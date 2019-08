KHÔNG LẤY MỘT NGỌN CỎ

Vào hơn 2600 năm trước Đức Thế Tôn đã kể rất nhiều về sự lừa đảo, chẳng hạn như chuyện về Tiền thân Kuhaka trong Tiểu bộ kinh IV. Tại thành Bà La Nại bởi tin tưởng vị Tỳ kheo ngoại đạo có phẩm hạnh và giới đức tốt lành, một đại điền chủ giàu sang đã xây một am thất nhỏ trong khu rừng cho vị Tỳ kheo ngoại đạo trú ngụ, cùng cung cấp thức ăn ngon mỗi ngày. Sau đó vị điền chủ lo sợ bọn cướp đến trộm ngôi nhà mình, nên vị ấy đã nhờ Tỳ kheo ngoại đạo cất giữ dùm số năm trăm đồng tiền vàng và được chôn dưới đất, ngay nơi chỗ trú ngụ của vị Tỳ kheo ngoại đạo. Chừng khoảng thời gian ngắn sau Tỳ kheo ngoại đạo đến gặp vị điền chủ và nói rằng:

" Đến thời điểm tôi phải rời xa nơi đây để đi đến một nơi chốn khác cho việc tu đạo. Xin rất cám ơn thí chủ đã tạo nơi chốn để tôi cư ngụ, cùng những bữa ăn ngon mỗi ngày."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của vị điền chủ, vị Tỳ kheo ngoại đạo nói tiếp:

" Số vàng của thí chủ vẫn còn chôn cất tại nơi am thất. Lần nữa tôi chân thành biết ơn nghĩa cử tốt đẹp của thí chủ đã dành cho tôi."

Nói xong vị Tỳ kheo ngoại đạo cúi đầu chào từ giã vị ân nhân rồi vội vã bước đi mau. Sau đó chưa uống hết xong tách trà vị điền chủ đã thấy vị Tỳ kheo ngoại đạo đứng trước cửa nhà. Lần nữa trước ánh mắt sửng sờ của vị điền chủ, vị Tỳ kheo ngoại đạo nói:

" Tôi rời đây chưa tới trăm bước thì một cọng cỏ bay rơi xuống và dính vào tấm y tôi. Nhận thức rằng cọng cỏ nhỏ xíu nầy nằm trong chu vi ngôi nhà thí chủ, tất phải thuộc về tài sản của thí chủ. Vì thế tôi vội quay trở lại để hoàn trả cọng cỏ nầy về chủ nhân của nó."

" Ôi, quí quá thay! Đến cọng cỏ Ngài cũng không muốn lấy, quả đúng với lời dạy của Đức Thế Tôn."

Vị điền chủ thầm nghĩ nhà Tỳ kheo nầy quả thật có phẩm hạnh cao cả và trong sạch, mình đã không nhầm lẫn khi nuôi dưỡng vị Tỳ kheo nầy. Vừa lúc ấy Đức Thế Tôn trên đường đi giáo hóa chúng sanh và xuất hiện trong khu vực trước nhà vị đại điền chủ. Sau khi được nghe vị điền chủ ca ngợi đức hạnh của vị tỳ kheo đã không lấy đến một ngọn cỏ, Đức Thế Tôn nói rằng:

" Vị Tỳ kheo đã lừa gạt thí chủ và lấy đi số năm trăm đồng rồi. "

Thật đúng như lời Đức Thế Tôn vừa nói, khi đào đất lên chỗ chôn cất số vàng, vị điền chủ không còn thấy đâu nữa! Rồi vị điền chủ sai các gia nhân rượt theo và xét thấy số vàng nằm trong chiếc y của nhà Tỳ kheo lừa đảo nầy. Sau khi việc đánh cắp số vàng bị phanh phui, vị điền chủ nhận lại đủ số năm trăm đồng tiền vàng, còn vị Tỳ kheo ngoại đạo chuốc lấy bao điều cười chê và mai mỉa:

Lời của kẻ lừa đảo

Toàn là lời nói sạo

Không lấy một cọng cỏ

Mà chuổm số bạc vàng !

Đó là chuyện thời xưa hơn 2600 về trước, chứ thời đại Internet toàn cầu thì sự lừa đảo tinh xảo, văn minh hơn rất ngàn lần, xảy ra khắp nơi từng phút từng giờ. Trong ngày lễ Vu Lan người viết gặp một bạn đạo và được ông kể nghe về mánh khóe lừa bịp của bọn scammer, khiến ông bạn đạo nầy gần như sắp mất đi sự thanh tịnh trong việc tu đạo hằng ngày. Ông bạn (tên T) kể rằng như thông lệ buổi sáng thức dậy bên tách trà nóng, thì cell phone vang lên. Đang ngồi đọc tin tức trên mạng, liếc thấy số phone lạ từ tiểu bang Texas, ông T không bắt phone, không cúp phone và cũng không nghe voice mail. Gần đến giờ ăn trưa khi ông T đang ngồi đọc vài trang kinh, số phone hồi sáng gọi ông lần nữa. Ông không bắt phone, không cúp phone và cũng không nghe voice mail. Đến khoảng gần 3 giờ chiều chiếc cell phone cũng từ Texas vang lên lần thứ ba đánh thức ông T dậy bởi giấc ngủ trưa. Ông T bắt phone với tinh thần chưa được hoàn toàn tỉnh táo. Giọng nói của một trung niên người Mỹ giới thiệu rằng cuộc gọi nầy từ chính quyền liên bang cao cấp. Kế đó giọng nói nầy nhấn mạnh số An Sinh Xã Hội (ASXH) của ông T đã bị đánh cắp. Họ đã xử dụng số ASXH của ông T cho những mục đích phi pháp và do đó ông T có thể bị bắt. Giọng nói trong cell phone (Kẻ Nặc Danh) tiếp tục tuôn ra sự đe dọa:

"Để không muốn ra trước bồi thẩm đoàn và ngồi tù, trước tiên ông cần phải xác nhận một cách thành thật ông tên gì, địa chỉ nhà ở đâu?"

