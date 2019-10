Thuốc Trị Đau Bàng Quang Có Thể Làm Tổn Hại Mắt

Một nghiên cứu mới vừa xác định rằng thuốc Elmiron- loại thuốc sử dụng rộng rãi để chữa bệnh bàng quang- có thể làm tổn hại mắt.

Nghiên cứu này được công bố vào năm ngoái. Loại thuốc chữa bàng quang này còn được biết đến với cái tên pentosan polysulfate sodium, đã từng được được sử dụng bởi hàng trăm ngàn bệnh nhân trong hàng thập kỷ. Nghiên cứu nói thuốc có thể gây tổn hại cho võng mạc, những mô cảm nhận ánh sáng ở đáy mắt.

Ba bác sĩ mắt của Kaiser Permanente đã thực hiện một nghiên cứu trên 100 bệnh nhân đã uống trung bình khoảng 5,000 viên Elmiron trong vòng hơn 15 năm. 91 người trong số này đồng ý đi khám mắt để các nhà nghiên cứu theo dõi chi tiết.

Kết quả cho thấy 22 trong 91 bệnh nhân kể trên cho thấy rõ ràng tính độc của Elmiron khi sử dụng nhiều. ¼ trong số những bệnh nhân uống nhiều Elmiron bị tổn hại mắt rõ ràng. Và những tổn hại do thuốc này có thể đã bị chẩn đoán lầm do những lý do khác, thí dụ như lão hóa vì tuổi già.

Elmiron là loại thuốc duy nhất được phê chuẩn tại Hoa Kỳ để chữa trị bệnh interstitial cystitis, một loại bệnh làm đau mãn tính ở khu vực bàng quang và vùng khung chậu. Có khoảng hơn 1 triệu người Mỹ, hầu hết là phụ nữ- mắc chứng bệnh này.

Hiện nay vẫn không rõ liều lượng bao nhiêu được cho là quá nhiều đối với Elmiron. Bác sĩ khuyên những người đang uống Elmiron nhưng chưa thấy tác hại nên đi khám võng mạc ít nhất một lần trong năm.