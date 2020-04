Những Lời Tuyên Bố Ngớ Ngẩn, Nguy Hiểm Của Tổng Thống Trump

Hai ngày nay báo chí tường thuật đầy đủ về cuộc họp báo của Tổng Thống Trump vào ngày thứ Năm, 23/4. Tại buổi họp báo này Tổng Thống Trump nêu lên ý kiến là dùng những hóa chất lau chùi nhà cửa và diệt vi khuẩn (disinfectant) để trị coronavirus như Lysol Disinfectant Spray, Clorox Cleaner & Bleach, 409 Multi-Murface Clearner.

Ông nói “Tôi thấy những hóa chất tẩy uế diệt virus trong một phút, một phút. Và có cách nào chúng ta có thể làm giống như thế bằng cách bơm vào trong người, hoặc như để tẩy uế? Bởi vì như quý vị thấy, khi hóa chất tẩy uế vào bên trong phổi và tác động trên phổi, như vậy có ích lợi để xem xét điều này.”

Khoảng 10% lời tuyên bố của Tổng Thống Trump đặt dưới dạng một câu hỏi, nhưng 90% phần còn lại ở trong thể xác định. Các bác sĩ, các hãng chế tạo chất tẩy uế phải vội vàng lên tiếng cảnh cáo công chúng không nên dùng những hóa chất này để trị coronavirus. Công chúng nghe tổng thống nói có thể xem đó là một ý kiến tốt và sẽ thử dùng ngay. Một thực tế nguy hiểm là nhà nào gần như cũng có sẵn một vài thứ thuốc rất độc để tải uế phòng tắm, cầu tiêu, bếp, và các nơi khác trong nhà, chưa kể thuốc diệt kiến, ruồi và chuột.

Trước khi có buổi họp báo vào ngày hôm qua, Centers for Disease Control and Prevention đã nhận được 45,550 cú điện thoại trong thời gian từ tháng 1-tháng 3 hỏi về những trường hợp tình cờ đụng chạm vào những thuốc tẩy uế. BS Dara Kass tại Columbia University Medical Center, cho biết rằng những người uống những thứ thuốc này thường là chết. Người nào sống sót sẽ không ăn được nữa vì miệng và thực quản bị phá hủy và phải sống bằng cách nhồi thức ăn qua ống.

Ông Reckitt Benckiser, đại diện công ty Anh sản xuất Lysol tuyên bố “Là một công ty sản xuất y dược phẩm hàng đầu về thuốc tẩy uế, chúng ta cần biết rõ rằng trong không bất cứ trường hợp nào, thuốc tẩy uế của chúng tôi có thể đưa vào trong cơ thể của con người.”

Tổng Thống Trump còn nêu lên khả năng dùng ánh sáng mạnh như tia tử ngoại (ultraviolet) để trị bệnh nhiễm virus. TS David Grimes, chuyên viên về phóng xạ tử ngoại y tế, nói “Chúng ta không thể đưa tia tử ngoại vào trong người để chữa COVID-19 – Cả sinh học lẫn vật lý đều không hoạt động theo lối này.”

Vào cuối tháng 3 tại buổi tường thuật tại Nhà Trắng, Tổng Thống lo ngại rằng việc đóng cửa lâu quá sẽ gây thiệt hại kinh tế không thể đảo ngược lại với độ co cụm 30% và tỉ lệ thất nghiệp có thể lên cao đến 13%. Ông tuyên bố rằng “Chúng ta không thể để cách chữa trị lại tệ hại hơn cả căn bệnh.” Câu nói này áp dụng rất đúng cho trường hợp dùng những hóa chất tẩy uế để chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tổng Thống Trump chịu áp lực bởi giới kinh doanh, những nhà lập pháp Cộng Hòa và những lãnh tụ bảo thủ để mở cửa kinh tế sớm. Mặt khác, những chuyên viên y tế cảnh báo rằng nới rộng những luật lệ cách ly, mở cửa sớm quá, sẽ khiến số người chết vì coronavirus sẽ tăng vọt lên. Nhiều kinh tế gia nhận định rằng bình thường hoạt động kinh tế quá sớm sẽ gây thêm gánh nặng cho các bệnh viện, thêm nhiều người lây bệnh và chết, làm tình trạng kinh tế suy xụp nhiều hơn.

