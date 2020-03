Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) Công Bố Các Chất Khử Trùng Chống Corona Lây Lan

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố danh sách các chất khử trùng để bảo vệ chống lại sự lây lan của vi khuẩn corona.

Theo EPA, các sản phẩm trong danh sách "đủ điều kiện sử dụng để chống lại COVID-19" thông qua chương trình Emerging Viral Pathogen của cơ quan nơi các nhà sản xuất cung cấp cho EPA dữ liệu "cho thấy các sản phẩm của họ có hiệu quả chống lại vi khuẩn khó diệt này."

“Sử dụng chất khử trùng đúng cách là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa và giảm sự lây lan của bệnh tật cùng với các khía cạnh quan trọng khác như rửa tay,” theo nhà quản trị EPA Andrew Wheeler cho biết trong một thông cáo báo chí. “EPA đang cung cấp thông tin quan trọng này một cách công khai và minh bạch về các sản phẩm khử trùng để giúp giảm sự lây lan của COVID-19.”

Cơ Quan CDC nói rằng "chất khử trùng, dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng, dung dịch alcohol với ít nhất 70% alcohol và hầu hết các chất khử trùng dùng trong gia đình đã ghi danh với EPA đều có hiệu quả."

CDC cũng đề cập đến danh sách khác với "tuyên bố mầm bệnh vi khuẩn mới nổi" được EPA phê chuẩn từ Trung Tâm Hóa Học Của Hội Đồng Hóa Học Hoa Kỳ Về Hóa Chất Diệt Khuẩn. Nhiều sản phẩm tương tự từ danh sách EPA cũng nằm trong danh sách.

EPA cho biết người tiêu dùng nên tuân theo các hướng dẫn và "chú ý đến thời gian tiếp xúc đối với sản phẩm trên bề mặt được xử lý".

Sau đây là một số chất khử trùng đã được ghi danh trong danh sách EPA.

- Clorox Disinfecting Wipes

- Clorox Commercial Solutions

- Clorox Disinfecting Spray

- Clorox Multi-Surface Cleaner + Bleach

- Klercide 70/30

- Lonza Formulation

- Lysol Clean & Fresh Multi-Surface Cleaner

- Lysol Disinfectant Max Cover Mist

- Lysol Heavy-Duty Cleaner Disinfectant Concentrate

- Oxycide Daily Disinfectant Cleaner

- Peak Disinfectant Wipes

- Peroxide Multi Surface Cleaner and Disinfectant

- Peroxide Disinfectant and Glass Cleaner

- Purell Professional Surface Disinfectant Wipes

- Sani-Prime Germicidal Disposable Wipe

- Sani-Prime Germicidal Spray.

Trung tâm American Chemistry Council's Center for Biocide Chemistries đã đăng một danh sách các chất khử trùng được gọi là "sản phẩm chiến đấu" tại trang mạng Americanchemistry.com, trang web cho biết đã được EPA chấp thuận trước và "để sử dụng chống lại mầm bệnh vi khuẩn đang nổi lên và có thể được sử dụng trong thời gian dịch corona (COVID-19)." Trang web cho biết họ đang cung cấp thông tin dưới dạng "dịch vụ công cộng", nhưng lưu ý danh sách này "không đầy đủ" nhưng có thể được sử dụng để "xác định các sản phẩm phù hợp để sử dụng chống lại COVID-19."

- Cosa Oxonia Active

- Microban 24 Hour Multi-Purpose Cleaner

- Microban 24 Hour Bathroom Cleaner

- Lemon Disinfectant

- Clear Gear Sports Spray

- Foster First Defense

- Sani-Spritz Spray

- Don-O-Mite

- One-Step Disinfectant Cleaner

- X-Ray Apron Cleaner Disinfectant

- All Purpose Virex

- SaniZide Pro 1 Spray

- Maxim GSC Germicidal Spray Cleaner

- Bright Solutions Lemon Zip Disinfectant

- Simple Green Clean Finish

- TB Quat Disinfectant

- Bioesque Solutions Botanical Disinfectant Solution

- REScue Ready to Use One Step Disinfectant Cleaner & Deodorizer

- Zep Spirit II

- Zep Antibacterial Disinfectant & Cleaner

- Zep Quick Clean Disinfectant

- Stepan Spray Disinfectant Concentrate

- Buckeye Sanicare Lemon Quat

- 3M Quat Disinfectant Cleaner Concentrate

- Symplicity Sanibet Multi-Range Sanitizer

- Pine Quat

- Quaternary Disinfectant Cleaner

- TruShot Disinfectant Cleaner for Hospitals

- TruShot Disinfectant Cleaner Restroom Cleaner & Disinfectant

- Formula 17750 Wintermint

- Formula 17822 Deo-Clean Multi

- Neutra-Tec 64.