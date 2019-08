Hồng Kong – Thiên An Môn Thứ Hai?

Những cuộc biểu tình khổng lồ đang diễn ra tại Hồng Kong đang bước qua tuần lễ thứ 12. Gọi là khổng lồ và mang tính cách kỷ lục đáng ghi vào sách Kỷ Lục Guiness, vì có lẽ trong thời cận đại chưa có một cuộc biểu tình nào huy động được tới hai triệu người xuống đường ôn hòa, trong một dân số chỉ vỏn vẹn 7 triệu, nhưng lại tạo được một sức mạnh vũ bão như vậy. Ngày đầu tiên mà hàng triệu người dân tại Hồng Kong xuống dường phản đối chống lại luật dẫn độ rơi vào Chủ Nhật mùng 9 tháng 6, và rồi liên tiếp không ngừng nghỉ các cuộc xuống đường rầm rộ trên triệu người tiếp diễn trong “khí thế” bừng bừng của lòng người dân uất hận trước sự sự can thiệp thô bạo của Bắc Kinh, và trước nhà cầm quyền tay sai địa phương đứng đầu là bà Carrie Lam, xâm phạm vào các quyền tự do dân chủ căn bản mà chế độ tự trị mà Hồng Kong còn được hưởng trong 50 năm cho đến 2047. Tuy luật dẫn độ đã được lệnh ngưng thi hành ngay tức khắc để xoa dịu lòng dân địa phương, nhưng ngọn lửa đấu tranh vẫn được thắp sáng lên, bởi vì người dân Hồng Kong vốn đã quen với bầu không khí tự do dân chủ vẫn có, dù là dưới sự bảo hộ của người Anh trong 150 năm qua, đã không chịu khuất phục trước ảnh hưởng và can thiệp ngày càng mạnh của Bắc Kinh vào đời sống chính trị của họ. Nhiều bình luận gia cho rằng Chủ Tịch Tập Cận Bình đã quá nôn nóng muốn thâu tóm Hồng Kong vào trong tay của mình sớm hơn, không thể chờ tới 50 năm nữa được, cho nên mới gập phải phản ứng dữ dội từ đa số cư dân học thức ở đây.

Các cuộc biểu tình này đã được tổ chức một cách thành công chính nhờ vào phương tiện truyền thông tối tân mà nhân loại đang có trong tay, và nhờ vào hàng ngũ những người biểu tình là thành phần trí thức, trình độ đại học và trên đại học, đã cùng nắm tay nhau đứng dậy. Những biểu ngữ họ giăng lên như: “Hong Kong is not China” đã làm cho Bắc Kinh lo ngại và thế giới cảnh tỉnh. Cho thấy một Hồng Kong không muốn bị hòa nhập vào bóng ma lục địa (theo một bình luận trên VOA). Các cuộc biểu tình này đang trên đà lan rộng như vết dầu loang ra khắp thế giới, nơi có những cộng đồng người Hoa cụ ngụ, từ Anh, Pháp, Đức, qua Úc, v.v... đã nhất tề xuống đường để ủng hộ phong trào tại Hồng Kong. Các nước phương tây kể cả Hoa Kỳ cũng khuyên Chủ tịch Tập Cận Bình nên tôn trọng các quyền của Hồng Kong và nên tìm cách đối thoại với người dân địa phương. Ngọn lửa tranh đấu tại Hồng Kong kéo dài từ đầu tháng 6 qua đến trung tuần tháng 8, không những không nguội dần đi mà càng bùng cháy thêm, và như càng lúc cáng táp gần đến Bắc Kinh.

