9 Tiểu Bang Đắt Đỏ Nhất Nước Mỹ

Vật giá ở nước Mỹ đang ngày càng leo thang. Điều này đã khiến cho người dân Mỹ phải vất vả đáp ứng, đặc biệt là ở những tiểu bang vốn đã có giá hàng hóa và dịch vụ cao sẵn.

Readers’s Digest đã làm một cuộc khảo sát để đánh giá những tiểu bang nào có vật giá đắt đỏ nhất. Khảo sát dựa trên niều yếu tố, như thuế, giá nhà, chi phí sinh sống trung bình… Sau đây là 9 tiểu bang đắt đỏ nhất theo khảo sát.

9. New Jersey. Đây là một trong những tiểu bang có giá nhà đắt nhất Hoa Kỳ, với giá nhà trung vị là $327,700. Thuế thu nhập cá nhân 10.75%, và thuế xăng 41¢/gal.

8. Connecticut. Người dân ở đây phải chiến đấu vất vả với cả giá nhà lẫn thực phẩm tăng. Thêm vào đó là thuế nhà đất 2%.

7. Alaska. Giá thực phẩm, nhà và chi phí y tế đều cao.

6. Oregon. Giá nhà trung vị tại Oregon là gần $350,000. Cả giá nhà và giá sinh hoạt đều tăng nhanh.

4. Massachusetts. Tiểu bang này tự hào với nhiều trường đại học nổi tiếng.Nhưng giá cả sinh hoạt ở đây thì không đáng tự hào chút nào! Thuế thu nhập là 5.05%, thuế xăng gần 27¢.

3. New York. Hoàn toàn không ngạc nhiên khi New York là một trong những tiểu bang đắt đỏ nhất Hoa Kỳ. Giá sinh hoạt tại đây cao hơn nhiều so với trung bình cả nước. Giá nhà trung vị là $301,000.

2. California. Sống tại tiểu bang viễn tây có khí hậu tuyệt với này dĩ nhiên phải… trả giá! Giá nhà, thực phẩm, chi phí vận chuyển đều cao. Thuế cao cũng là một đặc điểm của tiểu bang Dân Chủ này.

1. Hawaii. Thiên đường biển xanh, khí hậu nhiệt đới, đời sống nhàn hạ. Nhưng giá nhà ở đây là một vấn đề lớn. Ngoài ra, còn phải kể thuế thu nhập 11%, và thuế xăng dầu là 47¢.