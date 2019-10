CHÁNH PHÁP Số 95, tháng 10.2019

Hình bìa của Pixabay.com





NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ TIẾNG CHUÔNG, THIỀN TỌA, TIẾNG MÕ KINH CẦU (thơ Thắng Hoan), trang 8

¨ THAM DỰ ĐẠI GIỚI ĐÀN QUÁN THÔNG (ĐNT. Tín Nghĩa), trang 9

¨ NẮNG CHIỀU CHƯA TẮT (thơ TN Tịnh Quang), trang 12

¨ PHẬT PHÁP TRƯỜNG TỒN (Thích Nữ Tịnh Vân), trang 13

¨ TUỆ TRÍ CỔ XƯA VÀ TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI (Tuệ Uyển dịch), trang 16

¨ TRỜI THU, ĐỜI ẢO MỘNG (thơ Chủng Hạnh), trang 19

¨ NHƯ TRANH VẼ TRÊN HƯ KHÔNG (Nguyên Giác), trang 20

¨ THÁNG MƯỜI THU PHƯƠNG NGOẠI (thơ Du Tâm Lãng Tử), trang 23

¨ VĂN TẾ (Trần Huy Bích), trang 24

¨ TỲ KHEO BODHI PHÁT BIỂU TRƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (Cao Huy Hóa dịch), trang 25

¨ DASAKA (TN Như Thủy), trang 27

¨ THIÊN LÝ ĐỘC HÀNH (thơ Tuệ Sỹ), trang 28

¨ ALONE ON A LENGTHY JOURNEY (Bạch Xuân Phẻ dịch), trang 29

¨ TỰ SOI GƯƠNG (TN Diệu Phúc), trang 31

¨ ĐỂ DÀNH SỮA – Câu Chuyện Dưới Cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

¨ HỌC KINH DUY MA CẬT – Lá Thư Đầu Tuần (GĐPTVN), trang 33

¨ TRĂNG SÁNG NẺO PHÙ VÂN (thơ Mặc Phương Tử), trang 34

¨ THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG Ở NAM KỲ (Nguyễn Lang), trang 35

¨ HUẾ XƯA (thơ TN Giới Định), trang 39

¨ THÀNH VIJAYA (Tiểu Lục Thần Phong), trang 40

¨ TUÂN LỜI (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 42

¨ LÀM SAO NGƯỜI TU THIỀN ỨNG PHÓ VỚI TRẦM CẢM? (Huỳnh Kim Quang dịch), trang 46

¨ VÔ THƯỜNG (thơ Hoa Cỏ), trang 49

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 50

¨ DÕI BƯỚC VÂN DU, CỬA THIỀN RỘNG MỞ (thơ Tánh Thiện), trang 51

¨ GIAO DU CẦN CHỌN BẠN (Truyện cổ Phật giáo), trang 52

¨ CẦN PHẢI CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ (Thục Độ) trang 53

¨ CỐ QUẬN NGÀY VỀ (thơ Chúc Hiền - xướng), trang 54

¨ GẬP GHỀNH LỐI NHỎ (thơ Minh Đạo - họa), trang 55

¨ NẤU CHAY: LÁ LỐT CUỐN ĐẬU HŨ (Internet), trang 57

¨ ĐÊM THU HOÀI CẢM, LÒNG TRÚC SƯƠNG ĐÔNG (Hoang Phong), trang 58

¨ TẬP LUYỆN CƠ THỂ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 59

¨ BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 65

¨ STORY OF THE BUDDHA’S FORMER DEEDS (Daw Tin), trang 66

¨ MỘT NGÀY MỚI (thơ Thục Uyên), trang 67

¨ PHÚT QUAY VỀ (Tâm Không – Vĩnh Hữu), trang 68

¨ NHỮNG BÀI THƠ THOẢNG MÙI THIỀN TRONG TRẠI CẢI TẠO (Đào Văn Bình), trang 70

¨ LỄ TƯỞNG NIỆM SƠ TỔ NI KIỀU ĐÀM DI (TN Giới Hương), trang 72

¨ VIẾT TRƯỚC KHI BÃO ĐẾN (Trần Thiên Thị), trang 75

¨ BỤI ĐƯỜNG – chương 14, t.t. (Vĩnh Hảo), trang 76



http://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202019/CP%20so%2095%20(10.19).htm