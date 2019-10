Hồng Kông Kiên Cường

Cuộc chiến vì dân chủ tự do của người dân Hồng Kông không có dấu hiệu suy yếu bất kể bị cảnh sát bạo lực đàn áp trong nhiều tháng qua, và cũng bất kể không được ủng hộ chính thức từ các cơ chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc và các quốc gia siêu cường như Mỹ, Nhật, Anh… Những tiếng nói rời rạc từ một vài lãnh đạo thế giới chủ yếu là kêu gọi hai phía – phía những người Hồng Kông đòi dân chủ, và phía cường quyền áp bức – hãy tự chế và đối thoại.

Nhiêu công ty quốc tế bị văng miểng, hoặc từ phía này hay phía kia. Hãng giày Hoa Kỳ Vans bị giới trẻ Hồng Kông kêu gọi tẩy chay. Hệ thống tiệm cà phê Starbucks bị kêu gọi tẩy chay vì phía liên doanh là trong tay người có lập trường thân Bắc Kinh. Hệ thống tiệm ăn nhanh Nhật Bản Yoshinoya cũng bị giới trẻ kêu gọi tẩy chay…

Trong khi đó, Tổng Thống Hoa Kỳ tăng áp lực nhắm vào kinh tế và thương mại Trung Quốc nhưng không bênh vực Hồng Kông. Sau nhiều tháng tăng thuế quan nhắm vào thương mại TQ, mới tuần qua Trump tuyên bố đang suy tính gỡ bỏ các công ty có bản doanh ở Hoa Lục ra khỏi danh sách thị trường chứng khoán New York. Lời hăm dọa này có thể Trump sẽ không làm nổi, vì như thế là vốn tại Hoa Kỳ sẽ bị rút ra ào ạt để về bơm vốn vào bản doanh, nghĩa là lại giúp cho kinh tế TQ vững mạnh hơn, đặc biệt là vốn từ thị trường New York sẽ tuôn trở lại về Hồng Kông khi các cuộc biểu tình giảm tốc, và như thế là giúp tăng điểm cho Tập Cận Bình đối với mắt nhìn của người dân TQ. Bởi vì vốn của tư bản đỏ TQ nếu phải rút về các thị trường chứng khoán Thượng Hải hay Hồng Kông thì chẳng có lợi gì cho kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, hăm dọa như thế có thể giúp cho Trump thương thuyết về thương ước Mỹ-TQ nhanh hơn hay không lại là một ẩn số.

Thực ra, trước khi Trump hăm dọa đuổi các hãng TQ ra khỏi thị trường chứng khoán New York, các chuyên gia tài chánh đã nhìn trước các kịch bản. Kenneth Courtis, cựu Phó Chủ Tịch Goldman Sachs Asia, trước đó nói rằng nếu Mỹ có ý định hạn chế sự tiếp cận của các hãng Mỹ đối với thị trường vốn Hoa Kỳ, các thị trường vốn Hồng Kông lúc đó sẽ trở thành rất mực quan trọng.

Trong khi đó, các công ty Hoa Kỳ liên tục chiều chuộng áp lực Bắc Kinh. Trong các kiểu iPhone mới nhất, những người sử dụng iPhone tại Hồng Kông và Macau không còn thấy huy hiệu cờ Đài Loan trong bàn phím huy hiệu emoji của iPhone. Trước đây, xóa bỏ huy hiệu xứ Đài chỉ xảy ra với cư dân trong lục địa TQ. Nghĩa là, công ty Apple phải chiều chuộng Bắc Kinh.

Cùng lúc, căng thẳng tăng từng ngày tại Hồng Kông. Hôm Chủ Nhật 6 tháng 10/2019, quân lực TQ (từ lục địa sang) trú đóng tại Hồng Kông đưa ra lời cảnh cáo người biểu tình chiếu tia sáng lasr vào doanh trại của họ tại Hồng Kông – và đây là lần đầu quân lực TQ tương tác trực tiếp với người biểu tình trong bốn tháng dài biểu tình vì dân chủ.