Theo VOA, RFA, RFI, và BBC, hôm qua hàng trăm sinh viên đã kéo về trung tâm quảng trường Hồng Kong để biểu tình đòi bãi khóa. Davin Wong, quyền chủ tịch hiệp hội sinh viên cho biết một cuộc tổng bãi khóa với các học sinh và các trường đại học tại Hồng Kong sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 13 tháng 9, nếu chính quyền sở tại không đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình. Một điều đáng ngạc nhiên là xuống đường gần hai triệu người như vậy (khoảng 25% dân số) nhưng hầu như không có giới lãnh đạo. Vị anh hùng trẻ tuổi Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) được biết như một người khởi xướng cuộc xuống đường biểu tình Cây Dù Vàng năm 2014 và trong biểu tình năm nay, nhưng không phải là nhà lãnh đạo duy nhất. Có thể hàng trăm người khác đã tự động liên kết hẹn ngày giờ cùng biểu tình, cùng xuống đường, cùng giăng biểu ngữ, và nó đã thành tựu.

Lần đầu tiên từ khi lên nắm quyền sinh sát tại Hoa Lục, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã gập phải một cuộc tuần hành hàng triệu người, một thách thức quá lớn lao như vậy. Không những thách thức mà còn chạm đến uy thế của Bắc Kinh và đảng cộng sản Trung Hoa nữa. Tuy nhiên11 cuộc biểu tình này diễn ra tại Hồng Kong chứ không phải tại quảng trường rộng rãi dễ đàn áp như Thiên An Môn năm 1989. Hồng Kong cũng chưa nằm trong vòng sinh sát của họ Tập, chưa chính thức sát nhập vào Hoa Lục. Chính quyền Bắc Kinh đã điều quân đội đến sát biên giới với Hồng Kong để gây áp lực, đã chuẩn bị các đơn vị cảnh sát của Hoa Lục trong tư thế sẵn sàng tại Thẩm Quyến, như chỉ chờ lệnh của họ Tập là kéo ngay qua Hồng Kong để đàn áp. Tất cả các hình thức phô trương đó cũng vẫn chỉ là đòn phép đánh vào cân não của đoàn người biểu tình ôn hòa tại Hồng Kong mà thôi, nhưng thực tế đã tỏ ra kém hữu hiệu và không tác dụng – vì hàng triệu người vẫn lần lượt xuống đường và càng lúc càng lan tỏa.

Liệu Chủ Tịch Tập Cận Bình có dám ra tay đàn áp người biểu tình tại Hồng Kong với xe tăng và quân đội của Hoa Lục như Thiên An Môn 1989? Điều này có lẽ họ Tập và cả đảng cộng sản không dám vọng động bởi lẽ thời thế đã đổi khác và Hồng Kong không phải Thiên An Môn. Các thành phần trí thức như giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên đại học, v.v... tại Hồng Kong năm 2019 cũng hoàn toàn khác với các sinh viên thiếu thốn mọi phương tiện khi biểu tình năm 1989 tại Bắc Kinh. Hong Kong chưa thuộc vào Hoa Lục, và nhất là người Hồng Kong đang được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của thế giới. Trên hết, là ý chí sắt đá đoàn kết của hàng triệu người xuống đường nhất quyết chống lại gọng kềm của Trung Cộng đang siết lại muốn biến đời sống người dân Hồng Kong phải khốn khổ như dân Hoa Lục trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Trung Cộng đang gập rất nhiều nhiều khó khăn về kinh tế tài chánh trong cưộc Thương Chiến với Hoa Kỳ, và nhiều khó khăn trong chính nội bộ Hoa Lục, nên có thể Chủ Tịch Tập Cận Bình đang chờ một dịp phá hoại được phong trào này như các sinh viên tố cáo Bắc Kinh đang dùng xã hội đen len lỏi vào đoàn người xuống đường, hay một thời cơ nào đó, khi có những sự việc thất thố từ người biểu tình, để sẽ ra tay sau này. Hiện nay phô trương sức mạnh và án binh bất động là kế sách hay nhất. Khi tờ báo này lên khuôn, người Hồng Kong vẫn đang anh dũng xuống đường. (Tin Tổng Hợp).

Phạm Gia Đại