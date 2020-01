Khủng Hoảng Iran, Căng Thẳng Đồng Tâm

Khủng hoảng Iran:

Theo Reuters, vào hôm thứ Năm, ngày 9-1-2020, cuộc họp báo tại Washington, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào ngày 3-1-2020, ông ra lệnh máy bay không người lái không kích vào chiếc xe chở tướng Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq đã tiêu diệt tướng Soleimani là người chỉ huy đội đặc nhiệm Quds của Iran. Vì lẽ “họ muốn hủy diệt Đại sứ quán của chúng ta”.

Mời xem “Thuyết minh tiếng Việt của TT Donald Trump tại Ohio nói về phe Dân Chủ và vì sao giết Soleimani”: https://www.youtube.com/embed/ 2f-JJd7hTPA

Tướng Qasem Soleimani của Iran bị không kích, đã chết không toàn thây vì Tổng thống Donald Trump không cầu hòa như tổng thống Obama. Sau khi Mỹ không kích, Iran thề trả thù. Vào sáng ngày 8-1-2020, khoảng thời gian từ 1h45 đến 2h15, Iran đã bắn 22 quả tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Có nguồn tin cho biết, Iran đã “thông báo miệng” cho Thủ tướng Iraq là Mahdi rằng “sẽ bắt đầu” một cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ. Thế nên, hầu hết binh sĩ Mỹ rời căn cứ hoặc trú ẩn trong các hầm hố trước khi hỏa tiễn nã vào căn cứ Mỹ. Tổng thống Trump cũng xác nhận không có binh sĩ Mỹ thiệt mạng hay bị thương và lãnh đạo Tehran dường như đã “chùn bước” sau vụ tấn công.

Iran lại “họa vô đơn chí”, chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Ukraine Airlines, cất cánh từ Sân bay Quốc tế Tehran vào sáng sớm hôm thứ Tư, ngày 8-1-2020, đã bị hỏa tiễn của Iran bắn hạ khi phi cơ ở độ cao hơn 2.400 m, vận tốc trên 480 km/h. Khiến toàn bộ 176 người bị chết oan, gồm có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Anh và 3 người Đức, trong số này gồm cả 9 người phi hành đoàn.

Sau vụ Mỹ tấn công tiêu diệt tướng Soleimani và Iran bắn tên lửa vào cứ quân sự của Mỹ. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) mở cuộc họp vào ngày 10-1-2020, để thảo luận về tình hình Trung Đông. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tất cả các thành viên của NATO ủng hộ Washington không kích tiêu diệt viên tướng Soleimani.

Vụ bắn lầm chiếc Boeing 737-800, lúc đầu chính quyền Iran chối đây đẩy, sau đấy các quốc gia trên Thế giới trưng bằng cớ, Iran mới thú nhận. Từ đấy, sinh viên và người dân Iran đã biểu tình liên tiếp ba ngày 11-12-13 tháng 1 năm 2020, tại các trường đại học vùng thủ đô Tehran và nhiều nơi khác, kêu gọi các quan chức cao cấp Iran từ chức, với biểu ngữ: "Họ nói dối chúng ta rằng kẻ thù là Mỹ, mà kẻ thù của chúng ta ở tại đây." Trước đấy, người biểu tình hô khẩu hiệu: “Mỹ hãy cút đi!” Nay thì hô ngược lại, đả đảo đích danh Lãnh tụ tối cao Hồi giáo là Ali Khamenei “Ali Khamenei hãy từ chức!”





Dân chúng Iran biểu tình kêu gọi các quan chức cao cấp Iran từ chức (Nguồn Internet)

Hôm Chủ Nhật ngày 12-1-2020, tổng thống Trump cảnh báo lãnh đạo Iran: “Không nên giết hại những người chống chính phủ. Cả ngàn người đã bị giết hay bị tù đày bởi các người! Thế giới đang theo dõi. Đặc biệt, Hoa kỳ đang theo dõi. Nối lại hệ thống Internet để phóng viên dùng tự do. Không nên giết hại những người dân Iran tuyệt vời.” Nguyên văn: “To the leaders of Iran do not kill your protesters. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!”

