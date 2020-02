Thảm họa Dịch Cúm Vũ Hán! Wuhan Coronavirus Disaster

I-CORONAVIRUS

Coronavirus là một trong nhiều chủng loại virus sinh tồn khác nhau, tên nó có nguồn gốc từ cổ ngữ La Tinh Corona (Cô-rô-na), có nghĩa là quầng sáng, hào quang, vương miện (mũ đội đầu) của các ông hoàng bà chúa thời phong kiến. Vì hình ảnh của nó chụp được từ kính hiển vi cho thấy nó có hình dạng giống chiếc vương miện. Kích thước bộ gen của coronavirus dao động từ khoảng 26 đến 32 kilobase, lớn nhất đối với virus RNA.

Hình chụp Coronavirus từ kính hiển vi giống vương miện

Corona vi-rút được phát hiện từ thập niên 1960, cho tới nay đã là 60 năm. Coronavirus gây bệnh ở loài động vật có vú và loài chim. Đối với bò, heo (lợn), Coronavirus gây bệnh tiêu chẩy. Nhưng đối với gà và người, Coronavirus gây nhiễm phế quản và từ khoang mũi của một số bệnh nhân bị cảm lạnh thông thường nhưng không nguy hại đến tính mạng. Sau những phát hiện đó, Coronavirus được các nhà dịch tễ học đặt tên mới cho nó là Coronavirus 229E (lây nhiễm ở động vật, gây bệnh tiêu chảy) và Coronavirus OC43 lây nhiễm hô hấp rất nhẹ ở người và gà. Nhưng vì Coronavirus không lây lan nhiều và không nguy hiểm đến tính mạng nên các bác học dịch tễ chỉ biết nó có thể xuất phát từ loài động vật hoang dã như rơi, rắn, tê giác vv...nhưng không chú ý quan tâm nghiên cứu tường tận nguồn gốc và thuốc đặc trị nó vì những loại thuốc cảm cúm thông thường thời thập niên 1960 đã dư sức khử trừ nó!

II-Dịch cúm Quảng Đông SARS-CoV 2002

Vào tháng 11 năm 2002 tại Tỉnh Quảng Đông Trung cộng đã bùng phát một trận đại dịch “Suy Hô Hấp Cấp Tính Nặng” gọi tắt là SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) trong vòng 9 tháng –từ tháng 11/2002 đến tháng 7 năm 2003- giết chết hơn 800 người và lây nhiểm “Vi-rút Quảng Đông” cho hơn 8000 bệnh nhân theo số liệu của Trung Quốc. Nhưng một bác sỹ anh hùng thời đó là Bác Sỹ Jiang Yanyong cũng đã thông báo cho Cơ Quan Y Tế Quốc Tế là con số người chết và lây nhiễm cao hơn rất nhiều. Vị bác sỹ này đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng trừng phạt và bắt thú tội là đã loan tin thất thiệt! Hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng do con Vi-rút Quảng Đông hung dữ độc hại này đã được Cơ Quan Y Tế Quốc Tế WHO (World Health Organization) đặt tên cho nó là SARS-CoV vì nguồn gốc của nó vẫn là con Coronavirus hiền hòa 1960 biến thể thành con vi-rút Quảng Đông sát thủ hung dữ giết người! WHO cho biết SARS-CoV ảnh hưởng tới 26 quốc gia trên thế giới với các triệu chứng giống cúm bao gồm: Sốt, khó chịu, đau cơ, nhức đầu, tiêu chảy, run rẩy, ho, khó thở, tiêu chảy. Thời gian ủ bệnh của SARS-CoV từ một đến 2 tuần lể.



Bác sĩ Jiang Yanyong, người đã lên tiếng báo động về việc chính phủ Trung Quốc che dấu dịch bệnh SARS



Cũng WHO cho biết, sau SARS-CoV 2003, SARS còn xuất hiện trở lại bốn lần: Ba lần từ các vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm tại Singapore, Đài Bắc và Miền Nam Trung Quốc. Còn Tạp Chí Khoa Học The Scientist Magazine®www.the-scientist.com tiết lộ ngày 26/04/2004 có 2 viên chức trong Phòng Thí Nghiệm Sinh Học Trung Quốc (Chinese Institute of Virology) nhiễm độc hại SARS-CoV do lỗi bất cẩn nhân sự. Điều đó cho thấy đã có nhiều Viện Sinh Học quốc gia trên thế giới và Trung Quốc đã đang nghiên cứu về Coronavirus. Nhưng nghiên cứu để phục vụ đời sống nhân loại hay để chế tạo vũ khí vi trùng sinh học để chống kẻ thù thì còn tùy thuộc vào lương tâm, đường lối chính sách của mỗi nước.

Sau dịch cúm Quảng Đông 2002, Coronavirus nguyên thủy còn đã liên tiếp gây ra các dịch bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên thế giới qua các tên mới mà các nhà dịch tễ học đã liên tục đặt cho nó là: HCoV NL63 năm 2004 và MERS-CoV năm 2012.

III-Thảm họa dịch Vi-rút Vũ Hán 2019

Đầu tháng 12 năm 2019, Đại Dịch Vi-rút Vũ Hán khởi phát thì con Virus Quảng Đông 2002 (SARS-nCoV) nay đã biến dạng thành con Virus Vũ Hán 2019 rất hung dữ, WHO lần lượt đặt cho nó các tên: nCoV (new Coronavirus = Vi-rút Vương Miện mới), 2019-nCov (2019-new Coronavirus = Vi-rút Vương Miện Mới 2019). sau khi Trung Cộng đề nghị WHO đổi tên cho nó là NCP (New Coronavirus Pneumonia = Bệnh Viêm Phổi Vi-rút Vương Miện Mới). Giám Đốc WHO Tedros Ghebreyesus sợ mang tiếng tay sai, không dám tuân lệnh nhưng lại vội vàng đổi tên Virus Vũ Hán hung dữ giết người hàng loạt thành: COVID-19 (Coronavirus Disease 19 = Bệnh Coronavirus-19) và tự biện bạch lý do đổi tên cho nó hiền hòa (dễ thương) để thiên hạ dễ đọc, không đề cập đến nơi chốn, loài vật, chủng tộc quốc gia để tránh kỳ thị, ác cảm.

WHO không lo tiêu diệt mầm bệnh vi-rút độc hại Vũ Hán, chỉ lo loay hoay đổi tên làm vừa lòng Tập Cận Bình thì thế giới ai còn WHO care? Còn nếu chỉ muốn cho thiên hạ dễ đọc dễ nhớ thì cứ gọi đích danh nó là “Vuhanvirus” hay “Chinavirus 19”, Chinavirus 02 để chỉ dịch SARS Quảng Đông 2002 là dễ đọc dễ nhớ nhất!

