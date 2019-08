150 Văn Nghệ Sĩ Gốc La Tinh Lên Tiếng

Các nữ tài tử America Ferrera and Eva Longoria lãnh đạo một nhóm hơn 150 nhà văn, nghệ sĩ và nhà lãnh đạo là những người đã biết một “lá thư đoàn kết” công chúng gửi tới những người La Tinh tại Hoa Kỳ sau vụ thảm sát tại El Paso tại Texas, và vụ bố ráp di dân tại Mississippi.Lá thư, được đăng hôm Thứ Sáu 16/08 trên báo The New York Times và một số tờ báo tiếng Tây Ban Nha, nói rằng các ca sĩ ủng hộ những người La Tinh tại Hoa Kỳ là những người cảm thấy “kinh hoàng, đau lòng và bị đánh bại bởi hàng loạt các vụ tấn công,” nói đến vụ thảm sát tại El Paso, nhắm vào người gốc La Tinh, và vụ thảm sát khác tại Gilroy, California. 2 vụ tấn công đã giết gần hai chục người La Tinh.Cuộc bố ráp di dân lớn của các nhà máy gà vịt tại Mississippi trong tháng này đã bắt tới 680 công nhân hầu hết là gốc La tinh, để lại những đứa trẻ than khóc tìm kiếm cha mẹ bị bắt giam của họ, cũng đã giám sát một số người gốc La Tinh.Lá thư nói rằng “những phẫn nộ và tàn ác” như thế sẽ không làm giảm những đóng góp mà người gốc La Tinh đã làm cho nước Mỹ, và nó thúc giục người gốc La Tinh tiếp tục đứng lên cho sự kiên trì.Ký vào lá thư là một số khuôn mặt gốc La Tinh quan trọng nhất trong lãnh vực giải trí, nghệ thuật, văn học và hoạt động, gồm tiểu thuyết gia Sandra Cisneros, nam tài tử đoạt giải Academy Award Rita Moreno, nhà lãnh đạo dân quyền Dolores Huerta, nữ ca sĩ kiêm tài tử Jennifer Lopez, nhạc sĩ đoạt giải Tony Award Lin-Manuel Miranda.