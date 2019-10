Đình Làng, Thống Kê, Vé Tết, Tái Chế

Cổ vật rồi cứ chắp cánh bay xa… vĩnh viễn xóa đi những quá khứ văn hóa.

Báo Văn Hóa kể chuyện cổ vật Huế: Ngôi đình làng cổ ở huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị trộm đục tường, phá cửa để cuỗm cổ vật quý. Cơ quan công an huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, truy bắt kẻ trộm.

Cụ thể, trộm đã phá 2 án thờ phía trong đình làng nhưng chỉ lấy các cổ vật quý nhất; nhiều đồ thờ cúng còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Theo đó, cổ vật bị mất cắp gồm: một lục bình và một ché cổ từ thời vua Tự Đức. Cả 2 bình này làm bằng sứ, tráng men màu đất và trắng, xanh, cao khoảng 60cm, đường kính khoảng 40 cm và 80 cm.

Báo Thanh Niên kể rằng theo Cục Thống Kê, khắp TP.SG chỉ có 39 hộ không có nhà ở. Có vẻ như thống kê có gì sai ở đây. Theo ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP.SG cho biết Cục không đếm những người lang thang, cơ nhỡ ngủ vỉa hè nay đây, mai đó và họ không được tính vào nhóm không có nhà ở, mà thuộc nhóm người lang thang. Dựa trên quy tắc thống kê trên, 39 hộ không có nhà ở, gồm có một hộ ở Q.1, một hộ ở Q.4 và 37 hộ ở H.Cần Giờ. Lang thang khác thế nào với không nhà ở?

Báo Công An kể: Bắt đầu từ ngày 20-10, Ga Sài Gòn sẽ mở bán bán khoảng 287.000 vé tàu dịp Tết Canh Tý 2020. Ngày 14-10, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố lịch chạy tàu Tết (từ 12/1/2020 đến 11/2/2020) và việc bán vé Tết Canh Tý năm 2020. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website, tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về.

Tuổi Trẻ kể chuyện tái chế: tại Việt Nam, mới chỉ có một số doanh nghiệp áp dụng tốt mô hình kinh tế tuần hoàn, như doanh nghiệp đồ uống có 99% phế thải, phụ phẩm được tái sử dụng, tái chế hoặc tạo ra thức ăn chăn nuôi, phân bón... Ngoài ra, mô hình khu công nghiệp sinh thái thí điểm tại Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ đã mang lại hiệu quả khi tiết kiệm hơn 6,5 triệu USD. Các doanh nghiệp hướng đến sự "cộng sinh" để tận dụng chất thải, phế liệu của nhau trong sản xuất... Theo nhiều chuyên gia, giảm rác thải nhựa ở Việt Nam còn thiếu giải pháp mạnh. Nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện chỉ lẻ tẻ áp dụng ở một số doanh nghiệp lớn bằng sự tự nguyện.

Báo Dân Trí kể: 2 trường học ở TP.SG thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ trực tiếp trong kết quả kỳ thi kiểm tra giữa kỳ năm học 2019-2020. Các em làm bài thi trên điện thoại hoặc máy tính có kết nối wifi. Sáng ngày 14/10, học sinh khối 12, Trường THPT Trần Hữu Trang, TP.SG làm bài thi giữa kỳ môn Toán, thời gian làm bài 45 phút thông qua ứng dụng công nghệ. Thay vì làm bài thi qua giấy kiểm tra như thông thường, học sinh làm bài trực tiếp trên điện thoại, hoặc máy tính kết nối wifi của nhà trường.

2 trường hiện thí điểm là Trường THPT Trần Hữu Trang và Trường THPT Nguyễn Du.

Môi Trường & Dân Tộ kể chuyện TP.SG: Nguy cơ sạt lở bờ bao kênh Xáng… Dưới chân kênh Xáng, hàng loạt bãi tập kết vật liệu xây dựng quy mô khủng nằm san sát nhau, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sụt lún và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Kênh Xáng, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thuộc nhánh hữu sông Sài Gòn, là tuyến đường thủy quan trọng, không chỉ kết nối giao thương các tỉnh miền Tây và TP.SG mà còn là điểm cung ứng nguồn nước khi hạn hán và thoát nước khi có mưa lớn. Hàng ngày, có hàng trăm tàu thuyền, sà lan qua lại khiến nhiều nơi ở dọc hai bên tuyến bờ bao bị sụt lún nghiêm trọng.

VOV kể: Hải quan Hải Phòng bắt giữ 3 container gỗ quý nhập cảng trái phép… Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trong 3 container này cho thấy, ngoài mặt hàng gỗ hương xẻ đã gia công xử lý nhiệt còn có gỗ trắc và gỗ cẩm lai.

Cục Hải quan Hải Phòng đang xử lý vụ việc Công ty TNHH Một thành viên Anh Pháp Việt đã có hành vi nhập cảng hàng hóa vi phạm Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, được ban hành tại Thông tư 04/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Huế: Trong xu thế chung tăng học phí ở các trường đại học hiện nay thì ĐH Phú Xuân vừa có quyết định ngược dòng khi tuyên bố giảm học phí tới 40% mà không giảm chất lượng, do được doanh nghiệp hỗ trợ.

