hội đồng trường Fort Worth ISD đang xem xét các đề xuất chi tiết nhất từ trước đến nay về việc nhiều trường có thể đóng cửa khi quận cố gắng tiết kiệm tiền. Năm nay, học khu phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách hơn 17 triệu đô la - một năm sau khi phải đối mặt với khoản thâm hụt hơn 40 triệu đô la. "Không ai muốn ngôi trường mà họ từng theo học phải đóng cửa", Tiến sĩ Michael Ryan, Ủy viên FWISD cho Quận 7 cho biết.

.

Đêm thứ ba đánh dấu bước đi mới nhất trong quá trình ra quyết định khó khăn đối với Fort Worth ISD. Trong năm 2024-25, quận phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách 17,7 triệu đô la và ngân sách năm ngoái là 45 triệu đô la. Tháng 2 năm ngoái, quận đã sa thải 133 nhân viên để cắt giảm chi tiêu. Trong cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ ba, các cố vấn đã chia sẻ các đề xuất từ một nhóm đặc nhiệm nhằm mục đích tái cấu trúc quận trường.

"Chỉ thị không phải là đóng cửa trường học, mà là đưa các trường học đến đúng số lượng chương trình phù hợp với khu vực của bạn và chi tiền cho học sinh chứ không phải cho các tòa nhà", cố vấn Tracy Lichter cho biết. Theo các đề xuất, Học khu Fort Worth ISD có thể đóng cửa từ 14 đến 21 trường tiểu học, tối đa 3 trường trung học cơ sở và có khả năng đóng cửa Trường trung học phổ thông Western Hills.

.

⦿ ---- California: Phó Chủ tịch Thượng viện Mike McGuire đã đề xuất vào thứ Ba rằng lính cứu hỏa của tiểu bang sẽ làm việc quanh năm thay cho lực lượng lao động theo mùa mà cơ quan này hiện đang tuyển dụng trong chín tháng mỗi năm. Nhiệm vụ tăng thêm cho khoảng 3.000 lính cứu hỏa theo mùa ước tính sẽ tốn ít nhất 175 triệu đô la. Cal Fire có khoảng 6.100 nhân viên thường trực, ngoài 3.000 lính cứu hỏa theo mùa thường bị sa thải từ tháng 1 đến tháng 3 mỗi năm. Theo đề xuất của McGuire, lính cứu hỏa theo mùa sẽ được chuyển sang làm nhân viên quanh năm và 356 xe cứu hỏa của cơ quan sẽ hoạt động quanh năm.

.

McGuire phát biểu như thế tại một cuộc họp báo ở Sacramento, cùng với 21 thượng nghị sĩ tiểu bang khác và đại diện của công đoàn đại diện cho lính cứu hỏa Cal Fire nói như thế. Đề xuất của McGuire nhằm giải quyết mùa cháy rừng đang gia tăng ở California — thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10 vào những năm 1990s nhưng hiện được coi là từ tháng 5 đến tháng 12, theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, còn được gọi là Cal Fire.

.

Cơ quan này cho biết họ không theo dõi số vụ cháy xảy ra bên ngoài mùa cháy kéo dài mỗi năm, nhưng trang web Cal Fire cho thấy có hai vụ cháy được báo cáo bên ngoài mùa cháy vào năm 2024, thiêu rụi tổng cộng 250 mẫu Anh. Các vụ cháy rừng hiếm hoi vào tháng 1 ở Altadena và Pacific Palisades đã giết chết 24 người và làm hư hại khoảng 16.000 ngôi nhà và doanh nghiệp. Tiểu bang đã đưa lính cứu hỏa từ Portland và Houston, cũng như từ Canada và Mexico đến giúp.

.

Thống đốc đã phủ quyết một dự luật tương tự vào năm ngoái của Nghị viên Tim Grayson, một đảng viên Dân chủ đến từ Antioch, người được bầu vào Thượng viện vào năm ngoái. Newsom đã viết rằng tiểu bang đã trong quá trình tuyển dụng thêm 2.000 lính cứu hỏa quanh năm do mức nhân sự theo yêu cầu trong hợp đồng gần đây nhất của liên đoàn Cal Fire và ông đã viết rằng luật công vụ của tiểu bang sẽ yêu cầu lính cứu hỏa tạm thời nộp đơn xin các vị trí cố định.

