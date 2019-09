Chợt Tỉnh Cơn Mơ

Nó đang mơ màng thiu thỉu ngủ thì nghe bước chân nhè nhẹ và tiếng sột soạt, bất chợt gai ốc nổi cả người, bụng bảo dạ:

- Quái lạ nhỉ? trộm vào hay ma trêu?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không tài nào nhấc thân mình dậy nổi, muốn la cũng không sao la được, dường như có một lực rất nặng đè bẹp tôi xuống. Bất chợt tôi thấy một vị áo mão cân đai trông oai vệ như một võ tướng trong các vở tuồng xưa vậy. còn hai người kia thì một lùn mập râu cá chốt, một cao gầy râu dài. Cả ba người bọn họ quây quần trước tôn tượng bổn sư đặt trên bệ lò sưởi. Nó vừa sợ vừa ngạc nhiên và lòng tự hỏi:

- Vở tuồng đã vãn từ lúc mười giờ, sao các vị ấy còn tụ họp ở đây?

Hỏi thì hỏi vậy chứ nó không cục cựa gì được. Còn đang ngơ ngác thì vị mặc y phục võ tướng, tay cầm xử kim cang nói:

- Mỗ nghe ngươì ta đồn đaị có ngôi chùa to như tử cấm thành Bắc Kinh mới xây xong nên đi xem thử, nào ngờ bị bọn họ làm cho bẽ mặt đến giờ. Bổn mỗ đến nơi thì thấy quả thật to lớn kinh khủng, nghe đâu phải phá cả ngàn mẫu ruộng rừng cây để lấy đất xây. Từ cách đó mấy dặm bọn tiểu yêu đã đặt trạm thâu tiền vé, bắt buộc phải gởi xử kim cang laị. Mỗ giận lắm nhưng cố nhịn để xem cho ra lẽ, khi vào tới chánh điện thì laị một lần nữa phải mua vé vào, nếu không mua thì không được vào dâng hương, dâng hương xong laị phải thuê hướng dẫn viên hướng dẫn đi xem chùa! trời đất quỷ thần ơi! từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ chưa từng có chuyện quái quỷ như thế này! Ai đời đến cửa Phật phải mua đủ thứ vé, chẳng học hỏi được gì, thân tâm cũng chẳng an lạc thậm chí còn mang thêm cục tức. Mỗ là hộ pháp mà còn thế thì dân đen con đỏ chúng đối xử tệ như thế nào đây?

Ông mập phệ ngồi bệ vệ, tay phe phẩy cái quạt nan hỏi:

- Ngài là hộ pháp, có kim cang xử trong tay sao không xử chúng nó?

Hộ Pháp bảo:

- Hai vị không biết đấy thôi, kim cang xử cũng vô dụng thôi! Bọn tiểu yêu có thứ bửu bối vô cùng công hiệu: Kim ngân ngoaị tệ! Chúng dùng thứ này, phỉ quan gian thương kết hợp chặt chẽ coi như một thứ liên mình ma quỷ! Không ai có thể làm được gì chúng! trời đất đảo điên, đời loạn , xã hội nhiễu nhương, đạo đức suy đồi, pháp mạt đạo suy… Mỗ còn tức hơn nữa, đường đường là hộ pháp xứ này ấy vậy mà chúng dám chặn đường mãi lộ. Mỗ lên Đoài chứ không có xuống Đông, ngặt phải qua cái ngã ba giáp biên. Chúng đóng trạm ở đấy, không trả tiền thì không được đi. Chúng còn kẽ khẩu hiệu to tướng: “Hoặc mua vé, hoặc tịch thu phương tiện và còng đầu”. Mỗ đi một vòng quanh quốc độ thì thấy có đến hàng trăm trạm mãi lộ như thế! Đời nhiễu nhương thậm tệ. Những ngôi chùa xưa mỗ ghé thăm đều bị sơn phết loè loẹt hoặc phá bỏ để xây kiểu mới, rồi chưng sư tử Tàu, tượng Tàu, pháp khí Đài Loan… Rồi đờn ca hát xướng, nói xàm, cúng đám, cúng sao, trục vong, giải hạn… đặt ra giá cả hẳn hoi; cò kè mặc cả từng xu. Ai không đóng đủ hay không có tiền thì không được tham gia. Chùa chiền biến thành doanh nghiệp buôn thần bán thánh. Bọn ma tăng, tà sư dựa hơi thế tục, được phỉ quan nâng đỡ… càng ngày càng làm loạn chốn thiền môn!

Hộ pháp dường như ấm ức đã lâu nên nói một hơi không ngưng nghỉ. Bấy giờ vị cao ốm râu dài mới lên tiếng:

- Ngài là hộ pháp mà không hộ được gì sao?

