SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Great Wolf Lodge Resort Anaheim 12681 Harbor Blvd, Garden Grove vào tối thứ Bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019, Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Association) đã tổ chức đêm Freedom is Not Free “Tự Do Không Cho Không” để gây quỹ cấp học bổng cho con em tử sĩ và vinh danh những đồng đội đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tự do