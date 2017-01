Tổng Trọng Vô Thẩm Quyền

Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tuân hành chiếu chỉ triệu hồi của Chủ Tịch TC Tập cận Bình, mau mau sang Tàu chầu Thiên Triều. Trong 4 ngày từ 12 đến 15/01/2017 vừa đi vừa về, Thái Thú Trọng diện kiến 10 chức sắc TC và ký một hơi 16 văn kiện gồm 15 thoả ước và 1 thông cáo chung. Quá sức già của một Thái Thú của TC làm Tổng bí thư Đảng CSVN nay đã 72 sắp qua 73 tuổi. Cũng quá sức chịu đựng của người dân Việt bị hai tròng áp bức, với hai cái bóng đè quá nặng vừa của CS Trung Quốc và vừa của CS Việt Nam.Thực vậy, nội dung của 15 thoả ước và 1 thông cáo báo chí mà Tổng Trong ký với TC là cả 2 bên Đảng Nhà Nước CS gắn bó với nhau chặt chẽ, sâu đậm nhất trong chế độ độc tài đảng trị toàn diện đối với “quần chúng nhân dân trước tình hình thế giới đang chuyển động. Hai bên sẽ giúp nhau đào bồi cán bộ cấp cao, củng cố lý luận chính trị, hợp tác trong an ninh biên giới, an ninh quốc phòng, quan hệ ngoại giao, đầu tư phát triển kỹ nghệ, giao thông vận tải, thương mại, ngân hàng tín dụng, xuất nhập cảng và viện trợ, an toàn thực phẩm, truyền thông, truyền thanh truyền hình, xuất bản và du lịch...”Riêng về vụ Biển Đông, VN mất nhiều đảo và biển nhứt vào tay TC, thì Tổng Trọng cam kết làm theo chiếu chỉ của Chủ Tịch TC. Rằng “Hai nước nên mở rộng các trao đổi quân sự và tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời phải phối hợp với nhau trên các vấn đề quốc tế để bảo vệ những lợi ích của nhau,” và “thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” với Việt Nam.Chẳng những thế, mà Tổng Trọng còn cam kết thêm cho TC “ thiếm xực” [ăn thêm] đàm phán phân định khu vực vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và «tích cực thúc đẩy» hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Ngoài ra Ô. Trọng còn cam kết sẽ cùng tuần tra chung trên biền nói chung, coi như giao bí mật phòng thủ trên đảo, ngoài biển, trên bờ biển của VN luôn cho TC.Không phải chỉ có Tổng Trọng mà Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 09/2016 cũng đã đi thăm Bắc Kinh cầu phong, đã đồng ý với Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là hai nước phải «kiểm soát tốt bất đồng trên biển».Thôi đã quá đủ, quá nhiều những cam kết của Tổng Bí Thư đảng CSVN đối với TC. Trên nguyên tắc tổ chức chánh quyền và tâp tục ngoại giao quốc tế là giữa chánh phủ với chánh phủ, Tổng Trọng dù là đảng trưởng đảng cầm quyền cũng vô thẩm quyền ký kết hiệp ước, thoả thuận giữa hai chế độ, hai nước, hay với các tổ chức quốc tế như Liên hiệp quốc.Nhà cầm quyền CSVN không phải là chánh quyền của dân, do dân, vì dân. CSVN là một tập đoàn đảng phái cướp lấy chánh quyền, áp đặt guồng máy độc tài đảng trị toàn diện lên đất nước và nhân dân VN. Tiêu biểu như Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng của Đảng CSVN gia nhập Đảng chẳng có người dân nào chứng kiến, chẳng có người dân nào bầu y lên làm Tổng bí Thư bí thiết gì cả. Y cũng không phải là một nguyên thủ quốc gia chủ thể của tập tục ngoại giao quốc tế. Y không có thẩm quyền nhơn danh đất nước nhân dân VN tuyên hứa một cái gì, ký kết bất cứ một văn kiện gì tạo nghĩa vụ thi hành cho quốc gia dân tộc VN cả. Và người ký hay cam kết với Ông cũng không thể đòi hỏi quốc gia dân tộc Việt thực hiện những gì Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng hứa hay ký. Những gì TBT Trọng hứa hay ký với TC hay bất cứ nước nào đều hoàn toàn vô hiệu lực vì không có một người dân nào uỷ quyền, giao chánh quyền cho Tổng Trọng.