CS Bắc Hàn: Bụng Đói Phải Bò

Tin đài RFI của Pháp, Đàm phán ‘‘phi hạt nhân hóa’’: BTT cho là ‘‘thất bại’’, Mỹ nói thành công. Hai bên chỉ họp có 8 tiếng đồng hồ tại Thuỵ Điển, phái đoàn CS Bắc Hàn bỏ ra về. Ông Kim Myong Gil trưởng đoàn đàm phán của CS Bắc Hàn cho biết‘ ‘Hoa Kỳ đã để cho phía chúng tôi tin tưởng là họ sẽ có một tiếp cận mềm dẻo hơn, một phương pháp mới và những giải pháp mang tính cách tân, thế nhưng họ đã làm cho chúng tôi hết sức thất vọng, họ đã dội gáo nước lạnh vào lòng nhiệt tình của chúng tôi, khi không mang đến điều gì mới tại bàn đàm phán’’.

Ngay lập tức, bộ Ngoại Giao Mỹ đã phản ứng. Phát ngôn viên Morgan Ortagus khẳng định các bình luận nói trên ‘‘không phản ánh đúng tinh thần, cũng như nội dung các đối thoại song phương tại Thụy Điển, kéo dài 8 tiếng rưỡi đồng hồ’’. Đối với phía Hoa Kỳ, cuộc đàm phán vừa qua mang lại nhiều điều tích cực.

Có tin đầu tuần tới, Hội Đồng Bảo An dự kiến họp kín, theo đề nghị của Pháp, Anh và Đức, để duy trì sức ép với chế độ Bắc Triều Tiên, sau các vụ thử tên lửa, bị lên án là ‘‘vi phạm nghiêm trọng’’ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Dư luân lo ngại dùm cho sô phận Ông Kim Myong Gil trưởng đoàn đàm phán của CS Bắc Hàn có thể bị Chí Phèo Kim Yong un cất chức, xử tử hay đày đi lao động khổ sai, biệt xứ, suốt đời như nhưng trưởng doàn đàm phán khong kiếm chút cưu trơ, cứu đói danh nghĩa là cho dân nhưng thực chất CS Bắc Hàn lấy một phần lớn để nuôi quân

Kể từ cuộc họp thượng đỉnh với TT Trump ở VNCS bế tắc vì Kim Jong un vòi vĩnh quá nhiều, như thường lệ y làm nư dữ tợn để kiếm chút thịt thừa, rượu cặn của Mỹ như Chí Phèo trong một 1truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Y hung hăng nói mạnh như hoả tiễn, nổ như bom nguyên tử, nhưng một thơì gian ngắn thì tuyên bố xìu xuống, sẵn sàng tham dự hội nghị với Mỹ. Không khó hiểu CS Bắc Hàn bụng đói thì đầu gối phải bò.

CS Bắc Hàn vừa bị thiên tai, vừa bị địch hoạ. Mới đây CS Bắc Hàn bị thất mùa nữa thiêt hại nhất trong 10 năm qua. Bắc Hàn lại bị trừng phạt, cấm vận nặng nề nhứt từ trước tới giờ. Báo cáo của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 3/5/ 2019 cho biết 10 triệu người Triều Tiên có nguy cơ thiếu đói.

Quân đội, nhà cầm quyền thiếu thốn đủ mọi bề, dân chúng đói lạnh trong mùa đông, bao nhiêu tội lỗi Đảng Nhà Nước và Kim Jong un phải chịu. Tức nước sẽ bể bờ, nếu tình trạng bi đát này kéo dài có thể có cuộc nổi dậy lật đổ nhà cầm quyền. Kim Jong un đành phải hạ mình lên tiếng đề nghị đàm phán với Hàn Quốc, hy vọng vì tình đồng bào chánh quyền Hàn Quốc sẽ giúp cho CS Bắc Hàn không bị đột quị vì lý do kinh tế.

Phải nói kỳ cấm vận kinh tế này do Mỹ vận động, TC hứa tiếp tay tại Liên hiệp Quốc, là một cuộc cấm vận tổng hợp kinh tế, chánh trị, tài chánh, lao động, xăng dầu, hàng hải lớn nhứt và nặng nhứt đối với CS Bắc Hàn. Hàng hóa như dệt may, than đá, thủy sản, lao động là các mặt hàng xuất cảng mũi nhọn đóng góp lớn nhất cho GDP của Bắc Hàn đã bị cấm.