Hộ pháp lắc đầu ngao ngán:

- Không, không thể làm gì được! pháp nhược ma cường. Giờ chỉ chờ vận hội mới, mỗi người tự thúc liễm thân tâm, tự mình hộ mình thôi! Hai vị còn nhớ không? Năm xưa khi Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề. Ma vương Ba Tuần cho ma nữ sắc dục, bạo lực âm binh… đến phá nhưng không lay chuyển được. Thế Tôn bảo ma vương: “Ngươi không thể nào phá hoaị được đạo của ta, tà không thể thắng chánh pháp!”. Ma vương Ba Tuần cười nham hiểm trả lời: “Tôi đợi đến thời kỳ mạt pháp sẽ cho con cháu khoác cà sa hết”. Thế Tôn nghe thế bèn rơi lệ. Sau này Thế Tôn huyền ký với các môn đệ rằng: “Sư tử trùng phàm thực sư tử nhục”. Các ngài thấy đấy! lời của Thế Tôn hôm nay đã chứng thực, thân sư tử bị cả bầy vi trùng rúc rỉa ngày đêm!

Hộ pháp dứt lời, cả ba ngồi trầm ngâm , không khí dường lắng xuống. Ai cũng ngưỡng vọng đăm đăm nhìn tôn tượng bổn sư. Chừng nửa canh giờ thì vị râu dài cất tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch:

- Thật tình mà nói thì không chỉ là lỗi của bọn tà sư, ma tăng hay lũ phỉ quan gian thương mà còn có một phần từ mỗi chúng ta và ở mỗi con dân. Người ta mê muội quá đáng, cúc cung tận tụy cho những việc tà vạy sai trái. Chẳng ai chịu học giáo lý nên chẳng biết đúng - sai, chánh – tà, ưa làm bậy mà cứ mong điều tốt lành. Như tôi và ông bạn thổ địa đây. Họ bắt uống cà phê đen, nhét thuốc vào miệng cay xè cả mắt mũi… ấy vậy mà gọi là cúng dường để cầu mong phát tài, phước báo. Họ muốn phát tài thì phải hành thiện, bố thí, tạo phước…chứ hai chúng tôi làm sao giúp được? phước họa là tự thân chứ đâu có ai có quyền ban phát hay trừng phạt!

Thổ Địa bồi thêm:

Họ quá mê muội chỉ thích xin xăm, bói toán, coi ngày giờ, phong thuỷ, cúng đám, cúng sao… mà không biết rằng đó là tà pháp! Trong kinh Thắng Hạnh Thế Tôn từng dạy:

“Khi nghiệp thân khẩu ý

Hiền thiện và thanh tịnh

Chính là ngày cát tường

Là giờ phút hanh thông

Là thời khắc hưng vượng”

Mình làm mình chịu, gieo gì gặt nấy, chính nghiệp đã tạo tác là chủ nhân ông của mình, chẳng có ai có thể làm cho mình thăng hay đọa cả, tất cả do chính mình. Tiếc rằng thay thời mạt pháp những lời vàng, lời trí tuệ của bổn sư họ chẳng nghe, chẳng học, chẳng vâng theo mà laị thích nghe và làm theo những điều bậy bạ của bọn buôn thần bán thánh. Tà sư, ma tăng đã mù laị dắt người mù, hậu quả sẽ thế nào đây? Nhà đạo vẫn thường bảo nhau: “Địa ngục môn tiền tăng đạo đa”. Đôi khi cám cảnh, nghĩ đến lòng tôi không khỏi đau buồn!

Hộ Pháp khẳng định:

- Người mê phải thức tỉnh thôi! họ phải tự cứu lấy mình. Mỗ thề sẽ dùng hết năng lực của mình để thức tỉnh người mê. Mỗ cũng mong những người còn tỉnh thức hãy cùng nhau gióng lên tíếng chuông cảnh tỉnh đánh thức Phật tánh, tánh giác trong mỗi con người.

Thổ Địa và Thần Tài đồng thanh:

- Trong họa còn có may, đời mạt pháp còn có ngài và những vị tỉnh thức. Anh em chúng tôi cũng sẽ hết lòng phò hộ ngài trong việc cảnh tỉnh người mê. Anh em chúng tôi sẽ tận lực hộ vệ những ai tin và hành theo chánh pháp của Thế Tôn. Việc này trăm ngàn gian nan đấy, bọn ma vương và con cháu chúng sẽ không ngồi yên, chúng sẽ quậy phá, chụp mũ thậm chí ra tay manh động… Anh em chúng tôi đã nhất tâm hộ trì chánh pháp thì dù thế nào cũng không lung lay được!

Hộ Pháp giọng cảm động:

- Xin đa tạ lòng nhiệt huyết và thành tâm của hai vị! việc đạo cũng không khác việc đời đều phải chịu sự chi phối của luật vô thường , thịnh cực đaị thì laị suy, suy cùng cực laị thịnh. Hôm nay đạo có suy vi, đời có nhiễu nhương nhưng một khi đến thời khắc thì nó sẽ đổi thay, đêm tàn thì trời laị sáng.

Nó giật mình tỉnh giấc vươn vai ngồi dậy khi con Ky sủa inh ỏi ở ngoài sân, lấy tay dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ thì dường như thấy có làn khói xanh phảng phất bay lên, mùi hương còn bãng lãng quanh phòng khách. Cây hương trước tượng bổn sư đã tắt tự bao giờ, ngọn bạch lạp vẫn còn leo lét cháy.

Tiểu Lục Thần Phong

Ất lăng thành, 23/3/2019