COVID 19, gọi tắt là “Virus Vũ Hán”, “vi khuẩn Vũ Hán”, “Siêu vi Vũ Hán”, “dịch cúm Vũ Hán” vì nó chính là Coronavirus chủng loại mới nhất, lần đầu tiên phát hiện tại Tỉnh Vũ Hán mà người dân khốn khổ Trung Quốc và nhân loại đang phải đối mặt là bởi “thiên tai” hay “nhân họa” do Đảng Cộng Sản Trung Quốc gây ra Tại Viện Sinh Học Vũ Hán tối tân nhất thế giới gần Chợ cá Vũ Hán thì cho tới nay chưa có cơ quan dịch tễ học nào minh xác! Nhưng nó đang là mối lo tâm phúc cho con người, nó gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng cho người bệnh mà ngành dịch tễ học thế giới chưa thể cấp thời sáng chế Vắc-xin (vaccine) để ngăn chặn lây lan hữu hiệu một cách phổ quát cho nhiều người và cũng chưa tìm ra phương thuốc đặc trị cứu chữa hữu hiệu cho bệnh nhân lây nhiễm Virus Vũ Hán!



Tedros Adhanom Ghebreyesus, người Ethiopia, bác sỹ, ngoại trưởng, Tổng Giám Đốc WHO, luôn bênh vực

lập trường chính trị của Trung Cộng, khúm núm gặp Tập Cận Bình như một tên đầy tớ gặp chủ thì làm sao

hóa giả dịch cúm Vi-rút Vũ Hán? Y tuyên bố trễcả tuần lễ là vi-rút Vũ Hán không nguy hiểm, đừng cách ly với

Trung Cộng nhưng rồi cả thế giới đều tuyên bố cách ly dịch cúm Vũ Hán. Hơn 350 ngàn thỉnh nguyện đòi y từ

chức nhưng y vẫn muối mặt làm tay sai cho Trung Cộng!

Dịch Cúm Vũ Hán giết người hàng loạt đã khởi phát từ cuối năm 2019 nhưng Bí Thư Tỉnh Ủy Vũ Hán nói riêng và Trung Cộng nó chung đã bưng bít dấu nhẹm và tuyên truyền bịp bợm láo khoét là dịch cúm Vũ Hán không nguy hiểm, không lây lan, không cần phòng ngừa vv... cho tới khi nhân chứng đầu tiên là Bác Sỹ Nhãn Khoa Lý Văn Lượng (Li Wenliang), một trong số các bác sỹ chữa trị trong một bệnh viện tại Vũ Hán có 7 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán đang điều trị nơi Bác Sỹ Lý Văn Lượng làm việc nên bác sỹ Lý báo tin cho nhóm bác sỹ thân hữu lưu tâm phòng ngừa. nhờ đó thế giới mới rõ thực trạng nguy hiểm của dịch bệnh Vi-rút Vũ Hán! Bác Sỹ Li Wenliang đã bị công an Trung Cộng kết tội loan tin thất thiệt và đã chết vì Virus Vũ Hán lúc 3:40 sáng ngày 07/02/2020, để lại bố mẹ và người vợ đang mang thai đều đang lây nhiễm Virus Vũ Hán rất đáng thương tiếc! Cái chết anh hùng của Bác Sỹ Lý văn Lượng đã gây chấn động lương tâm nhân loại, nhất là 11 triệu người dân Vũ Hán đang là nạn nhân khốn khổ của đại thảm họa dịch cúm Vũ Hán và của nhà cầm quyền Trung Cộng “Hà Chính mãnh ư COVID”!

Bác Sỹ Lý Văn Lượng qua đời để lại cha mẹ và người vợ đang mang thai

đều nhiễm Vi rút Vũ Hán!

3.1-Những thiệt hại do thảm họa dịch cúm Vũ Hán gây ra:

Cho tới ngày 13 tháng 2 năm 2020, thì dịch cúm Vũ Hán theo khởi phát từ tháng cuối 12/2019 như Truông Quốc thông báo, đã trải qua 6 tuần lễ nhưng chưa biết bao giờ chấm dứt. Theo số liệu của cơ quan Y Tế Trung Cộng công bố thì trên cả nước và ngoài Trung Quốc là:

-64,434 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán

-1,383 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán đã chết

-6,766 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán đã hồi phục. Khỏi bệnh có lẽ vì các lý do: Sức khỏe, may mắn, lây nhiễm nhẹ, sức đề kháng trong cơ thể cao, có phương tiện tự cứu, được cách ly hữu hiệu, được các phương tiện nhân sự y tế y tế tân tiến cứu chữa vv...Nhưng vẫn chưa có phát minh vaccine phong ngừa và thuốc đặc trị vi-rút Vũ Hán!

Dịch cúm Vũ Hán còn lây lan tới nhiều nước trên thế giới:

Tên Nước Lây nhiễm Chết Ghi Trú Trung Quốc 6,766 1,383 Nhật 251 1 Kể cả Du Thuyền Princess Singapore 58 0 Hon Kong 53 1 ThaiLand 33 0 South Korea 28 0 Malaysia 19 0 Taiwan 18 0 Germany 16 0 Vietnam 16 0 Australia 15 0 United Kingdom 9 0 United Arab Emirates 8 0 Canada 7 0 Philippines 3 1 India 3 0 Italy 3 0 Russia 2 0 Spain 2 0 Belgium 1 0 Cambodia 1 0 Finland 1 0 Nepal 1 0 Sri Lanka 1 0 Sweden 1 0

Những số liệu trong nước mà bất cứ nhà cầm quyền cộng sản nào trên trái đất loan báo thì cả thế giới đều biết đó là những con số không chính xác, không đáng tin. Nhưng không chính xác ở mức độ nào thì còn tùy thuộc mỗi cá nhân thấu hiểu bản chất cộng sản nhiều hay ít. Đối với những nạn nhân đã sống dưới chế độ độc tài cộng sản và thấu hiểu bản chất cộng sản thì chắc chắn những con số đó sẽ không phải là gấp đôi, gấp ba, gấp bốn mà có khi gấp mười gấp trăm hay bớt đi tùy theo trường hợp lợi hại ở phía sau những con số cộng sản công bố. Thí dụ:

-64,434: Nếu nhân với 10 thì nó sẽ là: 64,434 x 10 = 644,340 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán (số bất lợi thì cộng sản giảm xuống càng nhiều càng tốt).

