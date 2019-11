Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật



Thắm thoát đã trải qua năm mươi năm xa quê hương, xa thầy, xa bạn, xa chùa. Nhưng sáng sớm hôm qua, sau khi thức dậy, mở radio nghe tin buồn về Đại Lảo Hòa Thượng Trí Quang đã thu thần thị tịch một cách tự tại và Ngài đã để lại di chúc, tang lễ thật đơn giản, không nhận tràng hoa và phúng điếu.



Mới nghe tôi cảm thấy buồn buồn, rồi liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi vào chánh điện, để tưởng niệm công đức của một vị Đại-Bồ-tát Thích Trí Quang, một thiên tài của Phật giáo Việt-nam trong thế kỷ 20. trên đoạn đường đời ngắn ngủi, một chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống đất, tôi chợt tỉnh ngộ về lẽ Vô Thường Của Vạn Hữu.



Đời Người lúc mới chào đời trông rất dễ thương, rồi nhờ các nhân duyên và các memories thiện được ngã thức cất giữ cẩn thận trong hardrive, để nối tiếp cuộc sống mới mà chúng ta gọi là tái sinh. Vì vậy, ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai trong kiếp chúng sinh đều tương quan gắn bó nhau.



Vào khoảng tháng ba năm 1970, trước khi lên đường đi Nhật học, vào lúc 8 giờ tối ngày 9-3-1970, tôi đến phòng của các Hòa Thượng để đảnh lễ giả từ các Ngài, khi đến đảnh lễ Hòa Thượng Trí-Quang, ngài kêu tôi vào và hai thầy trò hàn huyên giây lát, trải qua bao thăng trầm của đất nước và của cuộc đời, lời thầy khuyên dạy vẫn văng vẵn trong tai tôi:”chỉ còn vài hôm nữa thì chúng ta tạm chia tay, thầy chúc Chơn Thành luôn luôn vui vẻ, cố gắng giữa gìn sức khỏe, cố gắng học, để tương lại về nước, chung lòng góp sức, xây dựng Giáo-hội. Nhưng quan trọng hơn, thầy Chơn Thành cố gắng tu hành, cố gắng giữ gìn giới luật, vì tôi nghe người ta nói “các cô Phù Tang rất đẹp và dễ thương, nếu Thầy gặp các anh chị em sinh viên cho thầy gởi lời thăm hỏi sức khỏe của họ và chúc các anh chị em cố gắng học tập thành tài, tương lai để trở về giúp nước. Nhưng nhớ nhắc các anh chị em phải gìn giữ lòng yêu nước, thương nòi, vì không ai yêu thương đất nước và dân tộc mình cho bằng chính mình thương đất nước và dân tộc mình. Thầy Chơn Thành nên nhớ rõ điều này.



Đồng thời, hơn thế kỷ rồi, dường như dân mình ít thương dân tộc mình, tương lai dân mình còn nhiều lao đao lận đận lắm, thầy hy vọng các anh chị em trẻ đi học nước ngoài hãy cố gắng phát triển trí tuệ và tình thương để yêu thương dân tộc mình, nếu những thiên tài và có duyên phận làm lớn, nên học tâm buông xả, đừng nên chấp nhất, hãy cố gắng học điều hay, điều tốt, nhất là học về khoa học, kỷ thuật, học kinh tế tự do, học về các phương pháp phát triển và quản trị kinh tế, các phương pháp khoa học về cách điều hành đất nước như Mỹ hiện nay họ đứng đầu thế giới, còn Nhật-bản sau thế chiến thứ hai. Họ đã và đang thành công lớn trong việc phát triển kinh tế, phương pháp quản trị kinh tế, phương pháp gìn giữ, quản trị đất nước. Thầy Chơn thành có cơ hội gặp các anh chị em Việt nam, cho tôi gởi lời thăm hỏi họ và khuyến khích họ nên mở rộng tâm hồn, nên duy tân đầu óc, khai phóng tâm hồn và hãy duy tân đất nước, duy tân cách sống, duy tân trang phục và duy tân cung cách xử thế, nói cách khác nên đổi mới tất cả, hãy quay đầu về Mỹ Nhật để tiến bộ.



Thôi chừng đó khá đủ, thầy cầu chúc cho Chơn Thành và các anh chị em sinh viên, thanh niên có dịp đi nước ngoài hãy cố gắng, cố gắng học tập để về duy tân đất nước. Nhưng một vấn đề quan trọng nữa, nên đi với Mỹ Nhật để gìn giữ và xây dựng đất nước. Và hãy bắt chước Mỹ, dân Mỹ, Dân Nhật đừng tham quyền cố vị, nhiệm kỳ của Thủ tướng Nhật chỉ có hai năm, sau đó bầu cử quốc hội, Đảng nào thắng, đảng đó sẽ cử thủ tướng ra điều hành đất nước, còn Mỹ mỗi vị Tổng Thống điều hành đất nước mỗi nhiệm kỳ là bốn năm rồi tuyển cử dân bầu, tuyệt đối đừng ngồi lỳ, vì 4 năm hoặc 7 năm thì phải chuẩn bị vận động bầu cử. Nếu Tổng thống các nước nhỏ mà tham quyền cố vị, ngồi lỳ là bị chết, đất nước bị sa lầy. Thầy chỉ nói sơ như vậy, thầy Chơn Thành và các bạn trẻ cố gắng để về xây dựng tổ quốc, dân tộc đang chờ đợi các anh chị em sinh viên và các thế hệ tương lai của dân tộc. Thầy chúc các anh chị em trẻ mạnh giỏi, công thành danh toại.



Đó là những lời nhắn nhủ của Hòa Thượng Trí Quang đã dặn dò tôi trước khi lên đường sang du học tại Nhật, hôm nay nhân dịp Hòa Thượng Viên Lý tổ chức lễ truy niệm Cố Trưởng Lảo Hòa thượng Thích Trí Quang, tôi thành tâm cầu chúc tất cả thân tâm thường an lạc và hôm nay chúng ta nhất tâm truy niệm công đức của ân sư và tiễn đưa Giác Linh cố Hòa Thượng Trí Quang trở về Bổn quốc Cực lạc và hy vọng gặp lại ngài lần tới để cùng nhau xây dựng Đạo Pháp. Thành thật kính chào quý liệt vị và cầu chúc tất cả được an lạc.



Sa môn Thích Chơn Thành