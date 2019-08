9 Xe Mới Hay Bị Ăn Cắp Nhất

Không mấy ai muốn chứng kiến một cảnh rất đau lòng: chiếc xe thân yêu của mình bị lấy cắp. Nhưng theo Carsurance, chiều hướng đánh cắp xe hơi ở Mỹ có khuynh hướng tăng. Có khi do mình bất cẩn, có khi do mình xui, và cũng có khi do chiếc xe mình lái có rủi ro bị mất cắp cao.





USA Today mới khảo sát số liệu từ những chiếc xe bị đánh cắp ở Mỹ để xác định những thương hiệu nào bị đánh cắp nhiều nhất. Báo cáo dựa trên tần số của việc lấy cắp.





Theo khảo sát này, xe điện là những chiếc xe ít bị lấy cắp nhất. Những thương hiệu xe mắc tiền là những chiếc thường bị đạo chích dòm ngó nhất. Trong danh sách này có nhiều chủng loại xe tải pick up và Dodge công suất mạnh. Trong đó có Dodge Charger với động cơ HEMI, có tần số bị lấy cắp 5.4 lần cao hơn những chủng loại khác. Ngược lại, những chiếc xe điện BMW 3 –series hay Tesla Model S và Model X là những chiếc xe ít bị lấy cắp nhất.





Sau đây là danh sách của USA Today 9 thương hiệu hay bị lấy cắp nhất trong những đời xe từ 2016-2018:





9. Chrysler 300 four-wheel-drive

8. Chevrolet Silverado 1500 crew-cab

7. Nissan Maxima

6. Dodge Challenger

5. GMC Sierra 1500 crew-cab

4. Infiniti QX80

3. Infiniti QX50 4-door

2. Dodge Challenger SRT Hellcat

1. Dodge Charger HEMI