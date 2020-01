Lễ Tưởng Niệm Ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, Ra Mắt Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15

Santa Ana (Thanh Huy) -- Tại Chánh Điện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc số 3404 Westminster Ave., Thành Phố Santa Ana CA 92703, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 29 tháng 12 năm 2019, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc do Thượng Tọa Thích Huyền Châu làm Giám Viện đã long rọng tổ chức Lễ tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo đồng thời ra mắt Đài Truyền Hình Bồ Đề Phật Quốc TV phát sóng 24/7 trên băng tần 57.15, với 14 chương trình cũng do Thượng Tọa làm Giám Đốc.

Buổi lễ dưới sự chứng minh, tham dự của hàng trăm chư tôn đức tăng ni, các vị giáo thọ sư, giáo sư, học giả, nhân sĩ Phật giáo cùng đồng hương Phật tử, các học viên theo học các lớp Phật học của Viện, một số các cơ quan truyền thông.

Chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, HT. Thích Tâm Vân, HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Giác Pháp, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Minh Trí, HT. Thích Giác Hoa, HT. Thích Thiện Long, HT. Thích Quảng Mẫn, HT. Thích Tâm Thành… cùng Quý Ni Trưởng, Ni Sư đến từ các chùa và tự viện Nam California.

Mở đầu buổi lễ với nghi thức Niệm Phật Cầu Gia Hộ.

Sau đó Thầy Thích Đức Trí, người điều hợp chương trình mở đầu trong phần giới thiệu chương trình Thầy nói: “Cách đây hơn 25 thế kỷ, Thái Tử Tất Đạt Đa Đạt đã thành đạo dưới cội cây bồ đề, hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại và tất cả chúng sinh. Đức Thế Tôn dạy rằng này các vị Tỳ Kheo, các con hãy ra đi mỗi người đi mỗi hướng để truyền bá chánh pháp của ta, lan tỏa khắp muôn nơi để tất cả những tầng lớp trong xã hội được học hỏi giáo lý của ta, chuyển hóa tham sân si trở về con đường giác ngộ.”

Chính vì lẽ đó nên Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc đã ra đời để truyền tải những giáo điển, kinh điển của Đức Thế Tôn, và hôm nay những Phật sự đó được nới rộng ra hơn nữa để những giáo điển của Đức Thế Tôn lan tỏa khắp muôn nơi, và để thích ứng với thời đại công nghệ thông tin, qua chương trình Bồ Đề Phật Quốc TV băng tần 57.15, đem Phật pháp ứng dụng vào đời.

Sau đó Thầy Đức Trí giới Thiệu TT. Thích Huyền Châu, Giám Viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Giám Đốc Đài Truyền Hình Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn chư tôn đức tăng, ni, qúy vị quan khách, quý vị giáo thọ sư quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương Phật tử tham dự.

Trong dịp nầy TT. Cũng đã công bố 14 chương trình phát sóng trên băng tần 57.15 với nội dung nhu sau:

1. Công phu sáng: Khuyến khích quý Phật tử tinh tấn hành trì Thần Chú Lăng Nghiêm, được phát sóng vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày.

2. Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc: Hôm Nay Có Gì? Giúp quý học viên ôn bài đã học và giới thiệu nội dung tiết học mới. Chương trình này rất sinh động, với nhiều học viên tham gia.

3. Một ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc: Giới thiệu những sinh hoạt Pháp hội, thọ trì Bát Quan Trai Giới và phát sóng thông tin Một Ngày Tu Học Cuối Tuần tại Bồ Đề Phật Quốc.

4. Như Lý Tác Ý: Phóng Sự, nội dung giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa, tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo. Có thể phát sóng những thông tin sinh hoạt của các tự viện có nhu cầu.

5. Bài Học Hay: Chương trình song ngữ Anh – Việt dành cho thanh thiếu nhi. Nội dung kể chuyện, giảng nghĩa, cho lời khuyên… nhằm hướng đến giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ.

6. Thân Khỏe – Tâm An: Bác sỹ nói về sức khỏe cộng đồng, giúp khán thính giả tăng thêm kiến thức phòng ngừa bịnh tật. Có thể phát sóng những nội dung thể dục dưỡng sinh.

7. Năm phút tin y tế: Bác sĩ giới thiệu tin tức y tế mới nhất.

8. Lắng Nghe Chánh Pháp: Do 12 vị giáo thọ sư Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc luân phiên thuyết giảng.

9. Phạm Âm Thế Tôn: Truyền hình trức tiếp do Thầy Huyền Châu phụ trách, được phát sóng vào lúc 7:30 pm tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Chương trình này cho phép quý khán thính giả gọi điện trực tiếp vào đài.

