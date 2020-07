Diane Nguyen tranh cử Thượng viện tiểu bang Minnesota



ELK RIVER, MInnesota (VB) --- Diane Nguyen loan báo ra tranh cử vào Thượng Viện tiểu bang Minnesota để đại diện cho Địa hạt 30. Cô đã có trên trên phiếu Đảng Dân Chủ theo lịch trình bầu sơ bộ ngày 11 tháng 8/2020.



Diane Nguyen, cư dân thị trấn Elk River, như thế sẽ tranh ghế đương nhiệm của thượng nghị sĩ Mary Kiffmeyer.



Nguyen cho biết bà có một con trai tên là Jadison, và cậu này sẽ vào học trường trung học cơ sở Sauk Middle School mùa thu này.



Về học vấn, bà cho biết đã trải qua các đại học:

-- University of Minnesota – T.C.: College of Biological Science, 1998-2001

-- Normandale Community College: Certified Nursing Assistant, 2004; CNA 2005

-- Normandale Community College: Nursing (AS) 2009-2010, 2012-2013

-- Normandale Community College: Associates Degree of Fine Arts, 2014



Trên trang nhà, bà Nguyen cho biết bà có các giấy phép hành nghề bảo hiểm và địa ốc. Bà cũng làm việc tự do trong ngành đồ họa thiết kế. Bà cho biết bà ưa thích đi câu, và đã từng thắng giải nhất về câu cá trong cuộc thi 2017 Frank Schneider Jr. Muskie Tournament Women’s Division và giải ba trong năm 2019. Bà nói bà cũng ưa thích làm vườn, và đi săn nai và gà tây.



Nguyen nói ưu tiên nghị trình của bà sẽ là tạo ra việc làm và phát triển kinh tế, đặc biệt trong mùa đại dịch bà nói cần bảo đảm cho tất cả người dân Minnesota được tiếp cận chăm sóc y tế phẩm chất cao và giá phù hợp túi tiền. Các ưu tiên của bà cũng là cải tổ ngành tư pháp hình sự và xã hội, bảo đảm tất cả mọi người có quyền đi bầu sẽ đi bầu được trong cách an toàn và riêng tư, tài trợ thích nghi giáo dục và hạ tầng cấu trúc, và bảo vệ môi trường Minnesota.



Bà Nguyen nói, "Chúng ta cần người đại diện ở St. Paul sẵn sàng lắng nghe người cử tri và đặt quyền lợi tốt nhất cho địa hạt trong tâm chứ không phải đi kiếm điểm với đảng hay cho nghị trình khác. Nghị trình duy nhất mà người Thượng nghị sĩ của chúng ta là nghị trình ưu tiên Địa hạt 30."



Địa Hạnh 30 của Thượng viện Minnesota bao gồm các thị trấn Albertville, Big Lake, Big Lake Township, Dayton, Elk River, Hanover, Otsego và Saint Michael.



Trang nhà của bà Nguyen ở: https://dianeforstatesenate.com