Thanh Tra Khó Tìm Tham Nhũng

HANOI -- Thanh tra tham nhũng rất nhiều cuộc tung ra... nhưng không khám phá được bao nhiêu.Bản tin RFA ghi nhận về kết quả thanh tra tham nhũng trong quí 1, cho biết hơn 41.800 tỷ đồng và 168 héc ta đất bị phát hiện có những vi phạm. Đây là kết quả thanh tra trong quý I năm 2017, được Thanh tra chính phủ cho báo giới biết vào ngày 24/4.Số liệu này được thống kê qua gần 1.900 cuộc thanh tra hành chính và gần 36.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.Trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 4.193 tỷ đồng. 8.773 tỷ đồng và 80 ha đất được Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.33.049 tỷ đồng và 88 ha đất đã bị loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.RFA cho biết trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, 762 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được thanh tra, và phát hiện 8 đơn vị vi phạm, 22 vụ việc vi phạm về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 19,4 tỷ đồng.Hơn 1.300 cán bộ, công chức, viên chức đã bị chuyển đổi vị trí công tác.Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nói rằng 58% các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của người dân đã được giải quyết.Trong thông tin cụ thể hơn, bản tin VietnamNet kể ev62 trường hợp Khánh Hòa và Đà Nẵng.Bản tin này cho biết việc thanh tra quản lý đất đai, sử dụng đất công tại những vị trí đắc địa của tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc 3 năm nhưng vẫn chưa công bố kết luận do trưởng đoàn thanh tra bị đột quỵ.Bản tin nói, cụ thể, đoàn thanh tra của Cục 2 đã hoàn thành báo cáo dự thảo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, vị trưởng đoàn thanh tra bất ngờ bị đột quỵ nên Cục đã tham mưu báo cáo Tổng Thanh tra CP phương án xử lý.“Có một thực tế hiện nay là báo cáo kết quả thanh tra phải do trưởng đoàn thanh tra ký duyệt, không ai ký thay được. Nhưng sức khỏe của trưởng đoàn thanh tra đất đai tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay chưa đảm bảo”, ông Lam nói.Nghĩa là, có vấn đề gì đó, tới nổi một quan chức đọc xong là đột quỵ.Bản tin VietnamNet cũng ghi về trường hợp Đà Nẵng.Kết luận thanh tra cho thấy việc giao đất của UBND TP Đà Nẵng chủ yếu không thông qua đấu giá và có nhiều sai phạm trong việc quản lý quỹ đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.Nhiều nhà đầu tư sau khi được giao đất đã không thực hiện đầu tư mà bán cho người khác thu chênh lệch số tiền rất lớn, làm thất thu ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế.Thực ra, nếu có tự do báo chí, chống tham nhũng mới có thể gọi là tương đối đỡ hơn. Còn như hiện nay sẽ chỉ như gãi giày cho chân đỡ ngứa.