10. Hỏi đáp Phật Pháp: Chương trình Live, được thiết lập nhằm để trả lời những vướng mắc trong đời sống tu học. Nội dung đươc thể hiện như một chương trình tư vấn tâm lý học Phật giáo.

11. Diễn đàn Giáo Dục Phật Giáo: Đây là một diễn đàn được thiết lập để thảo luận các đề tài trong những sinh hoạt Phật giáo. Lưu ý: Chương trình có thể dẫn đến tranh luận.

12. Thân Cận Thiện Sỹ: Những nội dung khai thị, đạo từ của Chư tôn đức Tăng Ni và quan khách viếng thăm Đài, chia sẻ kinh nghiệm tu học.

13. Pháp Nhạc Âm: Chương trình hoằng pháp kết hợp với nghệ thuật điêu khắc gỗ và âm nhạc Phật giáo. Đây là chương trình độc quyền của Bồ Đề Phật Quốc.

14. Pháp Âm Vang Vọng: Phát lại những nội dung chọn lọc, được nhiều khán thính giả yêu cầu.

Sau khi giới thiệu tóm lược 14 chương trình phát sóng trên TV 57.15, Thượng Tọa Thích Huyền Châu mời ba vị Giáo thọ của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc gồm có các Thượng Tọa Thích Thiện Thái, Thích Viên Chánh, Thích Quảng Định và các và các vị phụ trách các chương trình cũng như các chuyên viên kỷ thuật trong Đài Truyền Hình Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 lên trước chánh điện để giới thiệu cùng chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử, lần lược Ba vị Thượng Tọa trình bày về giáo trình cũng như thành quả của các lớp Sơ, Trung Đẳng và Cao Đẳng Phật Học trong thời gian qua. Chương trình nầy sẽ được phát lên băng tần 57.15. Các vị nầy cũng kêu gọi sự đóng góp của các học viên cùng đồng hương Phật tử để Đài Truyền Hình Bồ D9e62 Phật Quốc mỗi ngày một phát triển hơn,





Tiếp theo những lời Đạo Từ của chư Hòa Thượng chứng minh,

Mở đầu là Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, Viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm, với kinh nghiệm đã thực hiện những chương trình phát thanh Phật giáo nhiều năm về trước, góp ý rằng những chương trình học Phật hiện nay phần lớn chỉ dành cho những bậc cao niên, hoàn toàn không dành cho giới trẻ.

Hòa Thượng ước mong: “Làm sao cho các đạo tràng ngày càng có nhiều giới trẻ tham gia càng nhiều càng lợi lạc hơn. Cần có nhiều vị thầy trẻ và có kinh nghiệm sâu xa, thích hợp với những môi trường mới, đáp ứng được những yêu cầu của giới trẻ. Nhất là vấn đề ngôn ngữ bị trở ngại, sau đó là phải có những chương trình sinh hoạt phải thích nghi cho giới trẻ.” Hòa Thượng cũng nhắc nhở rằng ngoài việc thông suốt giáo pháp, người truyền bá giáo pháp phải là người đi thực nghiệm, chứng nghiệm giáo pháp, đầy tâm bi mẫn và phải chịu dấn thân. Làm sao phải đi vào lòng của người bản xứ thì tiếng nói của Phật giáo mới được chuyển tải một cách sâu rộng. HT. không quên tán thán việc làm đầy ý nghĩa mà Thượng Tọa Giám Viện Thích Huyền Châu đã cố gắng thực hiện.

Tiếp theo những lời đạo từ của qúy HT, Thích Minh Trí, HT. Thích Minh Mẫn, HT. Thích Thiện Long, HT, Thích Tâm Vân… tất cả những vị nầy đều ca ngợi và tán thán việc làm đầy ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn mà Thượng Tọa Giám Viện đã cố gắng thực hiện, trong dịp nầy quý HT. cũng đã kêu gọi chư tôn đức tăng, ni cũng đồng hương Phật tử hãy hết lòng ủng hộ tịnh tài để chương trình được duy trì và phát triển mỗi ngày một mạnh hơn. Vì đây là một chương trình đặc biệt dành cho việc hoằng pháp, không có quảng cáo, không chủ trương thương mại.

Tiếp theo lời phát biểu của Giáo Sư Trần Văn Chi, người rất có kinh nghiệm về báo chí và truyền thông, khi ông cho rằng làm sao cho chương trình phát sóng phải thật vui tươi, sinh động với những bài học thực tiển trong cuộc sống, làm sao được mọi người thương yêu, coi TV không nhàm chán, mọi giới đều có thể áp dụng được, nhất là giới trẻ.

Giáo Sư Chi nhấn mạnh: “Với giới trẻ, hãy giúp các em là nguời biết ứng dụng tinh thần đạo Phật vào cuộc sống để được an lạc, ai cũng có thể thấm nhuần và ứng dụng Phật pháp trong đời sống.”

