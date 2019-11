Trump Là Đe Dọa Lớn Nhất Của Người Mỹ Gốc Do Thái

Hội Đồng Dân Chủ Gốc Do Thái Hoa Kỳ vừa mới phát hình một quảng cáo ở Florida, tuyên bố rằng tổng thống Donald Trump là mối đe dọa an ninh của người Mỹ gốc Do Thái- theo tin từ South Florida Sun-Sentinel. Quảng cáo này được đưa lên mạng xã hội.

Một đoạn video kéo dài chừng một phút chiếu cảnh những người theo chủ nghĩa quốc gia da trắng tuần hành ở Charlottesville, Virginia vào năm 2017, vừa đi vừa hô “người Do Thái không thay thế chúng ta”. Cảnh kế tiếp là đoạn tổng thống Trump tuyên bố về cuộc biểu tình này và những người chống lại: “… cả hai phía đều có người tốt…”. Và trong đoạn kết, người thuyết minh tuyên bố: “mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái hiện nay chính là tổng thống Hoa Kỳ”.

Ngược lại, giám đốc điều hành của Liên Minh Người Do Thái Cộng Hòa- Matt Brooks- đã chỉ trích mạnh quảng cáo này. Theo ông Matt, tổng thống Trump là tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ Isarel mạnh nhất trong 50 năm qua, với cháu ngoại mang dòng máu Do Thái. Ong Trump đã khiến cho cộng đồng Do Thái an toàn và thịnh vượng hơn. Và mối đe dọa của người Mỹ gốc Do Thái chính là đảng Dân Chủ, là đảng đang ủng hộ những chính sách của người Palestine.