Trại lính TQ tại thị trấn Kowloon cảnh cáo một đám đông vài trăm người biểu tình rằng họ có thể bị bắt vì chiếu tia laser vào chiến binh và vào doanh trại. Một sĩ quan nói qua loa bằng tiếng Quảng Đông (ngôn ngữ chính của Hồng Kông): “Hành động của quý vị sẽ dẫn tới hậu quả.”

Kình nhau với quân lực TQ xảy ra sau các cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người trước đó, cũng ngày Chủ Nhật, kết thúc trong xô xát bạo lực tại nhiều nơi. Cảnh sát bắn lựu đạn cay, lấy dùi cui đánh người biểu tình, trong khi một số người biểu tình ném đá và bom xăng vào cảnh sát trong khi đêm tới.

Người biểu tình che mặt để bày tỏ thái độ chống luật khẩn cấp do chính quyền Hồng Kông đưa ra hôm Thứ Sáu – luật đó cấm mang mặt nạ. Luật này nói, ai vi phạm luật mang mặt nạ sẽ ở tù tối đa một năm.

Cảnh sát đã bắt nhiều người biểu tình theo luật mới. Cảnh sát dùng dây cột cổ tay người bị bắt, gỡ mặt nạ trước khi đẩy lên xe buýt chở về trụ sở an ninh. Một số người biểu tình nằm trên mặt đất trong tư thế như bào tha, cổ tay bị trói quặt ra sau lưng, sau khi bị xịt khói cay và nện bằng gậy.

Lee, một sinh viên đại học mang mặt nạ xanh da trời, hôm Chủ Nhật tuần hành trên phố Hong Kong island, nói rằng luật cấm mặt nạ chỉ gây chúng tôi giận dữ thêm và lôi kéo thêm nhiều người xuống đường.

Lee nói rằng người Hồng Kông không sợ luật mới, sẽ vẫn chiến đấu vì chính nghĩa, và anh mang mặt nạ để chính quyền biết rằng anh không sợ độc tài.

Chiến binh TQ dứng trên mái tòa nhà dùng làm doanh trại có tên là quân trại Osborn Barracks tại quận Kowloon Tong đưa cao một biểu ngữ viết bằng tiếng Anh và tiếng TQ: “Cảnh cáo. Quý vị phạm luật. Và có thể bị khởi tố.”

Các chiến binh mặc trang phục rằn ri, chiếu đèn pha vào đám đông, dùng ống nhòm và máy ảnh để theo dõi đám đông. Nhiều ngàn người biểu tình đi ngang qua doanh trại này.

Hồi tháng 8/2019, Tập Cận Bình đưa nhiều ngàn chiến binh xuyên biên giới vào Hồng Kông trong cuộc di hánh lúc đó được thông tấn nhà nước Xinhua nói là “luân chuyển” chiến binh. Nhưng các chiến binh vẫn ở yên trong doanh trại từ khi biểu tình bùng nổ, để riêng cảnh sát Hồng Kông đối phó với biểu tình.

Chỉ vài giờ sau khi Trưởng Quan Hành Chánh Carrie Lam tuyên bố dùng luật khẩn cấp để cấm mang mặt nạ, nhiều ngàn người mang mặt nạ tràn xuống đường hôm Thứ Sáu 4/10/2019, đốt các trạm xe điện, đập cửa kính các chi nhánh ngân hàng của các ngân hàng bản doanh ở lục địa TQ, và xô xát với cảnh sát. Các cuộc biểu tình ban đầu hôm Chủ Nhật tại cả hai nơi – Hong Kong Island và Kowloon – đều ôn hòa, cho tới khi cảnh sát giải tán, nói rằng họ tụ tập bất hơp pháp, chận các đường lớn và ra lệnh người biểu tình giải tán về nhà. Lúc đó, bạo lực bùng nổ.

Người biểu tình hôm Chủ Nhật hô khẩu hiệu, “Người Hồng Kông, hãy nổi dậy” và “Chiến đấu vì tự do, đứng chung với Hồng Kông” trong khi cảnh sát đứng quan sát từ các cầu bộ hành và các lối đi trên cao, một số cảnh sát chụp hình và quay phim người biểu tình.