Sau khi nghe ông T trả lời câu hỏi trên, Kẻ Nặc Danh ghi nhận ông T đúng là nạn nhân bị đánh cắp số ASXH. Rồi Kẻ Nặc Danh quả quyết:

"Bọn đánh cắp có thể xử dụng số ASXH của ông để mượn tiền ngân hàng, transfer tiền ngân hàng của ông vào account của họ. Họ cũng có thể lấy tiền từ quỹ 401K của ông để đứng tên mua nhà, mua xe mới, mua bất cứ vật gì họ muốn."

Giọng Kẻ Nặc Danh vẫn tiếp tục đe dọa:

"Đây là những việc làm phi pháp dưới tên ông, khiến ông bị dính dáng tới pháp luật. Để được bảo vệ quyền lợi bị mất cắp và không bị bắt ngồi tù, xin ông hãy cho cơ quan chính quyền lien bang biết 10 số ASXH của ông."

Trong khi lắng nghe Kẻ Nặc Danh nói, ông T mở computer lên và vào trang nhà An Sinh Xã Hội. Mỗi đầu tháng ông T vào trang nhà nầy để xem tin tức về tiền già của ông có tăng giảm gì không. Nhưng chiều nay ông không thể sign in được! Khi mà sign in đến lần thứ ba không được, thì trang web nầy tự động khóa lại và phải chờ đến 24 giờ sau ông mới sign in trở lại. Bởi lý do trang nhà ASXH đã khóa lại đối với riêng ông, ông T vội tin những lời Kẻ Nặc Danh nói số ASXH của ông đã bị đánh cắp là đúng sự thật. Nhưng ông T không vô minh, không ngu ngốc hoàn toàn, ông chỉ cung cấp 4 số sau cùng của số ASXH mà thôi.

Rồi Kẻ Nặc Danh kiên nhẫn nói thêm để ông T hiểu:

" Để bảo vệ ông khỏi mất tiền trong ngân hàng, chính quyền cần thiết đóng tất cả checking và saving account của ông, bằng cách ông phải đến ngân hàng ngay lập tức và nói với nhân viên ngân hàng chuyển tất cả tiền bạc vào trong một account mới, rồi sau đó đóng tất cả account của ông hiện có."

Kẻ Nặc Danh tiếp tục căn dặn ông T:

" Đường dây điện thoại còn mở để bảo vệ ông và sẽ nói ông biết số account mới một khi ông đến ngân hàng. Đây là trường hợp khẩn cấp, ông hãy nhanh lên đi ra ngân hàng ngay."

Chỉ mất chưa đầy 10 phút lái xe ông T đã có mặt trong Bank Of America. Và ông T chợt "đại ngộ" và "tỉnh thức" ngay khi nghe cô nhân viên người Việt nói với ông:

" Chú đừng nghe bọn lừa đảo nói. Xin chú hãy tắt cell phone đi."

Như một thiền sinh nghe tiếng hét của Thiền sư Lâm Tế tự khắc liễu ngộ đạo, khi nghe ba chữ BỌN LỪA ĐẢO, ông T vụt tỉnh ngộ và tắt ngay cái cell phone đang cầm trên tay. Ông thừa nhận suýt chút nữa ông trở thành nạn nhân của bọn scammer, tức bọn lừa đảo xử dụng robot gọi phone đến mọi người trên khắp năm châu.

Qua ngày hôm sau ông T thăm viếng trang nhà ASXH một cách dễ dàng, khiến ông đoán rằng có thể vì mới thức dậy giấc ngủ trưa nên ông chưa được tỉnh táo, và do đó đánh sai số mật mã. Ông T cũng thăm viếng các trang mạng nói về bọn lừa đảo scammer và nhận được một số lời khuyên:

- Các cơ quan Chính Phủ như SSA Office không bao giờ gọi phone đến mọi người.

- Hãy cúp máy ngay nếu nghe những lời đe dọa hay những câu hỏi về số ASXH, bank account v..v..

- Sau khi nghe voice mail của người xa lạ, chẳng hề quen biết, không bao giờ gọi hồi đáp, hay bấm số 1 theo lời họ nói.

- Thỉnh thoảng điện thoại reng chỉ một lần rồi ngưng ngay, thì đừng gọi hồi đáp. Đó là mục tiêu của bọn lừa đảo, được xem là "nhá-máy". Có thể bị mất tiền lệ phí nếu gọi hồi đáp, bởi vì bọn lừa đảo scammer "nhá-máy" từ các đảo xa xôi, như Dominican Republic, Sierra Leone, Turks v..v...

Ông T rất thầm biết ơn cô Supervisor người Việt ở Bank Of America rất nhiều. Bằng không ông đã bị phỉnh gạt bởi bọn lừa đảo scammer, giống như vị điền chủ suýt nữa mắc lừa lời nói "không lấy một ngọn cỏ" của nhà Tỳ kheo ngoại đạo nếu không được Đức Thế Tôn dạy dỗ và khuyên răn.

Ngày 18 tháng 8, 2019

Phan Minh Hành