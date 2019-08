TỪ ĐỘC TÀI TÀN BẠO CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG ĐẾN THAM VỌNG HOÀNG ĐẾ VÀ BÁ CHỦ THẾ GIỚI CỦA TẬP CẬN BÌNH

Bước tiến nhảy vọt (Đại Nhảy Vọt) 1958-1962: Do tham vọng muốn Trung Cộng trở thành cường quốc công nghiệp trong thời gian ngắn vượt qua các nước trên thế giới, Mao đưa ra kế hoạch không tưởng không do các chuyên viên thiết kế mà do đám cán bộ không hiểu gì về khoa học, kỹ thuật phụ trách (như “lò nung thép sân vườn” để sản xuất thép vượt cả nước Anh..), tập thể hóa các hợp tác xã thành “công xã nhân dân”… Tất cả những “sáng kiến” của Mao khiến cho mùa màng, sản xuất, kinh tế thất bại gây ra cảnh chết đói kinh hoàng lớn nhất trong lịch sử nước Tàu, hàng chục triệu người đã chết do kế hoạch điên rồ này, chính do sự độc quyền của đảng cộng sản mà ra. Theo nhà nghiên cứu sử Dikotter, đã có 45 triệu người chết trong 4 năm (Theo Independent 17-9-2010).