-1,383: Nếu nhân với 10 thì nó sẽ là: 1,383 x 10 = 13,830 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán đã chết (số bất lợi cộng sản giảm xuống).

-6,766: Nếu giảm đi 10 lần tức là bớt đi một con số thì nó sẽ là: 6,766 chia cho 10 = 676,6 bệnh nhân lây nhiễm Vi-rút Vũ Hán đã khỏi bệnh (số có lợi thì cộng sản tăng lên).

Những ai lòng dạ đoan chính đôn hậu không tin hoặc những ai đang nhắm mắt bênh vực tội ác cộng sản xin hãy bình tâm suy xét: Tại sao nhà cầm quyền Trung Cộng lại đang phải ráo riết truy lùng năm triệu người dân Vũ Hán đã đào thoát khỏi tỉnh Vũ Hán trước khi lệnh phong tỏa “nội bất xuất ngoại bất nhập” có hiệu lực như những tội phạm rất nguy hiểm thì đủ rõ thực trạng lây lan dịch cúm Vũ Hán trong 11 triệu dân Tỉnh Vũ Hán nghiêm trọng đến mức nào? Vì nếu con số dịch cúm Vũ Hán tới nay chỉ mới có 1,383 người chết thì Trung Cộng cần gì phải cấp bách truy lùng 5 triệu người dân đã đào thoát khỏi ổ dịch Vũ Hán như săn lùng 5 triệu quả bom sinh học Vi-rút Vũ Hán rất nguy hiểm như vậy??? Có phải Trung Cộng quý trọng mạng sống người dân hay không? Câu trả lời dứt khoát là không! Cứ xem Mao Trạch Đông đã giết chết mấy chục triệu người dân Trung Quốc trong kế hoạch kinh tế “đại nhẩy vọt”, “cách mạng văn hóa”, “cải cách ruộng đất” vv…mà vẫn ung dung tiếp tục cầm quyền cho tới chết và đang được các lãnh tụ Trung Cộng tôn thờ như thần tượng thì đủ biết nhà cầm quyền cộng sản coi mạng sống người dân không bằng cỏ rác!









Chế độ cộng sản phát tiển đất nước bất cân bằng: Cao ốc lộng lẫy, xa lộ khang trang vắng tanh tại Hồ Bắc 03/02/2020 để tuyên truyền

lòe bịp thiên hạ. Còn phương tiện y tế phục vụ người dân thì quá thô sơ yếu kém tới mức người dân mắc dịch Vi-rút Vũ Hán COVID-19

bị đưa vào các “trạm y tế mới thành lập cấp thời” như những trại tù, trại tập trung để cách ly chờ chết chứ không hề được chữa trị thì đủ

biết nhà cầm quyền Trung Cộng coi rẻ mạng sống người dân tới mức nào?! (Hình từ bài viết của dslamvien)

Việc truy lùng để bắt cho bằng được 5 triệu người dân Vũ Hán đào thoát không phải để đưa vào các bệnh viện chữa trị mà là để bắt nhốt vào các khu tập trung có hàng rào, lính canh gác nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập để tự cách ly, “tự chết theo quy trình tự nhiên” miễn là không lây lan tới các địa phương khác trên toàn quốc cho thấy:

-Vi-rút Vũ Hán COVID-19 lây lan gấp hai, ba, bốn, năm; có thể gấp mười, thậm chí gấp trăm con số Trung Quốc đã loan báo!

-Hệ thống y tế Trung Quốc không chỉ yếu kém tại ổ dịch HŨ Hán mà rất yếu kém trên cả nước Trung Hoa Cộng Sản vì phát triển bất cân xứng: Nặng về hào nhoáng cao ốc, xa lộ, phương tiện giao thông tân tiến để tuyên truyền lòe bịp! Nhẹ về an sinh xã hội, bảo vệ an toan tính mạng người dân! Nếu chỉ cần hệ thống cơ sở y tế Trung Quốc có đủ phương tiện tối thiểu để phục vụ chữa trị cho 1,400 triệu người dân Trung Hoa trên cả nước thì 5 triệu người Vũ Hán đào thoát cũng có dư cơ sở y tế trên toàn quốc cách ly chữa trị đàng hoàng; không bị hắt hủi, truy quét, săn lùng, bắt giam như tội phạm!

-Giả như người dân Vũ Hán đào thoát tới được nước Nhật, sợ bị trục xuất nên không dám trình diện để được chữa trị thì cuối cùng cũng sẽ bị Nhật bắt như tại trung Quốc. Nhưng bị bắt ở Nhật nhằm mục đích cách ly, săn sóc, chữa trị miễn phí cho người bệnh tới nơi tới chốn khác hẳn với bị Trung Cộng bắt giữ để tống giam, cách ly, phó mặc cho tự sinh tự diệt!

3.2-Mối lo đích thực của Trung Cộng trong Dịch Cúm Vũ Hán

Cái lo cấp thời của nhà cầm quyền Trung Quốc, của Tập cận Bình hiện nay trong thời đại Interet bùng nổ là: (1)-Không lo người dân Trung Quốc đã chết mấy trăm mấy ngàn mấy vạn, đã nhiễm Virus Vũ Hán mấy triệu mấy chục triệu! (2)-Mà lo làm cách nào để chấm dứt thảm họa dịch cúm Vũ Hán một cách nhanh chóng, êm thắm để không dồn nén người dân bị trị vào bước đường cùng sẽ liều chết đồng khởi tạo phản lật đổ chế độ cộng sản. (3)-Để sớm cứu vãn nền kinh tế đã suy thoái, đang ngưng trệ hàng loạt vì dịch cúm Vũ Hán sẽ dẫn tới thảm họa hàng trăm ngàn nhà máy, công xưởng, cửa hàng, siêu thị, công nhân thất nghiệp nhưng vẫn có nhu cầu cấp thiết phải kiếm ăn cho bản thân gia đình để sống sẽ cùng quẫn nổi dậy thì còn nguy hiểm cho chế độ hơn vi-rút độc hại Vũ Hán vv...

