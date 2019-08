4 Tiểu Bang Có Rủi Ro Phá Sản Cao Nhất

Theo 24/7 Wall St., tình trạng phá sản ở nước Mỹ đang tăng cao, với con số 800,000 được ghi nhận cho đến thời điểm này trong năm 2019. Mức tỉ lệ tăng phá sản là 3% trong năm nay. Và 4 tiểu bang ghi nhận là cao nhất lại đều năm ở miền Nam.

Theo Viện Phá Sản Hoa Kỳ, mức khai phá sản bình quân của Hoa Kỳ trong năm nay là 2.5 trên 1000.

Alabama đứng đầu cả nước với tỉ lệ khai phá sản là 5.61/1000. Kế tiếp là Tennessee với tỉ lệ 5.39, rồi đến Geogia với tỉ lệ 4.31, và Mississippi 4.25.

Tỉ lệ phá sản đi kèm với nạn mất việc. Hơn 43,000 người đã mất việc trong năm nay khi công ty của họ khai phá sản- theo 24/7 Wall St.

Một số ngành công nghiệp có rủi ro cao hơn các ngành khác. Trading Economics mới đây vừa phân tích các công ty Mỹ đã lên kế hoạch cắt giảm 38,845 công việc như thế nào. Đa phần công việc cắt giảm thuộc lĩnh vực vận tải, kế đến là ngành sản xuất hàng công nghiệp, và kế đến là ngành năng lượng.

Xét trên bình diện cá nhân, thế hệ baby boomers được ghi nhận là khai phá sản nhiều nhất. Theo The Financial Times, số lượng người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đứng đầu danh sách khai phá sản. Có nhiều nguyên nhân thuộc về kinh tế và xã hội. Những người lớn tuổi hiện nay phải chịu chi phí y tế cao do sống lâu hơn. Nhiều người trong số họ có rất ít tiền hưu trí và tiền để dành.