…bên cạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp, Trường đại học Phú Xuân còn đang có hợp tác với UBND Tỉnh Thừa Thiên-Huế để xây dựng ngành Công nghiệp CNTT tại tỉnh này. Theo đó, Thừa Thiên-Huế sẽ có khoảng 10.000 nhân lực làm trong lĩnh vực này trong những năm tới.

VTV kể: Theo bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa, từ tháng 8, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện tăng khoảng 70%, chủ yếu là các bệnh liên quan đến bệnh hô hấp, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

Thời gian gần đây, các bệnh viện Nhi tại TP.SG và Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải vì các bệnh như tay chân miệng, hô hấp, sốt xuất huyết vào mùa. Cũng không chỉ riêng tại các thành phố lớn, các địa phương trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu, các bệnh viện lớn tại đây cũng ghi nhận tình trạng quá tải. Ngoài việc xin cơ chế tăng thêm giường bệnh, các bác sĩ bệnh viện Bà Rịa cũng phải thực hiện nhiều giải pháp để giảm tải.

VietnamNet kể chuyện Hà Tĩnh: 3 em học sinh chết đuối khiến người thân, bà con, thầy cô bạn bè bàng hoàng đau xót. Chính quyền cho hay, cả ba em đều không biết bơi và chưa từng tắm sông. Chiều ngày 14/10/2019, hàng trăm người có bà con láng giềng, thầy cô bạn bè,... đã tới thắp hương, tiễn đưa 3 em học sinh Trường THCS Liên Hương, gồm Nguyễn Văn Thuật, Lê Khắc Phong (cùng học lớp 6A) và Nguyễn Hoàng Bảo (lớp 7), trú cùng thôn Hương Đại, xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nông Nghiệp VN kể: Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất cảng hàng thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 831,81 triệu USD, tăng 14,19% so với cùng kỳ, chiếm 3,2% tổng lượng xuất cảng thủy sản của Việt Nam ra thế giới.

Tổ chức FAO dự báo Trung Quốc sẽ trở thành nước nhập cảng thủy sản lớn nhất thế giới với kim ngạch nhập cảng khoảng 2,3 – 2,5 tỷ USD. Tiêu thụ bình quân đầu người cũng gia tăng trong đó tiêu thụ thủy sản tươi (cá, tôm, mực và bạch tuộc) dự kiến tăng bình quân 4,8%/năm đến 2020.

Người Đưa Tin kể chuyện tác hại của một hóa chất lạ, nghi có thể là ma túy: Sau khi 4 thiếu niên ở Hải Phòng phải nhập viện điều trị do uống phải chất lạ, mới đây, 2 học sinh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.

Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng, cho biết: Bước đầu các cháu có khai với cán bộ điều tra không thống nhất về thông tin. Tuy nhiên qua nắm bắt chúng tôi nhận thấy có việc 2 cháu cùng uống loại nước chứa trong chai đựng một loại tinh dầu mới xuất hiện trên thị trường. Chất đó là tinh dầu được phép lưu hành hay là một dạng ma túy mới thì cơ quan công an không loại trừ.

VnExpress kể: Mức tiêu thụ thịt trung bình mỗi người Việt tăng nhanh trong 19 năm qua, từ 8,15kg thịt heo lên 32,77kg một năm, thịt bò từ 1,69kg lên 11,92kg. Năm 1985 trung bình mỗi người một ngày ăn 11g thịt, năm 2010 tăng đến 84g. Trong khi đó lượng rau xanh tiêu thụ chỉ đạt 57% so với mức khuyến nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết tại lễ kỷ niệm Ngày Lương thực thế giới, chiều 14/10.

Tại căng tin trường học, nhiều thực phẩm không có lợi cho sức khỏe nhưng được mua bán mua phổ biến. Nước ngọt, bánh các loại, mì gói chiếm tỷ lệ lần lượt 60%, 41% và 24%. Trái cây, rau củ ít nhất trong các nhóm thực phẩm bán tại căng tin (1%).

Báo Dân Việt kể: Sau thời gian mật phục, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng cưa hạ thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A (lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý), địa phận phường 12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để chiếm đất sản xuất.

Chiều14/10, Công an TP.Đà Lạt cho biết đã triệu tập 3 người có liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 151A để điều tra làm rõ. Họ khai nhận được bà Vũ Thị Phước (52 tuổi, ngụ phường 12, TP.Đà Lạt, có vườn cạnh khu vực đất rừng) thuê phá rừng, trồng cây công nghiệp.

Tạp chí Tài Chính kể: tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam ước đạt 194,3 tỷ USD, tăng 8,2%, bằng 73,9% kế hoạch năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng kim ngạch xuất cảng 9 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 16,4%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5%), qua đó tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,7% tổng kim ngạch xuất cảng (cùng kỳ năm trước là 28,5%)...

Khác với các năm trước, động lực tăng trưởng của khối trong nước không đến từ nhóm nông sản, thủy sản mà đến từ các mặt hàng thuộc nhóm công nghiệp. Trong khi xuất cảng nhóm nông sản, thủy sản giảm 5,7% so với cùng kỳ thì nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.