Và để đạt được những mục đích cấp thiết đó để cứu vãn chế độ thì dù phải hy sinh hàng trăm hàng ngàn hàng triệu nhân mạng! Dù phải thiêu hủy trọn vẹn dăm mười cơ sở y tế, kể cả bệnh nhân, lao công, y tá, bác sỹ, đồng chí cộng sản -đã nhiễm bệnh hay chưa nhiễm bệnh để tránh lây lan- trong vòng một thời gian ngắn, một đêm như ĐCSTQ đã thảm sát êm thắm Thiên An Môn năm 1989 miễn là không để lại dấu tích thảm sát cho kẻ thù tẩy chay, kết án, cấm vận, đoạn mãi, đoạn giao thì ĐCSTQ có dám làm không??? Đó là vấn nạn mà mỗi người chúng ta -không phải tùy theo lương tâm mà phải tùy thuộc có kinh nghiệm, có thấu hiểu bản chất cộng sản hay không- sẽ tự có câu trả lời chính xác cho chính bản thân mình!

Người dân khốn khổ Vũ Hán hiện nay đang bị nhà cầm quyền Trung Cộng đối xử dã man như kẻ thù, như súc vật, như những quả bom vi trùng, những ổ bệnh sẵn sàng lây lan trên cả nước, có thể làm lung lay chế độ cộng sản toàn trị cần phải hủy diệt mà vẫn còn sống là nhờ may mắn, nhờ Thượng Đế, nhờ Internet đã chọc thủng bức màn sắt cộng sản. Nhờ nước Mỹ đã tự mở mắt, mở thương chiến với ĐCSTQ để ngăn chặn chế độ độc tài toàn trị, bá quyền, trộm cắp, gian thương, đàn áp nhân quyền, bóc lột chính người dân Trung Quốc. Cái thành công nhất của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ hiện nay không phải là kinh tế tăng trưởng cao nhất, thất nghiệp thấp nhất, quân lực hùng mạnh nhất trong vòng 50 năm qua, không phải đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại mà là đã và đang dần dần làm cho lương tri thế giới thức tỉnh trước hiểm họa của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!

3.3-So sánh thảm họa dịch cúm Quảng Đông SARS-CoV 2002 và Dịch Cúm Vũ Hán COVID-19

-Dịch Cúm SARS trong vòng 3 tháng lây nhiễm hơn 8000 người và giết chết 800 người!

-Dịch Cúm Vũ Hán mới 6 tuần lễ đã lây nhiễm 64,434 người và giết chết 1,383 nạn nhân và vẫn còn tiếp tục gây thêm nhiều thảm họa chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt!

-Vi-rút Vũ Hán lây lan nguy hiểm tới mức mỗi bệnh nhân lây lan ủ bệnh tới đâu, đến bất cứ nước nào trên thế giới, nếu không được cách ly phòng ngừa hữu hiệu chu đáo đều có thể trở thành “một ổ dịch Vũ Hán” mới tại nơi đó, như các trường hợp: (a)-Steve Walsh, người Anh, đến từ Hove, làm việc cho công ty cung cấp thiết bị phân tích khí ga, bị nhiễm vi-rút Vũ Hán tại Singapore, đã truyền nhiểm cho 11 người khác tại khu nghỉ mát trượt tuyết ở Pháp: một người ở Anh, 5 người ở Pháp, một người ở Majorca, Tây Ban Nha. (b)-Trên Du Thuyền Diamond Princess đang neo đậu trong hải phận Nhật Bản có 3,700 Du Khách, trong đó chỉ có một người đàn ông trên 80 tuổi nhiễm vi-rút Vũ Hán, đã xuống tầu ngày 25/1 tại Hong Kong, nay đã lây lan Vi-rút Vũ Hán cho hơn 250 người khác trên Du Thuyền Công Chúa sang trọng giữa biển khơi không khí trong lành với các phương tiện y tế tân tiến trong khoảng thời gian 10 ngày và còn đang tiếp tục lây lan thì đủ biết vi-rút Vũ Hán rất nguy hiểm!

-So sánh mức độ, tốc độ, tỷ lệ lây lan vi-rút Vũ Hán trên Du Thuyền Princess sang trọng đầy đủ tiện nghi y tế, không khí trong lành, phương tiện y tế tân tiến với mức độ lây nhiễm tại chính ổ dịch Vũ Hán không khí ô nhiễm, phương tiện y tế yếu kém, nhiều người chết, nhiều người lây nhiễm vv... thì sẽ thấy rõ những con số bệnh nhân thương vong do nhà cầm quyền Trung Cộng công bố bất khả tín tới mức nào?!





Một người mẹ đau khổ, khóc trên cầu Sông Dương Tử vì không được phép

qua cầu đưa con gái mắc bệnh ung thư tới bệnh viện! (Hình dslamvien)

3.4-Thảm họa dịch cúm Vũ Hán là thiên tai hay nhân họa?

Hiện nay, các nhà khoa học sinh hóa thế giới chưa thấu hiểu dịch Cúm Vũ Hán phát khởi chính xác từ đâu, từ nguồn gốc nào, từ những con vật hoang dã tại chợ cá Vũ Hán do các vi-rút ký sinh trong các loài vật hoang dã như rơi, rắn, chồn cáo, tê giác đang được buôn bán tại chợ cá Vũ Hán hay do nguồn gốc nào khác từ các phòng nghiên cứu vũ khí sinh học “xổng chuồng” ở Vũ Hán vì lỗi lầm tai nạn bất cẩn của con người, của các chuyên viên trong phòng thí nghiệm hoặc do cố ý cho xổng chổng để cảnh báo nhân loại trước hiểm họa sớm muộn sẽ xảy?

Là nhân chứng thời đại trước thảm trạng dịch cúm Vũ Hán, trước những thông tin, những vấn nạn chưa được các trức trách y tế có thẩm quyền minh xác về dịch cúm Vũ hán thì cách tốt nhất là “wait and see”! Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta vẫn có quyền thận trọng, dè dặt lên tiếng theo lương tâm ngay lành, theo hiểu biết thông thường của chúng ta để góp phần làm sáng tỏ vấn nạn. Miễm là chúng ta đừng vượt quá giới hạn cái tôi của mình để thay thế các Chuyên Viên Dịch Tễ Học Thế Giới có thẩm quyền để khẳng quyết cái này đúng cái kia sai!

3.4.1-Thảm họa Dịch Cúm Vũ Hán Là do thiên tai?

Tức là do tự nhiên mà có thì sẽ nẩy sinh những thắc mắc như sau:

-Trên cả nước Trung Hoa rộng lớn, dân số 1 tỷ 400 triệu, có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn chợ cá hải sản bán động vật hoang dã làm lương thực khoái khẩu cho nhóm nhỏ bợm nhậu theo thói quen dân dã. Vậy tại sao chỉ có Chợ Hải Sản Vũ Hán bùng phát dịch bệnh Virus Vũ Hán?

