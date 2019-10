QUỐC TỊCH 39 NGƯỜI CHẾT Ở ANH

Ngày 23-10-2019 vừa qua, cảnh sát Anh đã chận bắt một xe tải tại vùng Essex, trong đó phát hiện 39 thi thể nạn nhân bị chết cóng trong thùng xe, vì nhiệt độ xe đông lạnh xuống đến âm 25 độ C (tức âm 13 độ F), gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ.





Lúc đầu, người ta cho rằng đây là người Tàu, nhưng hiện nay, nhiều thông tin cho biết có một số người Việt Nam. Những người nầy ra đi từ các tỉnh miền bắc Trung phần như Nghệ An, Hà Tĩnh… Nguồn tin trong nước còn nghi rằng có thể toàn thể 39 người nầy đều là Việt Nam.





Sau đây chúng tôi xin mời độc giả lướt qua những thông tin trên các fb ở trong nước về nguồn tin mới nầy.





DÂN TỘC SÁM HỐI



-------//-------



Ngày mẹ sinh em, luôn luôn có đủ khí trời để em thở ... Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời, trên chuyến xe tìm sinh đạo thì em đã không có đủ khí trời để thở. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn cả một thế giới mênh mông như vốn dĩ. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn một quê hương cũng không phải nhỏ. Sinh tử chỉ cách một bức vách thành xe tải vài cm oan nghiệt.



Em tức tưởi buông tay cuộc đời với dòng nhắn gởi cuối cùng với người đưa em vào đời "Con xin lỗi mẹ mẹ ơi". Em trót đi tìm sinh đạo nào mà đã thành tử lộ !



---//---



Tin 39 người chết trong thùng xe tải đông lạnh đều là người Trung Quốc, tuy sinh mạng người đều như nhau, vì họ đều đang là con, là cháu của một gia đình nào đó đang rất trông tin họ. Nhưng thật lòng, tin rằng không phải người Việt, chúng ta đã có thể khe khẽ thở ra.



Nhưng tin tức không dừng lại ở đó. Có vẻ như một cô gái trẻ ở Hà Tĩnh đã là một trong số 39 nạn nhân xấu số. Đọc những dòng tin nhắn cuối đời của em gởi cho bậc sinh thành : “Con chết vì không thở được”, “Con xin lỗi mẹ mẹ ơi…” cứ nhòe dần vì nước mắt, làm thắt lòng những con dân Việt còn sót nguyên lòng thương cảm.



Song, danh sách nạn nhân người Việt lại dường như có thêm một nam thanh niên khác. Con số khắc khoải trêu người cứ nhảy tăng vọt dần : 19, 20, 21 và rồi … đau đớn, bàng hoàng khi dòng tin cuối rằng có thể cả 39 nạn nhân xấu số đều là đồng bào mình.



Đã không trông mong thì lại càng không muốn tin là sự thật. Sự nghèn nghẹn từ cổ họng làm chúng ta muốn tức thở, không chỉ vì sự thương cảm các em và cả sự uất ức vào dân tộc khốn khổ này!



Tại sao gia đình các em không sung túc ? Tại sao quê hương các em không thịnh vượng ? Tại sao tổ quốc của các em không hùng cường … để các em phải chọn con đường tha phương cầu thực, mạo hiểm đi tìm sinh đạo nhưng lại đâm vào tử lộ bi thảm như vậy ! Nhưng khốn khổ. Gia đình các em nghèo khó, quê hương các em không còn những “chùm khế ngọt” mà thay vào đó là những cường hào, ác bá lăm lăm hút máu các em và, tổ quốc thì còn đang bận lòng tranh cãi về “nhân tài” để các em trở thành những người vô dụng trong tổ quốc mình … nên phải ra đi.



Ngẫm xem:



Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với những con số nợ công tăng ngất ngưởng vì sự bất lực với nạn tham nhũng ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.



