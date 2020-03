Thời Sự Trong Tuần

Costco ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ trong quý gần nhất, khi người mua sắm đua nhau tích trữ các sản phẩm làm sạch, nhu yếu phẩm gia đình và thực phẩm khi dịch corona lan rộng, theo bản tin của CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 5 tháng 3. Công ty này nói hôm Thứ Năm rằng thương vụ tại các cửa tiệm của họ đã gia tăng 9.1% trong thời gian quý trước so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các thương vụ tại Costco trong tháng 2 tăng 12.4% so với một năm trước. Công ty cho rằng khoảng 3% trong số đó là do “sự gia tăng nhu cầu của khách tiêu dung” từ các mối quan ngại dịch corona.