-Vi-rút Vũ Hán theo suy đoán của các nhà dịch tễ học phát xuất từ các loài động vật hoang dã: Rơi, chồn, rắn, tê giác vv...thì phải do người dân săn bắt các loài vật đó tại thâm sơn cùng cốc trên cả nước rồi mới đem tới các chợ địa phương trên toàn Trung Quốc bán theo luật cung cầu đã có hàng chục hàng trăm năm rồi. Vậy tại sao hàng vạn hàng triệu người hành nghề săn lùng động vật hoang dã, buôn bán động vật hoang dã, làm thịt động vật hoang dã, chế biến sào nấu động vật hoang dã, ăn động vật hoang hàng mấy chục năm nay mà không mắc dịch vi-rút độc hại chết người hàng loạt như ở chợ cá Vũ Hán? Hàng trăm ngàn ngôi chợ bán động vật hoang dã trên toàn Trung Quốc không bùng phát dịch bệnh chết người như chợ cá Vũ Hán?

-Nếu dịch bệnh Vũ Hán là tự nhiên thì con Vi-rút Vũ Hán bắt buộc phải là một loại Virus độc hại X,Y,Z hoàn toàn mới lạ nào đó, lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới tại Vũ Hán. Lần dầu tiên hoàn toàn xa lạ với các nhà dịch tễ học, các Viện Nghiên Cứu Sinh Học trên thế giới thì nó mới là tự nhiên, là thiên tai! Còn nếu Vi-rút Vũ Hán vẫn là nguồn gốc của con Coronavirus hiền hòa năm 1960, con vi-rút Corona Quảng Đông hung dữ SARA-CoV năm 2002, con vi-rút Corona Vũ Hán rất hung dữ COVID-19 thì nó hầu như không thể là tự nhiên, là thiên nhiên, thiên tai được!

Vậy nếu dịch cúm Vũ Hán không do tự nhiên, không do “thiên tai”, do Trời giáng họa mà con người cùng quẫn, bất khả tri thường hay đổ vạ cho Thiên Chúa, Thượng Đế, Ông Trời để chứng tỏ cái bất lực, vô tội vạ của mình!

3.4.2-Thảm họa Dịch Cúm Vũ Hán là do nhân họa?

Nhân họa là những họa tai, họa kiếp do con người cùng hung cực ác đã thoái hóa, biến chất biến thể thành “ngợm” gây ra cho nhân loại! Trên thế giới hiện nay, chúng ta chứng kiến rất nhiều băng đảng tội ác, chế độ diệt chủng, chủ thuyế Đức Quốc Xã Hít-le (Hitler) đã sát hại mấy chục triệu người, chủ thuyết Cộng Sản Mác-Lê lai căng đã sát hại hàng trăm triệu nhân mạng mà lịch sử thế giới đã minh xác. Riêng với chủ nghĩa Mác-Lê-Mao Trung Quốc sắt máu, coi mạng sống người dân như cỏ rác bằng: “Chiến thật biển người”, “cải cách ruộng đất đấu tố địa chủ”, “kế hoạch kinh tế đại nhẩy vọt”, “cách mạng văn hóa”, “thanh lọc đảng”, “thảm sát Thiên An Môn”, “buôn bán nội tạng tù nhân, Pháp Luân Công, Duy Ngô Nhĩ” vv... đã ngốn mạng sống của bốn năm mươi triệu sinh mạng người dân Trung Quốc nên đã tồn tại cho tới ngày nay! Với chiến tích giết người máu lạnh hàng loạt không gớm tay của ĐCSTQ nhân danh bánh vẽ: “Chủ thuyết Cộng Sản dân chủ tốt đẹp gấp triệu lần chủ nghĩa tư bản”!

Còn trong hiện tại và tương lai, sau khi trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc nuôi mộng bành trướng, bá chủ toàn cầu. Phát triển kinh tế để phục vụ chiến tranh chứ không chủ đích nâng cao đời sống người dân như chính Trì Hạo Điền tiết lộ. Trộm cắp kiến thức khoa học kỹ thuật, quân sự nhất là công trình nghiên cứu sinh học tại các viện sinh học tiên tiến nhất trên thế giới để âm mưu dùng vũ khí sinh học tiêu diệt các kẻ thù chắc chắn sẽ ngăn cản mộng bành trướng của Trung Quốc nhất là Hoa Kỳ! Vì vũ khí sinh học giết người thầm lặng, bất ngờ và lây lan nguy hiểm hơn phóng xạ nguyên tử. Trì Hạo Điền, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung quốc đã phát biểu trong nội bộ Trung Ương ĐCSTQ năm 2003 là nước Tầu người đông, môi trường ô nhiểm, sẽ là mầm đại họa nội bộ, cần phải đưa dân ra ngoài nước, thành lập thêm vài ba nước Trung Quốc mới tại hải ngoại có đất rộng người thưa có môi trường trong sạch như các nước Mỹ, Canada, Úc. Vì thế sớm muộn Trung Cộng và nước Mỹ sẽ phải có cuộc chiến sinh tử vì “một núi không thể có hai hổ” mặc dù Mỹ đã giúp Trung Hoa đánh thắng Nhật nhưng đó là chuyện ngày xưa trong quá khứ, dù có lỗi đạo nhưng vẫn phải làm! Vì chủ trương như nên thế Trung Cộng đã thành lập Viện Sinh Học Vũ Hán theo mô hình tân tiến nhất thế giới năm 2003 với cấp độ 4 là cấp độ cao nhất, chuyên nghiên cứu về những virus có khả năng giết người hàng loạt. Chính vì những lý do đó mà hiện nay có nhiều vấn nạn nghi ngờ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là “nghi can” đã “sai sót” gây ra thảm họa Vũ Hán! Tuy chưa có đủ bằng cứ chứng minh là đúng nhưng cũng không phải là vô cớ vu oan giá họa cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc!

Dĩ nhiên không ai ngu tới mức đổ tội cho Trung Cộng đã cố ý gây ra dịch cúm Vũ Hán để giết dân, để nguy hại cho nền kinh tế, để tự nhăn chặn mộng bành trướng của chính họ! Người ta chỉ nghi ngờ là Trung Cộng đang nghiên cứu vũ khí sinh học để tiêu diệt kẻ thù, thực hiện mộng bành trướng như Trì Hạo Điền đã chủ trương nhưng vì tai nạn bất ngờ, vì sơ xuất do lỗi của các chuyên viên nghiên cứu trong Viện Sinh Học Vũ Hán, đã vô ý làm “xổng chuồng” vi-rút Vũ Hán, đã gây nên dịch cúm Vũ Hán tai hại cho chính bản thân Tung Quốc và cho nhiều nước trên thế giới. Nên Trung Quốc đang tìm cách dấu diếm, phi tang, xóa sạch dấu vết tại hiện trường! Mà cách dấu diếm phi tang hữu lý nhất là gán cho nó xuất phát từ chợ cá Vũ Hán bán động vật hoang dã ở gần phòng thí nghiệm vũ khí sinh học P4 gần chợ cá!

