CÁM ƠN HONG KONG – BÀI HÁT MỚI TRẦN CHÍ PHÚC



Phạm Hương



Hình ảnh cảnh sát Hong Kong tràn vào đại học đàn áp đánh đập sinh viên Hong Kong ngày 19-11-2019 lan truyền khắp thế giới gây xúc động nhiều người.



Nhạc sĩ Trần Chí Phúc vừa viết xong ca khúc mới nhất Cám Ơn Hong Kong, đàn hát, quay video bằng Iphone và đưa lên Youtube.









Hong Kong đã từng đón nhận hơn trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam để những người này được định cư khắp nơi trên thế giới. Hong Kong còn có tên là Hương Cảng- Hương là thơm, Cảng là bến tàu- là đất lành, từng là nơi tị nạn của những kẻ khốn khó bị đàn áp tại lục địa Trung Hoa thế kỷ trước, vì Hong Kong lúc đó dưới sự quản lý của nước Anh.



Năm 1997, nước Anh trả Hong Kong lại cho Trung Cộng và hai bên đồng ý cho người dân HK được hưởng chính sách thoải mái tự do trong vòng 50 năm. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh đã dần dần xiết chặt sự cai trị HK và đó là lý do mà người dân HK trong đó có tuổi trẻ đã biểu tình đòi hỏi quyền tự do dân chủ mà họ đã hưởng hơn một trăm năm qua.



Cuộc biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ của người dân HK đang bị Bắc Kinh ra lệnh đàn áp thẳng tay. Thế giới có dịp nhìn thấy sự tàn ác và tham vọng bá chủ của Trung Cộng đối với nhân loại.



Nhạc sĩ Trần Chí Phúc tâm sự rằng dân tộc Việt Nam qua sự kiện Hong Kong phải thức tỉnh đừng để Trung Cộng biến Việt Nam thành thuộc địa thì lúc đó đã quá trễ. Tác giả bày tỏ lòng cám ơn sự đấu tranh của người dân và sinh viên Hong Kong đã cho một bài học lớn. Lính Trung Cộng khi mà đàn áp thì tàn bạo vô cùng. Cứ nhìn Tân Cương và Tây Tạng thì thấm thía.



Dưới đây là lời ca Cám Ơn Hong Kong:



Cám ơn Hong Kong, cám ơn Hong Kong, vùng đất tự do, thơm tho, tình người ấm áp.

Cám ơn Hong Kong, cám ơn Hong Kong, mở rộng vòng tay ,năm xưa cứu giúp thuyền nhân Việt Nam.

Hong Kong đây miền đất lành, là nơi bao người lánh nạn, cảng thơm yêu thương, trái tim bao dung, cám ơn Hong Kong.

Hong Kong hôm nay khốn khó, Hong Kong hôm nay mưa gió, máu em đổ xuống, tuổi trẻ đứng lên, đòi lại tự do.

Cám ơn Hong Kong, cám ơn người dân, cám ơn tuổi trẻ, bài học đấu tranh .