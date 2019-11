Đừng Để Lễ Tạ Ơn của Quý Vị Tan Biến trong Làn Khói

Gà tây, các món ăn phụ hoặc bánh, hầu như mọi thứ đều có công thức tuyệt vời vào Lễ Tạ Ơn.

Nhưng, công thức cho thảm họa thì sao?

Thật đáng tiếc là cũng có, hãy đừng để số vụ cháy do nấu ăn trong nhà tăng gấp bốn lần vào Lễ Tạ Ơn, làm cho ngày này dễ trở thành ngày có nhiều vụ cháy nhất trong năm.

Ông Jake Heflin, cựu nhân viên cứu hỏa có gần 20 năm kinh nghiệm của Sở Cứu Hỏa Long Beach, có kinh nghiệm trực tiếp về các thành phần để con số tăng đột biến từ trung bình 470 vụ cháy hàng ngày do nấu ăn lên 1,600 vụ cháy vào Ngày Lễ Tạ Ơn năm 2017, theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia.

Ông Heflin, nhân viên cứu hỏa, cấp cứu, thông tin công chúng kiêm quản lý chương trình CERT cho sở cứu hỏa nói rằng: “Cho đến nay, lơ đãng là yếu tố đóng góp hàng đầu của các vụ cháy do nấu ăn và tử vong do hỏa hoạn. Chẳng có lý do nào để quý vị ra khỏi bếp khi đang nấu ăn. Nếu quý vị ra khỏi bếp, ngay cả trong quãng thời gian rất ngắn, cũng phải tắt bếp. Rõ ràng, quý vị cũng phải ở nhà khi nấu gà tây và thường xuyên kiểm tra.”

Lơ đãng khi nấu ăn — đặc biệt là khi chiên đồ ăn — là nguyên nhân của 31% các vụ cháy, cũng xảy ra gần vào dịp Lễ Tạ Ơn, theo hiệp hội cứu hỏa. Những đồ bỏ quên hoặc bỏ đi là nguyên nhân kế tiếp gây ra cháy, ở mức 10% và các nguồn nhiệt ở quá gần với những đồ dễ bắt lửa gây ra 9% các vụ cháy.

Tuy nhiên, các hiểm họa cho sự an toàn không dừng ở đó khi trong một ngày, ước tính có 46 triệu con gà tây trên bàn ăn và có nhiều vụ cháy ở nhà nhất, với trung bình năm ca tử vong, 25 ca thương tích và 19 triệu Mỹ Kim thiệt hại tài sản. Đồ điện gia dụng bị hư hại và dây nối dài cũng như dùng quá tải các dây nối dài đó cũng là mối lo ngại.

Ông Andrew Martinez, phó chủ tịch An Toàn, An Ninh và Phát Triển Kinh Doanh của Southern California Edison nói rằng: “Không nên sử dụng và phải thay ngay dây điện hư hỏng của đồ điện gia dụng hoặc bất kỳ thứ gì khác. Đó là nguy cơ cho an toàn bởi vì những đoạn dây này không bảo vệ khỏi bị giật điện, gây thương tích nghiêm trọng và thậm chí có thể phóng lửa.”

Còn chảo chiên gà tây thì sao? Hiệp hội cứu hỏa vẫn khuyến cáo không nên dùng và Underwriters Laboratories (Hãng Bảo Hiểm UL) vẫn từ chối chứng nhận độ an toàn của loại chảo này.

Tạm thời, Ông Heflin có thêm các cảnh báo và đưa ra các điều nên cẩn trọng để được an toàn:

Hỏi. Tại sao nên dùng đồng hồ bấm giờ khi nấu ăn?

Ông Heflin: Chúng ta bận nấu nhiều món, và quên rằng đang nấu món gì, hoặc có người ngủ quên khi nấu ăn và không biết rằng vẫn đang bật bếp. Chúng ta thấy có rất nhiều vụ cháy đồ ăn trên bếp khi người nấu bếp tranh thủ làm việc vặt hoặc coi TV trong chốc lát.

Hỏi. Dập lửa trên bếp hoặc trong lò thì sao?

Ông Heflin: Quý vị thường có thể dập lửa bằng cách từ từ đẩy vung để đậy chảo lại và tắt bếp. Đối với cháy lò nướng, chúng ta đã nói đến chuyện tắt bếp lò và đóng cửa lò nướng. Chúng tôi cũng khuyên nên dùng hóa chất khô nhiều mục đích để dập lửa, nhưng nên nhớ đừng bao giờ đổ nước vào lửa. Cũng có thể dùng baking soda để dập lửa.

Hỏi. Các máy dò khói có tầm quan trọng thế nào?

Ông Heflin: Kiểm tra để biết chắc các máy dò khói còn hoạt động và kiểm tra các máy này bằng cách nhấn nút thử để biết chắc máy dò khói còn hoạt động. Máy dò khói cứu mạng sống, điều này là hiển nhiên. Máy dò khói cho quý vị quãng thời gian rất quan trọng để ra khỏi nhà. Quý vị cũng nên nói chuyện với gia đình để lập kế hoạch thoát ra ngoài. Và luyện tập kế hoạch đó, không chỉ để nói suông mà thôi.

Hỏi. Còn về trẻ em và nấu ăn cho Lễ Tạ Ơn thì sao?

Ông Heflin: Đừng để trẻ em đến gần bếp. Trẻ em phải tránh xa bếp ít nhất là 3 feet. Nhớ để trẻ em tránh xa đồ ăn và nước nóng, vì có thể bị bỏng nghiêm trọng. Và để dao ở nơi trẻ em không lấy được và nhớ cẩn thận đừng để dao ở mép bàn bếp, nơi trẻ em có thể với tay tới.