Ngoài ra, còn có thêm các chứng lý phụ trợ cho sự nghi ngại như sau:

-Cựu Trung Tá Trung Ương Tình Báo Do Thái Dany Shoham và là chuyên viên sinh học nổi tiếng quốc tế tiết lộ vi-rút Vũ Hán xuất phát từ Viện Sinh Học P4 Vũ Hán.

-Theo HnewsWira, một cuyên gia chiến tranh sinh học Israel tin rằng Viện Virus Học Vũ Hán là nơi dịch bệnh có thể bắt nguồn.

-Viện Sinh Học Canada đã trục xuất nhóm chuyên viên sinh học Vũ Hán đang nghiên cứu tại viện này mà chưa nói rõ lý do.

-Hoa Kỳ đã bắt giữ một nhà khoa học sinh vật âm mưu đem các mẫu sinh học từ Mỹ tới Trung Quốc, tại một phi trường trước khi máy bay cất cánh vv...



Tranh biếm họa của nhật báo Đan Mạch Jyllands-Posten ngày 27/1 thay 5 ngôi sao

trên cờ Trung Quốc thành 5 Coronavirus Vũ Hán. Có ngầm ý ám chỉ thảm họa dịch

cúm Vũ Hán là do Trung Quốc bất cẩn gây ra chăng?



Đó là những gom góp thông tin để tùy độc giả thẩm định!

Riêng quan điểm cá nhân của người viết nhận thấy rất có thể một phòng thí nghiện sinh học Tây Tầu Anh Pháp Nga nào đó đã là thủ phạm biến đổi Coronavirus trở thành virus Vũ Hán rất hung dữ hiện nay với các bằng chứng như sau:

-Virus Vũ Hán hiện nay mà WHO loay hoay đặt cho nó hết tên này đến tên khác để làm vừa lòng Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Trung Quốc như: nCoV (new Coronavirus), 2019-nCov (2019-new Coronavirus), COVID-19 (Coronavirus Disease 19) thì nó vẫn là con CORONAVIRUS nguyên thủy, hiền lành đã xuất hiện từ thập niên 1960! Vậy thắc mắc nêu ra là “thiên nhiên” hay “con người” trong các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học đã nghiên cứu, huấn luyện, thử nghiệm, cấy gen, tạo môi trường thức ăn độc hại thích hợp cho nó để nó phát triển, dần dần biến thể thành con virus hung dữ Quảng Đông SARS-CoV năm 2002, và tiếp tục trở thành con vi-rút rất hung dữ Vũ Hán COVID-19 hiện nay?

-Tại sao các nhà dịch tễ học phát hiện con Coronavirus vào thập niên 1960 thì nó là con Vi-rút hiền hòa, bất hại. Bất hại tới mức các nhà dịch tễ học không cần quan tâm tới nói, không cần tìm hiểu nguồn gốc xuất phát của nó, nơi nó thích cư ngụ ký sinh là rơi, rắn hay tê giác chỉ vì nó vô hại. Nó chẳng giết chết ai và cũng chẳng giết chết động vật nào mà nó cư ngụ hay lây nhiễm. Thế mà bây giờ người ta lại muốn đổ xô đi tìm nguồn gốc xuất phát của nó? Câu trả lời theo thiển kiến có lẽ là để chứng minh thảm họa dịch cúm Vũ Hán là do “thiên tai” hay “nhân họa” chứ không phải là để tìm thuốc đặc trị vi-rút Vũ Hán! Vì muốn tìm thuốc đặc trị vi-rút Vũ Hán thì phải nghiên cứu đặc tính bản chất của chính con Vi-rút rất hung dữ Vũ Hán mà các nạn nhân đã lây nhiễm đang có mặt tại ổ dịch Vũ Hán và tại các nơi trên thế giới để tìm hiểu thực trạng biến đổi của nó qua các xét nghiệm. Nó sống và phát triển mạnh trong môi trường nào? Chất thuốc nào sẽ làm nó yếu đi, chất thuốc nào sẽ giết chết nó để từ đó tìm ra vaccine phòng ngừa và thuốc đặc trị nó chứ không cần tìm lại nơi xuất phát của nó mà người ta đã biết từ thập niên 1960! Có lẽ câu trả lời cho những khúc mắc tại sao Mỹ đã có đủ dữ liệu và đang âm tìm thuốc phòng ngừa và thuốc đặc trị virus Vũ Hán nhưng vẫn muốn đến Vũ Hán tìm đủ chứng lý minh xác Vi-rút Vũ Hán xuất phát từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Trung Quốc mà CIA đã có nhiều bằng chứng nhưng chưa đủ khóa miệng ĐCSTQ khi công bố! Ngược lại, tình báo Trung Quốc thừa biết “chủ đích” của Mỹ nên đã quyết liệt ngăn cấm không cho Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tân tiến nhất thế giới của Mỹ tại Atlanta, Georgia tới hiện trường Vũ Hán điều tra nghiên cứu!

-Chỉ có phòng thí nghiệm vũ khí sinh học mới có khả năng biến đổi, hoán cải, huấn luyện Coronavirus hiền hòa vô hại biến thành con virus Vũ Hán rất độc hại qua các tiến trình Coronavirus OC43 năm 1960, SARS-CoV năm 2003, HCoV NL63 năm 2004, MERS-CoV năm 2012 và Virus Vũ Hán COVID-19 hiện nay trong một thời gian quá ngắn so với biến đổi thiên nhiên thì phải mất hàng trăm hàng ngàn năm nó mới có thể biến đổi được như thế!