Điều 4 Hiến Pháp của CSVN, do CSVN dàn dựng cho Quốc Hội Đảng cử dân bầu qui định Đảng CSVN lãnh đạo trên toàn xã hội VN là một tiếm quyền, mạo nhận vô đạo lý và bất hợp pháp, do chính Đảng CSVN tự chuyên và đơn phương soán đoạt.Không có đảng phái nào có thẩm quyền làm một việc như vậy. Không có tổ chức hay cá nhân nào có quyền soán đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân như vậy. Vì tính vô đạo lý, phi pháp đó mà Đảng CSVN gây ra vô vàn tai hại cho nước và dân VN.Và tai hoạ rõ ràng của việc tiếm quyền, mạo nhận quyền của Đảng CSVN gây ra cho đất nước nhân dân VN, là Đảng CSVN cắt đất dâng biển của VN cho quan thầy TC. Và người làm cái chuyện trời không dung đất không tha, nhân dân nguyền rủa ấy gần đây nhứt cũng là Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng.Không phải y mới làm lần đầu như trong chuyến sang Tàu vừa kể ở trên, mà y đã buôn dân, bán nước cho quân Tàu Cộng nhiều lần rồi. Tin tức truyền thông quốc tế cho biết, tiêu biểu như ngày 15/10/2011, tại Bắc Kinh thủ đô của Trung Cộng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng CSVN và Chủ Tịch Đảng CS Trung Quốc Hồ cẩm Đào đã ra một tuyên bố chung sau chuyến Hoa du của Ô. Trọng. Rằng hai bên khẳng định «quyết tâm chính trị» thông qua «đàm phán và hiệp thương hữu nghị» để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Hai bên cam kết không để «các thế lực thù địch» phá hoại quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.Như vậy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, người dân Việt bị loại ra ngoài, quốc tế không có quyền can dự. Chỉ có hai Đảng CSVN và TQ, giải quyết tay đôi với nhau đối với các vấn đề trên Biển Đông của VN mà TC đã lấy hai đảo Hòang sa và Trường sa của VN làm huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam thuộc lãnh thổ của TC và chiếm 80% Biển Đông của VN bằng bản đồ hình lưỡi bò mà TC gọi là Nam Hải.Hành động này của Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn phú Trọng là hành động vô thẩm quyền, phản dân hại nước VN nên hoàn toàn vô hiệu đối với quốc gia dân tộc VN.Một, vì y đã hành động vô thẩm quyền về đối nội. Đảng CSVN không có quyền đơn phương giải quyết vấn đề chủ quyền biển đảo của quốc gia dân tộc VN với Trung Cộng. Giang sơn gấm vóc VN là máu xương của người Việt, hình hài, diện mạo của Tổ Quốc VN, hồn thiêng sông núi VN, không thể, không bao giờ là một vấn đề thương lượng. Không ai có quyền thương lượng. Một tấc đất cũng không được nhường.Hai, vì y hành động vô thẩm quyền về đối ngoại. Tuy Ông là Tổng Bí Thư của Đảng CSVN là đảng cầm quyền độc tài, đảng trị tòan diện, nhưng theo tập tục ngọai giao hiện hành trên thế giới, Ông không phải là nguyên thủ quốc gia, là đại diện cho chánh quyền Ông không thể ký kết một văn kiện ngọai giao chi phối lãnh thổ, lãnh hải, quyền lợi tinh thần và vật chất của nhân dân được.Ba, vì y đã đùa đẩy quốc tế ra rìa, biến VN thành cô đơn và Ông Trọng trao thân VNCS vào tay tướng cướp TC. Việc Ô. Trọng cam kết giải quyết vấn đề Biển Đông trên nguyên tắc song phương với TC, là hành động Ông “phế võ công của quốc gia dân tộc VN” trên trường quốc tế.Quốc gia dân tộc VN, người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngọai trong lịch sử, hiện tại, tương lai không dung tha cho tội lỗi tày trời này./. (VA)