Nhà báo Howard Kurtz của Fox News cho rằng vấn đề là phải cân bằng giữa hai cuộc khủng hoảng về y tế và tài chánh để cuộc khủng hoảng này ít gây thiệt hại cho cuộc khủng hoảng kia. Thống Đốc Cuomo của New York rất hợp lý khi ông nói rằng nếu có hai ưu tiên đối nghịch nhau, y tế công cộng cần phải tiến lên hàng đầu.

Trước đây không lâu, Tổng Thống Trump còn gọi chloroquine và hydroxychloroquine, thuốc trừ bệnh sốt rét, là thuốc thánh (game changer) để trị coronavirus trước khi thuốc này được thử nghiệm. Ông nói “Hydroxychloroquine và Azithromycin dùng chung có nhiều cơ may trở thành một thứ thuốc thánh trong lịch sư y khoa.”

Một cuộc nghiên cứu mới đây ở Hoa Kỳ cho thấy hai thứ thuốc trừ bệnh sốt rét làm cho bệnh nhân COVID-19 chết nhiều hơn.

Brazil đã chấm dứt sớm một cuộc nghiên cứu về chloroquine áp dụng cho 81 bệnh nhân coronavirus tại thành phố Manaus sau khi họ gập biến chứng tim đập bất bình thường một cách nguy hiểm, có rủi ro làm chết bệnh nhân. Chloroquine không phải là thứ thuốc tốt lành. Nó có thễ làm mù mắt và có thể gây ra những bệnh tim.

Tổng Thống Trump tung ra thuốc thánh chloroquine làm cho thuốc này khan hiếm trên thị trường khiến cho những bệnh nhân thật sự cần thuốc này không có. Khi được hỏi về chloroquine có thể dùng để trị COVID-19 hay không, BS Anthony Fauci trả lời “Không. Câu trả lời là không. Cho tới nay bằng chứng thu thập được chỉ có tính cách vụn vặt.”

Tổng Thống Trump từng tuyên bố “Coronavirus sẽ không bao giờ trở lại.” Khi được hỏi tại sao biết chắc chắn như vậy, ông phủ nhận ông không hề nói như thế. Tuy nhiên, Centers for Disease Control and Prevention đã cảnh báo rằng đợt tấn công thứ hai của coronavirus sẽ có thể trùng hợp với mùa cúm vào cuối năm nay. BS Anthony Fauci, Giám Đốc National Institute of Allergy and Infectious Diseases cũng xác nhận như vậy.

Tổng Thống Trump thất bại trong việc đối phó với đại dịch COVID-19 vì thiếu hoạch định, thiếu tổ chức, và thiếu lãnh đạo. Hậu quả là tính đến hôm nay, 24/4/2020, đã có 50,111 người chết vì COVID-19 và ít nhất có 879,000 người xác nhận bị nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ. Chỉ vài ngày nữa con số này sẽ lên trên một triệu.

Trong tình trạng này, Tổng Thống Trump thỉnh thoảng đưa những thuốc thánh để tạo cho công chúng những hi vọng giả tạo và làm họ tạm quên đi những thực tế phú phàng là Hoa Kỳ thiếu nghiệm trọng những thiết bị y tế như bộ thử nghiệm coronavirus, máy thở, khẩu trang, găng tay y tế trong khi chưa tìm ra thuốc chủng.

Tổng Thống Trump không ngừng đóng góp ý kiến của ông không những về đại dịch COVID-19 mà còn về những lãnh vực khác. Ông từng huênh hoang nói “Tôi biết nhiều về ISIS hơn các tướng. Hãy tin tôi.” Dĩ nhiên chắc không ai tin ông cả. Mọi người có học thức chút đỉnh cũng phải phì cười khi Tổng Thống Trump nói những câu vô nghĩa lý như “Tiếng động của quạt máy (windmill) phát điện gây ra ung thư” hay “New York lạnh cứng và có tuyết. Chúng ta cần hâm nóng toàn cầu.”

Là một nhà lãnh đạo một nước văn minh lớn, Tổng Thống Trump trước công chúng, cần đưa ra những thông tin đã kiểm chứng, có căn bản khoa học, chứ không phải những câu nói tầm phào như thể nói với bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu. Lời tuyên bố của Tổng Thống Trump về việc dùng những thuốc tẩy uế để trị COVID-19 quả thực đã đi quá xa, ngoài sức tưởng tượng của mọi công dân bình thường.



Nguyễn Quốc Khải

24/04/2020