-Trong các phòng thí nghiêm sinh học trên khắp thế giới có trình độ khoa học tiên tiến ngang nhau thì các nhà khoa học nhân bản sẽ thận trong nghiên cứu virus dịch bệnh từ chuột lây bệnh nhiều thế hệ rồi khi hoàn chỉnh không thấy phản ứng phụ mới dám cẩn trọng thí nghiệm qua người nên mất thời gian rất lâu mới kết thúc nghiên cứu. Còn đối với các phòng thí nghiệm thời Đức Quốc Xã Hitler, muốn diệt chủng Do Thái thì họ thành công nhanh hơn vì thí nghiệm virus trực tiếp vào tử tù Do Thái thay vì phải mất thời gian thử nghiệm qua chuột. Cho nên có những vấn đề càng tàn ác bao nhiều càng có kết quả nhanh chóng hơn bấy nhiêu chứ không phải là giỏi hơn tiên tiến hơn người khác nước khác! Các nhà khoa học nhân bản nghiên cứu vi sinh vật cũng sẽ không tin trên đời lại có những nhà khoa học bất nhân thất đức tới mức dám thực nghiệm trực tiếp trên chính con người để đốt giai đoạn như vậy nếu chưa có đủ bằng chứng xác minh!

3.5-Mỹ, Nga, Trung Quốc nói gì về thảm họa Vi-rút Vũ Hán?

3.5.1-Mỹ. Theo HnewWire cho biết:

-Năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc cũng đang tham gia vào các hoạt động chiến tranh sinh học bí mật mặc dù Trung Quốc phủ nhận.

-Hoa Kỳ có mối quan tâm tuân thủ đối với các tổ chức y tế quân sự Trung Quốc nghiên cứu và phát triển độc tố vì các ứng dụng sử dụng kép tiềm năng của chúng như một mối đe dọa sinh học.

-Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar, Hoa Kỳ ngày 6/1 đã đề nghị Trung Quốc cho phép chuyên gia dịch tễ CDC tới Vũ Hán nghiên cứu tường tận để sớm có thuốc đặc trị virus Vũ Hán nhưng Trung Quốc không chấp thuận. Rồi cũng có lúc Azar nói Trung Quốc đã chấp thuận. Nhưng cho tới hiện nay Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận sau 4 lần đề nghị của Hoa Kỳ!

-Mỹ, qua Hãng Dược Phẩm Gilead đã cung cấp mẫu thuốc Remdesivir cho Trung Quốc chữa dịch bệnh Vũ Hán theo yêu cầu của nhà cầm quyền Trung Quốc

3.5.2-Nga

-Cho tới nay, Nga cũng phòng ngừa virus Hũ Hán như các nước nhưng chưa chính thức lên tiếng về dịch Vũ Hán.

-Tuy nhiên Nga đã cho phép mạng xã hội lèo lái hướng dẫn dư luận dân Nga theo định hướng Virus Vũ Hán do Mỹ gây ra để chống Trung Cộng!

-Điều này cho thấy Nga cũng tin virus Vũ Hán xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học chứ không do thiên nhiên rơi, rắn, tê giác.

3.5.3-Trung Quốc

-Phòng Thí Nghiệm Sinh Học P4 Vũ Hán cách chợ cá Vũ Hán 32 km

-Bưng bít dịch Vũ Hán tối đa cho tới khi bùng phát không thể che dấu.

-Phá hủy hết các dấu tích hiện trường dịch bệnh Vũ Hán.

-Không chấp nhận cho các trợ giúp y tế nước ngoài tới hiện trường.

-Chỉ cho một số nhỏ chuyên viên dịch tễ thân tín tới Vũ Hán nhưng chỉ được tiếp súc với nhân viên y tế Trung Quốc, không được phép tới hiện trường điều tra và tiếp súc trực tiếp với bệnh nhân.

-Mới chấp thuận cho WHO tới Vũ Hán trợ giúp nhưng kiên quyết cấm các chuyên gia người Mỹ!

-Theo Saigonpost thì: trích [Trang “Quân sự Tây Lục” (Xilu) của ĐCSTQ ngày 26/1 đã công bố bài viết tựa đề “Bốn loại ‘thành phần quan trọng’ của virus Vũ Hán bị hoán đổi, có thể tấn công người Trung Quốc một cách hoàn hảo”. Bài viết do ba nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc là Hách Bái (Hao Pei), Trung Vũ (Zhong Wu) và Lý Hiên (Li Xuan) thuộc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Sinh vật học thừa nhận virus viêm phổi Vũ Hán COVID-19 là hệ quả từ con người, thừa nhận rằng “Virus viêm phổi Vũ Hán” rất giống với SARS: Mấu chốt là “virus corona” chủng mới của Vũ Hán đã hoán đổi 4 thành phần chính để: (1)-Ngụy trang virus Vũ Hán thành virus SARS cho khó phân biệt, khiến đi lạc vào con đường phòng ngừa điều trị SARS, làm công tác chữa trị bị chậm trễ. (2)-Biến đổi SARS thành Virus Vũ Hán Khiến chúng có khả năng lây nhiễm mạnh mẽ giữa người để đạt được mục đích lây lan nhanh chóng.

Loại công nghệ sinh học mất tính người này có thể bắt nguồn từ dơi và chuột không?

Ngay cả 10.000 năm trong môi trường tự nhiên cũng không thể đạt được mức tinh vi như thế đối với ‘hoán đổi’ của ‘4 thành phần quan trọng’! Thực tế chứng minh, virus corona mới chỉ có thể được tạo ra bởi sự can thiệp của con người trong phòng thí nghiệm!

Bài viết có thêm tựa đề phụ được in đậm làm nổi bật: “Từ SARS đến bệnh viêm phổi mới ở Vũ Hán, cho thấy kế hoạch diệt chủng của Mỹ”, qua đó cáo buộc Mỹ sản xuất vũ khí sinh hóa nhằm phá hoại Trung Quốc một cách tinh vi và hoàn hảo nhất vì “96% số người chết bởi virus corona Vũ Hán là người Trung Quốc.”!] hết trích.

-TAIPEI (Tin tức Đài Loan) loan báo nhà hoạt động dân quyền Trung Quốc Xu Zhiyong, luật sư, cựu giảng viên Đại Học Bưu Chính Viễn Thông Bắc Kinh, đã công khai yêu cầu Tập Cận Binh từ chức và nói rằng sự bùng phát coronavirus đã cho thấy sự bất lực rõ ràng của Xi đối với đất nước Trung Quốc.

-Hãng Tin Reuters, Anh Quốc ngày 17 tháng 2 loan báo chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nhà hoạt động pháp lý và nhà khoa học pháp lý nổi tiếng, đã yêu cầu Chủ Tịch Tập Cận Bình từ chức vì các cuộc khủng hoảng, bao gồm cả sự bùng phát của coronavirus.