GS Chi cho nói: “ông rất cảm phục trước một ‘sáng kiến rất can đảm’ của TT Thích Huyền Châu khi thành lập Đài TV Bồ Đề Phật Quốc, lần đầu tiên mới có một đài truyền hình chuyên về hoằng pháp, sau hơn 40 năm xa quê.”

Phật tử Quảng Phụng Hạnh, đại diện cho học viên của Viện Bồ Đề Phật Quốc, nói lên những cảm nghĩ của người học viên, khi đón nghe được lời pháp nhũ từ những chư tôn đức tăng ni, đã thay Đức Thế Tôn truyền bá chánh pháp qua Đài Truyền Hình Bồ Đề Phật Quốc TV do Thượng Tọa Thích Huyền Châu sáng lập và trực tiếp điều hành, đã phát sóng bài pháp âm đầu tiên lúc 10 giờ sáng ngày 20 Tháng Mười Một, 2019 để Phật giáo từ đây có một kênh truyền hình phát sóng, các Phật tử có cơ hội lắng nghe thường xuyên giáo pháp giải thoát của Đức Phật đã dạy. Cảm ơn TT. Thích Huyền Châu đã tạo cơ hội cho đồng hương Phật tử có phương tiện tu học.

Tiếp theo nghi thức lễ Đức Phật Thành Đạo, tất cả cùng đọc thời kinh Bát Nhã cùng nguyện cầu cho chương trình Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15 ngày càng vững mạnh trong việc truyền bá Phật pháp nơi hải ngoại.

Sau phần lễ, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni trở về trai đường thọ trai và cúng dường trai tăng, đồng hương Phật cùng dùng cơm chay do đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc khoản đãi.





Được biết những sinh hoạt của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc có chương trình sinh hoạt Mùa Tết Canh Tý 2020 như sau:

-Tất niên và nghĩ Tết: vào lúc 5:00 pm Thứ Bảy, 18 tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

-Tết Nguyên Đán: ngày 30 Tết, Thứ Sáu 24 tháng 1 năm 2020:

8:00 pm: Cúng rước Thất Tổ Cửu Huyền, -9:00 pm: Cúng Giao Thừa, Lễ Vía Bồ Tát Di Lặc,

-10:00 pm Phát sóng trực tiếp chúc Tết Canh Tý trên Bồ Đề Phật Quốc TV 57.15.

-Ngày Mồng Một Tết: Thứ Bảy 25 tháng 1 năm 2020:

10:00 am Siêu tiến Hương Linh Thất Tổ Cửu Huyền,

-Ngày Mồng 2 Tết, Chủ Nhật 25 tháng 1 năm 2020, cúng tiễn Thất Tổ Cửu Huyền.

*Pháp Nhạc Âm: Đại Nhạc Hội với chủ đề: Theo Dấu Chân Phật vào lúc 03:00 pm Thứ Bảy ngày 01 tháng 2 năm 2020 (nhằm ngày 8 tháng Giêng Canh Tý) tại Saigon Perfming Arts Center 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.

Chương trình đặc biệt: Ra mắt CD Phật Sử Ca 3: -Thuyền Về Bến Mộng, -Triển lãm 28 tác phẩm tranh điêu khắc gỗ Phật Giáo, -Trình diễn 28 ca khúc Pháp Nhạc Âm chọn lọc tương ứng. Đặc biệt với Hài Kịch đặc sắc “Chuyện Chàng Vô Não”

Diễn giả Thích Huyền Châu,

Với sự góp mặt của các Ca Sĩ Ngọc Hạ, Nguyên Khang, Mai Thiên Vân, Thúy An, Thiên Tôn, Quỳnh Vy, Lê Hồng Quang, Danh Hài Bảo Quốc, Trang Thanh Lan, Bảo Lộc, Hồng Loan.

Vé phát hành tại Bồ Đề Phật Quốc 3404 Westminster Ave, Santa Ana CA.92703, Điện thoại: (714) 884-3042, (626) 451-0803.

Ngoài ra còn có chương trình hành hương vào các ngày Chủ Nhật và Thứ Hai (muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về Bồ Đề Phật Quốc.)

Quý Phật tử có thể vào xem chương trình tại: Bồ Đề Phật Quốc-Television 24/7. Trụ sở tại Bồ Đề Phật Quốc 3404 Westminster Ave, Santa Ana 92703

Muốn tìm hiểu về Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc xin vào Website: www.bodephatquoc.org.

Cần liên lạc với Thầy Giám Viện xin gọi điện thoại: (714) 884-3042 hay (714) 328-6087 hoặc email: vienphathocbodephatquoc@gmail.com.