CHÁNH PHÁP Số 96, tháng 11.2019

Hình bìa của Pixabay.com

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

¨ HÃY TÌM ĐÂU (thơ Thắng Hoan), trang 8

¨ MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI GS. TRẦN QUANG THUẬN (ĐNT. Tín Nghĩa), trang 9

¨ PHÍA XƯA LÀ CHIỀU (thơ Mặc Phương Tử), trang 12

¨ BẢO TỒN TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Thích Phước Nguyên), trang 13

¨ TÌNH YÊU HỠI (thơ Diệu Viên), trang 15

¨ CHÍNH TRƯỜNG CẦN CÓ NHỮNG TIẾNG NÓI CỦA PHẬT GIÁO (TK Sujato), trang 16

¨ NGỒI LẠI VỚI MÙA THU (thơ Như Nhiên Thích Tánh Tuệ), trang 19

¨ TIN PHẬT, TIN PHÁP, TIN TĂNG (Nguyên Giác), trang 20

¨ ĐỪNG CHẤP CÁI TÔI THÁI QUÁ (Thích Hạnh Tuệ), trang 22

¨ EM QUA PHỐ THỊ BÂY GIỜ… (thơ Phù Du), trang 24

¨ LÀM SAO GIỮ NƯỚC (Huỳnh Kim Quang), trang 25

¨ MẸ VIỆT NAM TÔI MÃI CÒN ĐÂY (thơ Tánh Thiện), trang 27

¨ TÍN TÂM (Tùng Sơn Nguyễn Quang Dục), trang 28

¨ TRI ÂN VÀ ĐẢNH LỄ NHỊ VỊ THIỀN SƯ (thơ Tâm Thường Định), trang 30

¨ DẠY VÀ HỌC – Câu Chuyện Dưới Cờ (Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi), trang 32

¨ KIẾT TẬP KINH ĐIỂN – Lá Thư Đầu Tuần (GĐPTVN), trang 33

¨ THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG Ở NAM KỲ (Nguyễn Lang), trang 35

¨ THÂU NGẮN ĐƯỜNG ĐI (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 38

¨ NHỮNG QUY LUẬT CHI PHỐI NHÂN CÁCH CON NGƯỜI (TN Hằng Như), trang 40

¨ SOI BÓNG (thơ Mặc Không Tử), trang 42

¨ TU HÀNH CẦN PHẢI VỮNG TÂM (Quảng Tánh), trang 46

¨ TINH TẤN… (thơ Chúc Hiền xướng, Minh Đạo họa), trang 47

¨ CƠM NO, ÁO ẤM, KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH (Nguyễn Minh Tiến), trang 48

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 50

¨ ĐỒ BÀN (thơ Đồng Thiện), trang 51

¨ BÓNG MÂY BÊN LẦU HOÀNG HẠC (Toại Khanh) trang 52

¨ MÙA THU VĨNH VIỄN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 54

¨ NÓI VỚI THU HÀ NỘI (thơ Lưu Lãng Khách), trang 56

¨ NẤU CHAY: MÍT NON XÀO SẢ ỚT (naungon.com), trang 57

¨ TRONG CĂN NHÀ NHỎ (TN Giới Định), trang 58

¨ RỒI ĐỜI CŨNG NHƯ KHÔNG (thơ Hư Vô), trang 60

¨ CHÂN KHÔNG CHỊU NGHỈ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 61

¨ NHẬN MẶT (thơ Yên Chi), trang 63

¨ STORY OF THE WOMAN WHO ATE UP THE EGGS OF A HEN (Daw Tin), trang 64

¨ QUẢ BÁO CỦA LỜI NÓI… (Truyện cổ Phật giáo), trang 65

¨ ĐÃ TỪNG VẬY SAO… (thơ Du Tâm Lãng Tử), trang 67

¨ PHẬT Ở NGOÀI KHƠI XA (Nhụy Nguyên), trang 68

¨ NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY (Lâm Thanh Huyền), trang 72

¨ BỤI ĐƯỜNG – chương 15 (Vĩnh Hảo), trang 76

¨ CHẾT NƯỚC (thơ Pháp Hoan), trang 80