IV-Tạm kết



Tới đây thì mọi việc đã sáng tỏ, chính các nhà nghiên cứu sinh vật học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc cũng đã minh xác Virus Vũ Hán xuất phát từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học để tiêu diệt kẻ thù chứ không xuất phát từ thiên nhiên! Còn [tựa đề bài báo “Bốn loại ‘thành phần quan trọng’ của virus Vũ Hán bị hoán đổi, có thể tấn công người Trung Quốc một cách hoàn hảo”.]...và ở cuối bài báo: [Bài viết có thêm tựa đề phụ được in đậm làm nổi bật: “Từ SARS đến bệnh viêm phổi mới ở Vũ Hán, cho thấy kế hoạch diệt chủng của Mỹ”, qua đó cáo buộc Mỹ sản xuất vũ khí sinh hóa nhằm phá hoại Trung Quốc một cách tinh vi và hoàn hảo nhất vì “96% số người chết bởi virus corona Vũ Hán là người Trung Quốc.”!] thì rất có thể cũng là quan điểm của 3 nhà nghiên cứu khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc và cũng có thể chỉ là tựa đề và kết luận của tờ báo chứ không phải của ba nhà khoa học. Nhưng cứ kể như cả bài viết là quan điểm của các nhà khoa học Trung Quốc thì chính Trung Quốc đã kết án Mỹ là thủ phạm gây ra dịch cúm Vũ Hán nên không cho Mỹ tới Vũ Hán chăng? Ngược lại Mỹ đã 4 lần yêu cầu Trung Quốc cho phép tới Vũ Hán để tìm thêm chứng lý phản biện chính ĐCSTQ mới là thủ phạm gây thành dịch cúm Vũ Hán chăng?

Vậy nước nào, Phòng Thí Nghiệm P4 nào đã biến đổi con Coronavirus hiền hòa thành con Virus Vũ Hán COVID-19 rất hung dữ này như một vũ khí sinh học sát hại kẻ thù? Giống như người ta nuôi dạy, huấn luyện một con chó gặp đâu cắn đấy thành một “quân khuyển dũng mãnh” kỷ luật, tuân lệnh tuyệt đối, xông thẳng vào kẻ thù như một mũi tên để nhắm thẳng vào yết hầu sát hại đối thủ trong chớp mắt như chủ nó muốn! Thì xin quý độc giả tự thẩm định.

V-Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại và Dịch Cúm Vũ Hán

Trước thảm họa dịch cúm Vũ Hán, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Hải Ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng cũng đang dựa theo tin tức quốc nội quốc ngoại, đúng sai, tả hữu, bạn thù để góp ý, bình luận trong khi chờ đợi tiếng nói công đạo chính thức của thẩm quyền thế giới. Bình luận, bình loạn như thế nó có mặt tốt mặt xấu nhưng nó vẫn chứng tỏ người Việt tỵ hải ngoại -đã từng là nạn nhân đau khổ của chủ thuyết cộng sản- vẫn yêu đời, vẫn quan tâm tới cuộc sống, tới hiện tình đất nước, thế giới. Nó vẫn tốt hơn là thái độ bi quan, cùng quẫn của nhà thơ nhà văn nhà cách mạng Cao Bá Quát: “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn, yên ba thâm xứ hữu ngư châu”! Bình luận bình loạn như thế nó chỉ ảnh hưởng ít nhiều tới Cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản hải ngoại nhỏ bé chứ nó chẳng có ảnh hưởng gì tới nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong nước chứ đừng nói chi tới cộng đồng thế giới, chẳng có gì đáng lo!

Cái đáng lo là thảm họa dịch cúm Vũ Hán đang khơi lại mối “họa da vàng”, làm gia tăng nạn kỳ thị người da vàng trên thế giới mà người Việt hải ngoại ít nhiều sẽ bị vạ lây vì người ta khó phân biệt người nào là người Trung, người Hàn, Nhật, Việt. Vậy người Việt hải ngoại chúng ta nên học theo tổ tiên người Việt: “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” để giảm thiểu nạn kỳ thị trong cuộc sống. Thí dụ: Cộng đồng đất nước mình đang sống người ta chưa có yêu cầu đeo khẩu trang thì mình đừng quá sợ hãi vội vã đeo khẩu trang! Vì đeo sớm như thế nếu người ta hiểu đúng thì không sao nhưng nếu người ta hiểu lầm, tưởng mình là người Vũ Hán. Người gốc Trung mới từ Trung Quốc về thì sẽ rất tai hại! Đừng bầy hàng, ăn uống những thứ sống sít như tiết tiết canh làm cho người ta liên tưởng tới cách ăn uống động vật hoang dã dị hợm của các bợm nhậu Trung Quốc vv..

Nguyễn Xuân Tùng

200217

*Cập nhật:

1-Thứ nhất: Dịch cúm Vũ Hán hôm nay 17/02/20 đã lây nhiễm và chết như sau:

Tên Nước Lây nhiễm Chết Ghi Trú Trung Quốc 73,348 1,868 Nhật 619 1 Kể cả Du Thuyền Diamond Princess Singapore 77 0 Hon Kong 58 1 ThaiLand 35 0 South Korea 30 0 Malaysia 22 0 Taiwan 22 1 Germany 16 0 Vietnam 16 0 Australia 15 0 United Kingdom 9 0 United Arab Emirates 9 0 Canada 8 0 Philippines 3 1 India 3 0 Italy 3 0 Russia 2 0 Spain 2 0 Belgium 1 0 Cambodia 1 0 Egypt 1 0 Finland 1 0 Nepal 1 0 Sri Lanka 1 0 Sweden 1 0

Và còn tiếp tục lây nhiễm cho hàng trăm ngàn,hàng triệu, hàng chục triêu người nếu không sớm ngăn chặn được thảm họa!

2-Thứ hai: Cá nhân người viết không tin “thuyết âm mưu”. Nhưng nếu giả thiết những thế lực chống Donald Trump bằng mọi giá như: (1)-Đảng Dân Chủ cánh tả Hoa Kỳ. (2)-ĐCSTQ Tập Cận Bình. (3)-Lực Lượng Cánh Mạng Hồi Giáo quá khích Iran. Cùng phối hợp nhịp nhàng chuyển COVID-19 qua Iran rồi Iran chuyển qua Mỹ trước Bầu Cử Tổng Thống 2020. Rồi nhịp nhàng đồng khởi chống Dolad Trump bằng vũ khí sinh học, ôm bom tự sát khắp nơi trên nước Mỹ. Bằng tấn công quyết liệt các binh Sỹ Hoa Kỳ đồn trú tại Trung Đông. Bằng tái truất phế Donald Trump hay cái gì đó: Thì liệu Tổng thống Donald Trump có chống đỡ nổi hay không?!?!?!