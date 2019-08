Iowa: Các Ứng Viên TT Đảng DC Dự Hội Thảo LGTB

DES MOINES - Ít nhất 4 chính khách DC định tranh cử TT năm 2020, là Joe Biden, Julian Castro, Joe Sestak và Marianne Wil-liamson, sẽ dự hội thảo của cộng đồng đồng tính và chuyển giới LGBT tại Iowa, dự kiến ngày 20-9.

Ban tổ chức là báo địa phương The Gazette, tạp chí The Advocate của LGBT, và One Iowa (là 1 tổ chức bênh vực LGBT tại tiểu bang). Các ứng viên lên tiếng với cử tọa trước phần vấn/đáp.

Ông Courtney Reyes, là quyền giám đốc One Iowa, nói “Hàng ngàn người LGBT sinh sống tại nông thôn bị bỏ quên. Chúng tôi trông đợi nghe các ứng viên TT nói về LGBT như là 1 cộng đồng có ảnh hưởng chính trị rất mạnh”.

Thăm dò cho thấy LGBT là 1 phần đáng tin cậy trong căn bản hậu thuẫn của đảng DC. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018, trên 80% cử tri LGBT bỏ phiếu cho đảng DC – chỉ 17% chọn đảng CH.