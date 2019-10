Hoa Thịh Đốn: Tết Trung Thu 2019

Tết Trung Thu ở Hoa Thịnh Đốn năm nay do VietKids DC phối hợp cùng nhiều Liên Đoàn Hướng Đạo ở Maryland và Virginia, nhiều hội đoàn sinh viên VN, nhiều tổ chức bất vụ lợi địa phương và một nhóm trẻ thiện chí tổ chức từ 12:00 đến 4:00 chiều ngày 22 Tháng 9, 2019 tại Kenmore Middle School, Arlington, VA.Cũng như những Lế Hội Trung Thu trước đây, Trung Thu năm nay có khoảng 1,800 phụ huynh và trẻ em Việt Nam tham dự, trong một khung cảnh thật nhộn nhịp vui tươi. Có nhiều em mặc quốc phục, áo dài Việt Nam màu sắc rực rỡ. Các em chạy nhảy, vui đùa trong tiếng nhạc Trung Thu rộn rã, có nhiều trò chơi trẻ em và chương trình văn nghệ rất phong phú, thích hợp với tuổi thơ. Ngoài ra cũng có rất nhiều gian hàng bán thức ăn của các Liên Đoàn Hướng Đạo. Nơi đây thật sự phản ảnh hình ảnh và ý nghĩa Tết Trung Thu, một ngày vui truyền thống của trẻ em Việt Nam.Chương trình gồm có hai phần. Phần đầu bắt đầu lúc 12 Pm tới 2 giờ với các trò chơi dành cho trẻ em. Phần thứ hai là chương trình văn nghệ, bắt đầu lúc 2 giờ tới 4 giờ chiều. Mở đầu phần hai, các Liên đoàn Hướng Đạo xếp hàng trước sân khấu, trang nghiêm cử hành nghi lễ chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam CH.Chairman Christian Dorsey, Arlington County Board đọc công báo kêu gọi người dân trong quận hạt Arlington ủng hộ ngày Tết Trung Thu 22 Tháng 9, 2019. Đây là một ngày lễ hội văn hóa, truyền thống, và lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Acting President của Vietkids Mary Margaret McLeroy có vài lời chào mừng quan khách.Kế đó là một màn múa lân ngoạn mục do Liên Đoàn Hùng Vương trình diễn, những con lân màu sắc rực rỡ nhày múa theo tiếng trống múa lân dập dồn, đã thu hút trẻ em theo dõi một cách thích thú.Em Kevin Tăng mở đầu chương trình văn nghệ với bản “Hào Khí Việt Nam”, được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Tiếp theo là một màn vũ của Sói con Phú Xuân và Chim non Phong Châu trong vũ khũ Rước ĐènTrung Thu, thật đẹp, thật dễ thương. Kế đến là màn biểu diễn võ thuật Kung Fu do các võ sinh thuộc NOVA Wushu Academy biểu diễn. Màn vũ Xuân và Tuổi Trẻ cho Liên Đoàn Phong Châu trình diễn rất hấp dẫn. Đặc biệt Nhà Việt Nam có chương trình thi áo dài thiếu nhi và thi vẻ. Concert 17th St. Band trình diễn nhạc phẩm “I Will Follow Sưeet Child O Mine”. Flute Solo do LĐ Saigon. Cuối cùng là rước đèn với các em Hướng đạo và thiếu nhi. Tất cả đã góp phần cho chương trình văn nghệ TrungThu năm nay thật phong phú, được nhiều phụ huynh và trẻ em yêu thích, thưởng thức cho đến giờ phút cuối.Đặc biệt là BTC Lễ Hội Trung Thu năm nay được sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhiều nhà mạnh thường quân như Ông Bà Vũ Đình Trường, Chủ Tuần Báo Thương Mãi Miền Đông DC, VA&MD; Denise T. Nguyễn, DDS, PC; Hương Bình Bakery &Delỉ; Rose Nails & Spa, Thiện Mỹ Unisex Hair Design và rất nhiều nhà mạnh thường quân đã ủng hộ BTC nhiệt tình. Trước là giúp cho hằng ngàn trẻ em trong vùng HTĐ có một ngày vui chơi lành mạnh. Sau là giúp bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc ở hải ngoại.Đây cũng là một cơ hội để những thanh thiếu niên thế hệ trẻ có cơ hội trực tiếp phục vụ cộng đồng, học hỏi kỹ năng lãnh đạo, đoàn kết làm việc trong tinh thần hòa ái, để có thể thay thế thế hệ cha ông lãnh đạo cộng đồng Việt mai sau.Tưởng cũng nên nhắc lại, trước đây Tết Trung Thu do Hội Văn Hóa tổ chức,. Sau đó một nhóm trẻ thiện nguyện đứng ra tổ chức. Tết Trung thu bị ngưng lại hai năm (2017&2018) vì Quận hạt Arlington có nhiều luật lệ mới, khó cho mốt số hội đoàn tổ chức lễ hội ở Arlington.Năm nay nhờ Viêtkids DC, Inc đứng ra mời gọi và hợp tác với nhiều Liên Đòan Hướng Đạo ở DC, MD&VA và nhiều tổ chức văn hóa, giáo dục trong vùng cùng tổ chức Tết Trung Thu. Vietkid DC là một tổ chức bất vụ lợi, được thành lập nhằm mục đích phát triển, làm phong phú ngôn ngữ và văn hóa Việt cho trẻ em qua những chương trình như Tết Trung Thu và chia sẻ truyền thống, văn hóa của người Mỹ gốc Việt tới cộng đồng người Mỹ. Vietkids cũng trợ cấp “grant” và cấp học bổng cho những mục tiêu này. Hiện nay Acting President của ViẹtkidsDC ở Arlington là Luật sư Mary Margaret McLe roy.Muốn tham gia Tết Trung Thu năm 2020 xin liên lạc vietkidsdcfestival@gmail.com , also FB https://ww/facebook.com/ vietkidsdc