Vụ bắn lầm chiếc Boeing 737-800, chính quyền Iran đã chối đây đẩy tới mấy ngày, đấy là lừa lọc, là gian dối. Khi bị người ta phanh phui ra sự thật thì rất xấu hổ và tội lỗi càng chồng chất. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng rập khuôn bản chất lừa lọc này?!

Căng thẳng Đồng Tâm:

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã huy động Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội. Cảnh sát đã đàn áp đồng bào giữ 50 mẫu đất của mình tại xã Đồng Tâm. Công an/Cảnh sát đã đập cửa kính và ném lựu đạn khói bay mờ mịt và đồng loạt tấn công nhà cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành xã Đồng Tâm. Công an/Cảnh sát bắn chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, 60 tuổi đảng tại phòng ngủ của cụ, bắn tới 4 phát đạn, một phát trúng ngay tim vào lúc 4 giờ sáng ngày 9-1-2020.

Theo đài SBTN cho biết: Vụ tấn công nhà cụ Lê Đình Kình, tới 3 Công an/Cảnh sát bị chết. Chết bởi Công an/Cảnh sát tạo ra khói mù mờ mịt đã khiến cho công an thứ nhất bị chết vì rơi xuống giếng, công an thứ hai bị chết vì trúng phải đạn của đồng bọn, công an thứ ba bị chết vì trèo lên nóc nhà quan sát cuộc tấn công, bị té mà chết. Mời xem youtube vì sao 3 công an bị chết khi tấn công nhà cụ Lê Đình Kình: https://youtu.be/fATOtr1eMw8

Thế nhưng, Thứ trưởng công an thượng tướng Lương Tam Quang công bố: “ 3 chiến sĩ này nhảy vào nhà người ta giữa lúc trời chưa sáng, nên khi đang chạy thì ngã xuống giếng trời giữa hai gian nhà, sâu khoảng 4 mét.” Xin lưu ý: “Giếng được định nghĩa: “Hố đào sâu theo chiều thẳng xuống lòng đất để lấy mạch nước ngầm.” Có lẽ ông Quang không biết rạch ròi sự khác biệt về ý nghĩa các từ: Giếng, hầm, hố...?





Nơi công an đã rơi xuống đấy và tử vong (Nguồn Internet)

Thế mà, thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố rất bỉ ổi: “... biểu dương sự hy sinh của 3 chiến sĩ công an, là tấm gương đã xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, cần xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.”

Nhìn ngược lại thời gian, bà Nguyễn Thị Năm sinh năm 1906, quê làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Năm nguyên là hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên của Việt Minh. Trong thời gian Việt Minh còn trong trứng nước, bà đã từng che dấu, giúp đỡ Việt Minh ăn ở tại nhà của bà, trong đấy có: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ... Bà từng ủng hộ Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương, tương đương 700 lượng vàng thời bấy giờ. Trong thời kỳ gọi là “Tuần lễ vàng” của cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bà đã tặng 100 lượng vàng cho Việt Minh.

Sau đấy, Việt Minh lại gán tội cho bà Nguyễn Thị Năm là địa chủ, cường hào gian ác, đoàn “Cải cách ruộng đất” xử án tử hình. Ngày 9-7-1953 (29-5 âm lịch), đoàn “Cải cách ruộng đất” đã bắn phát súng đầu tiên vào đầu bà Nguyễn Thị Năm, lúc ấy bà 47 tuổi.

Người viết xin thắp nén tâm hương đến anh linh hai vị đã lầm lỡ theo Cộng sản nên bị Cộng sản giết chết oan uổng, bằng mấy vần thơ:

Hỡi ơi! Tưởng Việt Minh đạo nghĩa?!

Bà Năm tin lầm đứa tà gian

Cho ăn ở, giúp bạc vàng

Trả ơn, xử bắn xốn xang muôn đời!!!

Than ôi! Trót tin lời Cộng sản

Cụ Kình lầm theo đảng, hăng say

Đồng Tâm giữ đất dân cày

Đảng giành giựt đất, thẳng tay giết người!!!

Ngày 16 tháng 1 năm 2020

Nguyễn Lộc Yên