Xin thưa, nếu không có nạn tham nhũng, thì những số nợ công đầu tư đã phát huy công dụng và sinh lãi để trả nợ, nền kinh tế nhờ đó mà phát triển, thì có thể các em đã là những người cần lao mang lại của cải cho gia đình, xã hội ngay tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia.



Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với thảm cảnh dân oan khắp ba miền ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.



Xin thưa, nếu hệ thống ban phát công lý của xứ sở này không bị thao túng bởi những kẻ tham tàn gây thảm cảnh dân oan, thì có thể các em đã vẫn còn nguyên sự tin tưởng vào tiền đồ của đất nước để lao động ngay tại quê hương mình mà không cần phải phải tha hương, chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia.



Nếu ai đó hỏi bạn có thấy sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với suy nghĩ “con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc” ? Thì có lẽ bạn sẽ trả lời không.



Xin thưa, nếu tất cả các chức vụ lãnh đạo được trao cho những người có khả năng, dù có là con lãnh đạo hay không, thì có thể các em đã có chân đứng ngay trong xã hội này mà không cần phải tha hương để chui đầu vào chuyến xe tải định mệnh kia.



Chúng ta có thể dẫn ra hàng tá những câu chuyện như vậy để thấy rằng : Chung một dân tộc, cùng là đồng bào, chúng ta sống liên đới với nhau và cùng chia sẻ chung một số phận với xứ sở. Số phận do chính thái độ của chúng ta định đoạt. Càng thương cảm cho các con em xấu số đã mất, thì càng phải biết sợ hãi cho các con em còn may mắn sinh thời của mình.



Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục dửng dưng chọn thái độ nhắm mắt, che tai và bịt miệng để không muốn biết sự liên quan nào giữa cái chết tức tưởi của các em với các vấn đề của xã hội. Thì không phải chỉ có các gia đình mất con em trên chuyến xe tải định mệnh ở Anh quốc kia đâu, mà lần lượt, tất cả con em chúng ta đều cũng sẽ phải trả giá, chỉ là, cách này, cách khác, và kẻ trước, người sau mà thôi.



Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, xứ sở đã có lúc bị bôi bẩn bởi cọc đồng Mã Viện "Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt". Nhưng bên cạnh đó, vẫn có vô số những thời khắc hào hùng mà tổ tiên ta "Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ" ... Theo đó, phẩm giá làm nên giá trị dân tộc này đã không dành đất sống cho sự đớn hèn mà thế hệ này đang nghiễm nhiên sở hữu. Tỉnh giấc đi. Sám hối đi. "Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam".



Giây phút cuối cuộc đời, em ấy đã xin lỗi đấng sinh thành. Nhưng tôi nghĩ, chẳng phải chúng ta đang nợ em ấy lời xin lỗi hay sao ?



Dân tộc này, sám hối khi mà còn kịp !



Những ngày tháng 10 đau thương mà uất nghẹn





Manh Dang

26.10.2019





“MỘT CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH

HAY NHỮNG CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH”



Ba chuyến xe kéo tử thần rời Bỉ quốc đã vượt biển Manche trong cùng một ngày, nhồi nhét 110 người.



Một chuyến (container đông lạnh) đã được phát hiện cùng với 39 xác người VN mang giấy tờ Tàu Cộng trên đất Anh Quốc, hai chuyến còn lại hiện hoàn toàn mất dấu vết !



70 người Việt Nam Bắc Trung Bộ trong hai container còn lại đang ở đâu ?



Xin cùng quan tâm chia sẻ và cập nhật thông tin.

____

Nguồn : FB Phạm Văn Thành từ Paris.

Livestream thực hiện lúc 11h30 giờ Paris-16h30 giờ VN./.





TIN TỪ FB VÕ HỒNG LY





Ba chuyến xe kéo tử thần rời Bỉ quốc vượt biển Manche trong cùng một ngày, nhồi nhét hơn 110 người. Một chuyến (containeur đông lạnh) đã phát hiện 39 xác người VN mang giấy tờ Tàu Cộng trên đất Anh Quốc, hai chuyến còn lại hiện hoàn toàn mất dấu vết !