Cuốn sách "Tiết lộ nền kinh tế Bắc Hàn", của Ô. Byung-Yeon Kim cho biết xuất cảng của Bắc Hàn có thể giảm "khoảng 30% so với năm ngoái."Xuất cảng sang Trung Quốc giảm tới 35%. ‘Lao động xuất khẩu’ của CS Bắc Hàn mỗi năm đem về khoảng 1 tỷ USD, cũng bị cấm.Một số ngân hàng cho chuyển ngân lậu cho CS Bắc Hàn cũng bị chận. Các lệnh trừng phạt mới có thể cắt giảm nguồn thu ngoại tệ của CS Bắc Hàn lên tới 80%.

Đến đỗi việc CS Bắc Hàn mua xăng dầu lậu ngoài biển cũng bị Mỹ phát giác và tố giác TC vi phạm lịnh cấm vận mà chính TC đã biểu quyết ở Hội Đồng Bảo An LHQ.

CS Bắc Hàn lấy việc phóng hoả tiễn làm nư để vòi vĩnh Mỹ. Nhưng Ông Già Gân Trump hăm lại, Bắc Hàn "sẽ gặp hoả hoạn và thịnh nộ mà thế giới chưa bao giờ nhìn thấy" nếu đe dọa Hoa Kỳ một lần nữa.

Cá nhân Kim Jong un là một người giết bà con, anh em, tướng tá dễ như chơi, giết một cách tàn bạo ngoài sức tưởng tưởng của thủ đoạn ám sát chánh trị. Y làm cho dân đói khổ, bị tù đày quá nhiều.Còn đối với quốc tế y hành động như một chế độ cực kỳ côn đồ bất chấp luật pháp quốc tế hạn chế hoả tiễn và nguyên tử.

TC là “quan thầy”, là bảo hiểm nhân thọ của CS Bắc Hàn mà còn bực tức cái thằng ăn cơm của tao mà hại tao, trong khi TC muốn hoà dịu với tân chánh quyền Mỹ mà Kim Jong un lại chọc giận Mỹ. Bắc Kinh phải biểu quyết và thi hành nghị quyết ngưng mua than của CS Bắc Hàn, mỗi năm CS Bắc Hàn mất 1 tỷ Mỹ kim.

Còn quân lực Mỹ đang chuẩn bị sẵn trận đồ tấn công CS Bắc Hàn khi cần.Hiện tại Mỹ có non 100.000 quân đang trú đóng ở Nhựt và Nam Hàn. Hai hàng không mẫu hạm khác đã sẵn sàng tham chiến chống CS Bắc Hàn. 4 tàu lặn nguyên tử mang hoả tiễn hành trình Tomahawk, thuộc nhóm tàu nguyên tử sẵn sàng tập trung trên biển Triều Tiên.

Phía TC muốn Nga giúp làm dịu tình hình Bắc Triều Tiên. TC không muốn có chiến tranh giữa Mỹ và CS Bắc Hàn không phải vì tình đồng chí đồng rận CS với CS Bắc Hàn. Mà TC lo ngại có chiến tranh thì CS Bắc Hàn sẽ thua, Triều Tiên sẽ thống nhứt dưới chế độ tự do, dân chủ của Nam Hàn là đồng minh của Mỹ. Lúc đó TC mất trái độn CS Bắc Hàn, ảnh hưởng Mỹ sẽ sát TC. Và TC phải gánh chịu làm sóng di cư từ CS Bắc Hàn tràn qua tạo thành bài toán an sinh, lao động và xã hội khó khăn cho TQ.

Hết có thể làm nư kiếm cháo, và sợ bị quân đội đảo chánh, sợ bị tình báo Mỹ, Hàn quốc, và cận vệ ám sát, Kim Jong un dùng cuộc đàm phán với Hàn Quốc để hạ nhiệt căng thẳng và có thể kiếm ăn phần nào, nếu nhờ được Hàn Quốc giúp vận động cuộc đàm phán 6 bên đã ngưng cả hai năm nay. Nhưng nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhựt đòi hỏi điều kiện tiên quyết là CS Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình nguyên tử, là cái chánh.

Mỹ không lọt kế nguỵ hoà của CS Bắc Hàn. Hai lần họp thượng đỉnh TT Trump và Chủ Tịch Kim, CS Bắc Hàn chẳng đươc xơ múi gì. Bây giờ họp cấp bộ, thì Chí Phèo Bắc Hàn chắc cũng sẽ không được gì dù đã tốn hàng triệu Mỹ kim ra làm hoả tiễn và thứ mấy lần gần đây./.(VA)