Năm Phương Cách Tự Nhiên Thay Thế Cho Việc Dùng Thuốc

Thuốc kê toa là một ngành công nghiệp khổng lồ ở Mỹ. Ước tính đến năm 2021, chi tiêu cho thuốc kê toa của người Mỹ sẽ là $610 tỉ.

Nhiều chuyên gia than phiền rằng những bệnh nhân ngày nay có khuynh hướng dùng thuốc quá sớm, do bác sĩ của họ kê toa ngay khi mà tình hình sức khỏe của họ vẫn có thể cải thiện chỉ bằng cách thay đổi lối sống. Thí dụ như khi được chẩn đoán là bắt đầu có triệu chứng loãng xương hay cao huyết áp, bệnh nhân thường lập tức uống thuốc theo toa bác sĩ, thay vì chỉ thay đổi lối sống. Họ không nghĩ đến những tác dụng phụ có hại do việc uống thuốc đem lại.

Sau đây là một vài điều kiện sức khỏe thông thường có thể chữa trị một cách tự nhiên:

1- Viêm khớp: bệnh nhân thường uống các loại thuốc giảm đau hay kháng viêm. Những loại thuốc này nếu uống nhiều có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, hư thận, đột quị, đau tim… Có thể chữa trị mà không dùng thuốc bằng cách tập yoga,bơi lội, châm cứu, xoa bóp… Một loại thảo dược có tên gọi Curamin có thể chữa trị viêm khớp. Dầu CBD cũng có tác dụng làm giảm viêm và đau nhức.

2- Tiểu đường. Dr.Joel Fuhrman- tác giả của cuốn sách “The End of Diabetes”- nói với Newsmax rằng phương pháp ăn kiêng có tên “G-Bombs” có thể giúp điều trị, chữa khỏi tiểu đường loại 2. G-Bombs là cách ăn nhiều rau, đậu, hành tây, nấm, berries và hạt.

3- Trầm cảm: những loại thuốc chống trầm cảm như Celexa, Cymbalta, Lexapro, Prozac có thể có những tác dụng phụ như tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu, thậm chí cả ý định tự sát. Khi bệnh còn ở giai đoạn đầu, có thể điều trị không dùng thuốc bằng cách tập thể dục, thiền tập (hay tĩnh tâm), và nhiều phương pháp điều trị tâm lý qua việc đối thoại.

4- Ăn không tiêu, dư acid. Có thể điều trị không dùng thuốc bằng cách ăn những bữa ăn nhỏ, giảm lượng cân thừa, tránh ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ, nhiều chất acid. Tránh nằm sau khi ăn. Xoa dầu CBD phần ngực trên cũng có tác dụng làm giảm sự khó chịu.

5- Mất ngủ. Những loại thuốc ngủ như Ambien, Belsomra, Lunesta đều có nhiều tác dụng phụ như gây choáng váng, uể oải, làm ảnh hưởng khi lái xe. Phương pháp chữa trị mất ngủ không dùng thuốc (CBT) có thể giúp bạn tái tạo thói quen ngủ sâu bằng cách thay đổi các thói quen. Tắm nước nóng, xoa bóp, thực tập thư giãn toàn thân và tâm trước khi đi ngủ là những phương pháp tốt.

Những Cách Đơn Giản Để Thanh Lọc Cơ Thể, Phòng Ngừa Tật Bệnh

Chúng ta thường nghe thuật ngữ “thanh lọc” (detox) như là những phương pháp để tăng cường sức khỏe, giảm tật bệnh. Cơ thể của con người đã có sẵn những cơ quan để loại độc tố ra khỏi cơ thể như gan, thận, da, hệ thống tiêu hóa, phổi... Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp chúng cần có sự hỗ trợ.

Sau đây là một vài phương pháp dễ dàng thực hiện:

- Tắm bằng nước pha muối Epsom để khử độc. Cho thêm muối Epson (có thành phần magnesium) vào bồn nước tắm có thể giúp cơ thể bổ sung thêm lượng magnesium thiếu, và làm cơ bắp thư giãn.

- Tập thể dục nhiều thêm. Ai cũng biết tập thể dục rất cần cho cơ thể. Tuy nhiên, tập thể dục thêm 5 hay 10 phút có thể hỗ trợ thêm cho việc khử độc trong cơ thể. 1/3 độc tố trong cơ thể được thải ra qua da, cho nên việc tập thể dục thêm sẽ làm cho lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn, thải độc nhiều hơn.

- Uống nước. Các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống nước đầy đủ. Nước đem dưỡng chất đến với tế bào, và đem chất thải ra khỏi cơ thể. Không uống đủ nước, độc tố sẽ tiếp tục tích tụ trong cơ thể, sanh tật bệnh.

- Chế độ ăn uống. Ngay cả khi bận rộn, giữ cho mình một chế độ ăn uống phù hợp luôn là cần thiết và không tốn thêm thời gian. Để giúp cơ thể khử độc tố, hãy ăn nhiều trái cây, rau cỏ, chất xơ. Hãy dùng thực phẩm hữu cơ nếu có thể.

Một vài loại thực phẩm bổ xung có ích:

- Curcumin. Là một chất có trong nghệ, một trong những hợp chất tốt cho gan nhất thế giới! Mà gan khỏe mạnh cũng có nghĩa là cơ thể khử độc tốt.

- Glutathione. Được biết đến như là “mẹ của những hợp chất chống oxy hóa”. Nó vừa giúp tái tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể, vừa có tác dụng khử độc. Có nhiều trong măng tây, trái bơ, đậu bắp...

- Cây kế sữa (Thistle). Giúp tái tạo các tế bào gan bị phá hủy do rượu hay những loại độc tố trong cơ thể. Nó còn có tác dụng như lớp bảo vệ bên ngoài cho tế bào gan, ngăn chặn độc tố xâm nhập.