70 người Việt Nam Bắc Trung Bộ trong hai containeur còn lại đang ở đâu ?

Xin cùng quan tâm .





NGUỒN TỪ FB VÕ HỒNG LY





26.10.2019



Dấu tay máu trong container chứa 39 thi thể (1)



ANH : Những người trốn trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn thoát ra, để lại những dấu tay máu, theo nguồn tin giấu tên.



"Khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Những người ở gần cửa nhất bị sùi bọt mép và đang ở giai đoạn đầu co cứng tử thi (giai đoạn sau cái chết khi các khớp xương trở nên cứng và khó dịch chuyển. Co cứng tử thi ở người diễn ra sau 3-4 giờ và đạt cực đại cứng sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi sau 24 giờ tính từ thời điểm chết)", nguồn tin giấu tên nói.



"Phát hiện máu ở xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Các nạn nhân có thể đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực tuyệt vọng để cố thoát ra ngoài. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để xin giúp đỡ. Các nạn nhân mặc ít quần áo, một số người trong tình trạng khỏa thân", nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân, không có hàng hóa trong conntainer.



Nguồn tin nói rằng việc các thi thể ở giai đoạn đầu co cứng tử thi cho thấy hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson nhận container tại cảng Purfleet lúc 1h05 ngày 23/10. Trước đó, container đã được đưa đi từ cảng Bỉ Zeebrugge bằng phà Clementine vào lúc 15h ngày 22/10. Nó cập cảng Purfleet ở Anh lúc 0h30 sáng 23/10.



Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân, theo dõi sát tình hình, tiếp tục phối hợp để thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng trên xe container tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex hôm 23/10. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. (2).



Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, Bộ Ngoại giao đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là: +44 7713 181501 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.





Nguồn :



1-https://vnexpress.net/the-gioi/dau-tay-mau-trong-container-chua-39-thi-the-4002627.html



2- https://vnexpress.net/the-gioi/viet-nam-cung-cap-thong-tin-nhan-dang-39-nguoi-chet-o-anh-4002598.html

Sent from my iPhone









CHIA SẺ TỪ FB ANH HUY





Cái chết của 39 người Việt Nam trong thùng xe đông lạnh tại Anh làm lòng người cả thế giới chùn lại.



Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì đồng cảm nỗi đau và vì tức tưởi trước mất mát của đồng bào.



Ngay cả những cảnh sát của Anh Quốc cũng phải cuối đầu khi chiếc xe chở tử thi chạy ngang qua.



Câu nói của bé Trà My được giật tít trang bìa báo Anh Quốc : I'm dying because I can't breath. I'm sorry Mum- Con đang chết dần mòn vì không thở được. Con xin lỗi mẹ.



Câu nói này, tui tin, là vết dao cứa vào tim tất cả mọi người trên thế giới.



Nhưng hơn ai hết người Việt Nam hiểu rõ nỗi đau này.



Những người thạo tin đều hiểu nhiều năm qua có cuộc di dân ngầm của mọi tầng lớp Việt Nam. Không ồn ào nhưng phong trào mua quốc tịch nước ngoài diễn ra rầm rộ.



Nhiều người vẫn ở Việt Nam nhưng bỏ tiền mua quốc tịch nước thứ ba. Để làm gì vậy ? Để con cái họ có thể học hành, sinh sống ở một đất nước tốt hơn Việt Nam.



Thậm chí con cái của quan chức đều di dân. Có những kẻ nắm quyền lực thì đi khi còn trẻ để trở về nắm quyền. Có những kẻ không còn quyền lực thì lấy quốc tịch mới, lấy tên mới và đoạn tuyệt với quá khứ đỏ.