Người biểu tình trao nhau mặt nạ để khuyến khích nhau chống lệnh cấm. Và rồi khi đi ngang các trụ sở trạm xe điện và chi nhánh các ngân hàng lục địa, nhiều người trẻ xông tới đậ phá cửa kính và xeo nạy, phá hư các trụ máy ATM, và buộc đường xe điện tê liệt cả ngày.

Một chi nhánh ngân hàng China Construction Bank (Asia) gần trạm xe điện Prince Edward bị đập phá h6m Chủ Nhật với chữ sơn xịt “No hina” (Không Trung Quốc) sơn lên vách tường. Một trạm xe điện ơ quận Wan Chai có một tấm vải lớn quấn lên với chữ “This way to HELL” (Đường này xuống ĐỊA NGỤC).

Matthew Cheung, Tổng Thư Ký Hong Kong, viết trên trang blog riêng hôm Chủ Nhật, thúc giục mọi người đừng bạo lực, và hãy để êm xuôi cuộc bầu cử các cơ quan đại biểu nhân dân cơ sở đã định là ngày 24/11/2019.

Kinh tế Hồng Kông dĩ nhiên là thiệt hại, cơ nguy rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, Trưởng Phòng Tài Chánh Hong Kong là Paul Chan viết trên một blog hôm Chủ Nhật rằng bất kể nhiều trở ngại, hệ thống ngân hàng Hồng Kông vẫn vững mạnh, và thi trường tài chính Hồng Kông hoạt động không hề hấn gì.

Chan viết rằng tiền Hong Kong vẫn trao đổi tự do, và vốn tư bản có thể vào và ra tự do, đó là bảo đam của Luật Căn Bản [Hồng Kông].

Trong khi đó, nhiều dư chấn lan xa từ Hồng Kông.

Ngoại Trưởng Úc Châu Marise Payne cảnh báo chính quyền Hong Kong về việc sử dụng luật khẩn cấp trong khi nhiều ngàn người biểu tình chống đối và tràn ra phố biểu tình. Bà nói tình hình Hong Kong là “rất quan ngại cho Úc Châu.”

Tại Hồng Kông, hiện thời đang có hơn 100,000 công dân Úc cư ngụ và làm việc.

Ngoại Trưởng Úc Châu giải thích, “Trong khi chi tiết chưa có đầy đủ, chúng tôi biết có 2 người trẻ biểu tình bị bắn, và một phóng viên bị thương nặng. Chúng tôi rất mực quan ngại về việc sử dụng đạn thật, bắn trực diện và ở tầm gần.”

Cuối tuần vừa qua là tuần lễ thứ 18 biểu tình tại Hong Kong.

Bà Payne nói rằng Úc Châu đã liên tục kêu gọi giảm căng thẳng và kêu gọi hãy cho dân các quyền tự do căn bản, kể cả quyền tự do tụ họp và tự do phát biểu: “Chúng tôi thúc giục chính quyền Hong Kong tìm cách giải quyết bằng cách lắng nghe và đáp ứng các quan ngại hợp pháp của tất cả công dân của họ.”

Trong khi đó, tại Canada, xô xát vì Hồng Kông đã xảy ra. Khoảng 200 người biểu tình tụ họp ở trạm xe điện Aberdeen SkyTrain Station ở Richmond (Canada) hôm Thứ Bảy, giăng biểu ngữ ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong. Họ mang mặt nạ để bày tỏ ủng hộ người Hong Kong.

Họ dán các tấm thông điệp vào một bức tường, với các khẩu hiệu như “Hong Kong không phải Trung Quốc” và “Vì tự do cho Hong Kong.”

Một thời gian sau trong ngày Thứ Bảy, một nhóm ủng hộ Bắc Kinh tràn tới, xé toàn bộ các khẩu hiệu dán trên tường. Hai phe kình nhau.

Thông tấn Canada cũng nói là có hai phe kình nhau tại khu vực Metro Vancouver, và kình nhau tại một trung học ở thị trấn Burnaby.