.

⦿ ---- Nuôi mèo coi chừng: Hơn 80 con mèo nhà, cùng nhiều loài động vật có vú khác, đã được xác nhận mắc cúm gia cầm kể từ năm 2022 — chủ yếu là mèo nhà sống trong các trang trại chăn nuôi bò sữa, cũng như mèo hoang và vật nuôi dành thời gian ở ngoài trời và có khả năng mắc bệnh khi săn bắt các loài gặm nhấm hoặc chim hoang dã bị bệnh. Hiện đã có một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng mèo nhà đã mắc bệnh H5N1, chủng cúm gia cầm đang gây ra đợt bùng phát hiện tại ở Hoa Kỳ, sau khi ăn thức ăn sống hoặc uống sữa chưa tiệt trùng. Một số con mèo trong số đó đã chết.

.

Chủng cúm gia cầm hiện đang lưu hành chưa thích nghi để lây lan hiệu quả giữa người với người. Và chưa có trường hợp nào được biết đến về việc lây truyền từ mèo sang người trong đợt bùng phát H5N1 hiện tại. Tuy nhiên, vẫn luôn có nguy cơ rằng mèo, được cho là chỉ được thuần hóa một phần, có thể mang bệnh về nhà sau khi mèo đi săn mồi lúc nửa đêm. Nhà virus học Angela Rasmussen, người nghiên cứu quá trình tiến triển của bệnh ở các loại virus mới nổi tại Vaccine and Infectious Disease Organization của Đại học Saskatchewan, cho biết: "Động vật nuôi, đặc biệt là mèo, là mối nguy hại 100% đối với sức khỏe cộng đồng xét về nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người".

.

⦿ ---- Quận San Diego: Hai phi công đã được cứu sau khi một máy bay quân sự đâm xuống Vịnh San Diego gần Đảo Shelter. Tai nạn được báo cáo ngay sau 10:15 giờ sáng thứ Tư tại 1561 Shelter Island Drive, theo Sở Cứu hỏa-Cứu hộ San Diego. Quân đội xác nhận rằng chỉ có hai phi công trên máy bay. Các phi công đã phóng ra ngoài và Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã cứu họ, theo đài 10 News đưa tin. Đài này đưa tin máy bay là một chiếc Boeing EA-18G Growler. Hai phi công được đưa đến Trung tâm Y tế UC San Diego ở Hillcrest, theo sở cứu hỏa. Tình trạng của họ không được tiết lộ.

.

⦿ ---- HỎI 1: Việc ăn từ hộp đựng thức ăn mang về bằng nhựa có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy tim sung huyết?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc ăn từ hộp đựng thức ăn mang về bằng nhựa có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy tim sung huyết và các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng họ đã xác định được lý do: những thay đổi ở hệ vi sinh vật đường ruột gây ra tình trạng viêm làm tổn thương hệ tuần hoàn. Chi tiết:

https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/12/plastic-food-containers-heart-failure

.

⦿ ---- HỎI 2: Thuốc giảm cân làm giảm nghiện rượu?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới do chính phủ tài trợ, các loại thuốc đã thay đổi cách điều trị béo phì cũng có thể giúp mọi người uống ít rượu hơn. Nghiên cứu này có quy mô nhỏ — chỉ 48 người lớn — và kéo dài hơn hai tháng một chút, vì vậy đây không phải là kết luận cuối cùng. Các chuyên gia cho biết vẫn chưa rõ những loại thuốc này an toàn như thế nào đối với những người không cần giảm cân. Nhưng kết quả này bổ sung thêm bằng chứng từ các nghiên cứu trên động vật và các báo cáo cho thấy mọi người thấy các loại thuốc như Ozempic và Wegovy hữu ích trong việc kiểm soát cơn thèm ăn, không chỉ đối với thức ăn mà còn đối với thuốc lá và rượu. Các nhà khoa học đang nghiên cứu những loại thuốc này ở những người hút thuốc, những người nghiện thuốc phiện và người sử dụng cocaine. Chi tiết:

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/obesity-drugs-alcohol-cravings-new-study-suggests-potential-118738651

.

.