Và người dân nghèo cũng phải đi. Đi trong chuyến xe bão táp kiểu bé Trà My ai cũng rõ nguy hiểm. Nhưng vì sao họ không ở Việt Nam cho an toàn. Hay là tại quê hương có sự nguy hiểm lớn hơn.



Tự dưng tui thấy lòng nặng nề và buồn vô hạn ....

Sent from my iPhone





SỰ THẬT





Người đầu tiên ở Nghệ an trong vụ 39 người chết trong xe lạnh ở Anh đã xuất hiện trên bàn thờ. ( Em Nhung ,người xã Đô thành, Yên thành, Nghệ an ).Ảnh: FB Hồ Huy Khang.













BÁO ANH ĐĂNG THÔNG TIN VỀ NGƯỜI VN CHẾT Ở ANH











CÔ GÁI VIỆT TỬ VONG TẠI ANH:

“XIN ĐI ĐỂ TRẢ NỢ CHO GIA ĐÌNH”



“Bố mẹ cho con đi chuyến nữa, con gắng kiếm thêm đồng trả nợ rồi về lập gia đình sau…", lời của Trà My nói với bố mẹ trước khi đi chuyến đi định mệnh.



Dù được bố mẹ khuyên ở nhà tìm việc rồi lấy chồng nhưng Phạm Thị Trà My (ở Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn xin đi để kiếm tiền trả nợ cho gia đình.



Gia đình em My sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ ở giữa trung tâm thị trấn Nghèn. Rất đông người thân, hàng xóm có mặt tại gia đình em để động viên, chia sẻ trước nỗi đau mất mát của gia đình.



Trong ngôi nhà nhỏ, ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, bố My), ngồi thất thần trên chiếc ghế ở phòng khách. Nén đau thương, ông Thìn kể: My là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em (2 trai, 1 gái). Sau khi học xong THPT, My đi học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng ở Vinh (Nghệ An).



Lúc đang học cao đẳng, My xin nghỉ đi Nhật Bản xuất khẩu lao động. Số tiền sau bao năm chắt bóp ở Nhật cũng đủ cho bố mẹ trả nợ ngân hàng.



Em trai My học xong cũng không xin được việc nên năm ngoái, gia đình tiếp tục vay ngân hàng mua cho 1 ô tô con để chạy taxi. Cách đây không lâu, khi chở khách ra Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xe gặp tai nạn cháy trụi khung, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.



“Vợ chồng tôi nói với con gái ở nhà kiếm việc làm rồi lấy chồng nhưng cháu nói: Nhà ta còn nợ nhiều quá, con ở nhà, không có khả năng trả được nợ; xe của em cũng cháy rồi, bố mẹ cho con đi nước ngoài lần nữa kiếm tiền trả nợ rồi về lập gia đình sau”, ông Thìn kể.



“Sáng 23/10, My nhắn tin vào điện thoại của mẹ nhưng chắc bà ấy không biết cách mở nên không đọc được. Đến ngày hôm sau, khi con trai út cầm máy lên mới thấy, gọi lại thì không thấy ai nghe máy nữa”, ông Thìn nghẹn giọng kể lại.



Dù phía Anh chưa xác nhận chính xác danh tính nạn nhân, nhưng gia đình Trà My khẳng định, chắc chắn cháu là 1 trong 39 nạn nhân đã tử vong được phát hiện trong xe container ở Anh.



Cầu cho linh hồn em được ra đi thanh thản. Người cũng đã mất rồi, đừng nên nói lời cay đắng. Tất cả cũng vì miếng cơm manh áo.





(Trích từ FB Amy Truc Tran)

Sent from my iPhone





KẾT LUẬN





Xin hãy cùng nhau góp lời cầu nguyện cho hương linh những người quá cố sớm được siêu thoát. Và xin chú ý đầu nguồn của những khổ đau vô tận của người Việt Nam hiện nay trong nước chính là chế độ cộng sản đảng trị tòan trị tàn ác, vô nhân.





TÚ KÉP

(Toronto, 26-10-2019)