Nhật, Uruguay, Venezuela: Khuyến Cáo Dân Không Đi Mỹ

CARACAS - Venezuela là 1 trong 3 nước khuyến cáo công dân không du lịch Hoa Kỳ sau 2 vụ bạo động súng cuối tuần qua.Chính quyền Caracas dẫn 1 bài báo của tạp chí Forbes kể tên các thành phố kém an toàn nhất gồm Detroit, New York, Buffalo, Detroit, Memphis, Baltimore, St Louis, Oakland, Stockton.Chính quyền Uruguay phát khuyến cáo tương tự, và giải thich: bạo động kỳ thị leo thang, cụ thể là 250 người thiệt mạng trong 7 tháng đầu năm 2019.Ngoài ra, hôm Chủ Nhật, lãnh sự quán Nhật tại Detroit nhắc nhở công dân cảnh giác đề phòng truờng hợp súng nổ ngoài đuờng phố, và mô tả Hoa Kỳ là “xã hội súng đạn”, theo tường thuật của báo Los Angeles Times.Trước đây, Pháp, Đức và New Zealand từng lưu ý công dân điều tương tự.