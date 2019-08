Mỹ, Úc, Nhật: Lên Án TQ Hung Hăng Ở Biển Đông; Ấn Độ Bất Chấp TQ Gây Trở Ngại Vẫn Khai Thác Dầu Ở Biển ĐôngBIỂN ĐÔNG -- Biển Đông không những có địa thế chiến lược về quốc phòng và hàng hải mà còn là khu vực có trữ lượng dầu hỏa và khí đốt lớn không thua kém những khu vực khác trên thế giới, nên các nước luôn luôn dòm ngó và muốn khai thác, nhưng Trung Cộng luôn luôn tìm mọi cách để ngăn trở. Tuy nhiên, gần đây qua vụ Bãi Tư Chính chính quyền CSVN đã tỏ thái độ cứng rắn đối với TQ nên các nước như Ấn Độ đã không do dự hợp tác để khai thác dầu khí tại Biển Đông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin RFA viết như sau.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar được Business Today hôm 1/8 trích lời cho biết các hoạt động khai thác dầu khí của Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam vẫn tiếp tục và không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của tàu Trung Quốc.Từ khoảng giữa tháng 6 và đầu tháng 7, Trung Quốc đã gửi hàng chục tàu Hải cảnh, dân binh và tàu Hải Dương 8 đến khu vực gần Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tàu Hải cảnh của Trung Quốc đã quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí ở lô 06.1 trong liên doanh giữa Việt Nam và công ty Rosneft của Nga.Tàu Hải cảnh của Trung Quốc và Hải Dương 8 xuất hiện ở khu vực phía tây bắc Bãi Tư Chính, gần đảo Trường Sa Lớn, nơi có một loạt các lô dầu khí khác của Việt Nam bao gồm lô 127 và 128 là những lô mà công ty ONGC của Ấn Độ đã ký hợp đồng khai thác.Nói về những căng thẳng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Dehli có những lợi ích chính đáng và hợp pháp đối với hòa bình, ổn định và việc tiếp cận với các tuyến đường biển lớn trong khu vực.Theo OutlookIndia, ông Raveesh Kumar cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ có lập trường nhất quán và rõ ràng về Biển Đông. Đây là vùng nước có tầm quan trọng về kinh thương mại và kinh tế đối với Ấn Độ, chiếm gần 55% giao thương của Ấn Độ.Ông Raveesh Kumar khẳng định Ấn Độ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, và tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Biển Đông theo các quy định của luật pháp quốc tế.Trước đó, truyền thông Ấn Độ cho biết Việt Nam cũng đã đề cập vấn đề căng thẳng ở Biển Đông cho phía Ấn Độ biết. Các nguồn ngoại giao giấu tên cho biết Việt Nam thông báo tình hình cho New Dehli vì Ấn Độ là quốc gia có tầm quan trọng trong khu vực.Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản khác của Báo Tuổi Trẻ Online hôm 3 tháng 8 cho biết rằng, “Nhật - Úc lên án hành vi cản trở khai thác dầu khí ở Biển Đông.”Bản tin báo Tuổi Trẻ viết như sau.Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Úc đã cùng bày tỏ quan ngại về các hoạt động cản trở khai thác dầu khí cũng như việc cải tạo đảo và triển khai vũ khí ở Biển Đông.Báo The Sydney Morning Herald (SMH) của Úc đưa tin Ngoại trưởng Úc Marise Payne, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono hôm nay (2-8) đã cùng ra tuyên bố chung lên án hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.Ngoại trưởng ba nước này đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" đối với "các báo cáo đáng tin cậy về những hoạt động gây cản trở liên quan đến các dự án dầu khí có từ lâu đời" ở Biển Đông.Theo SMH, dù không nêu đích danh Trung Quốc, tuyên bố này ám chỉ đến việc các tàu Trung Quốc quấy rối và cản trở tàu Việt Nam trong việc tiếp cận các giàn khoan dầu quan trọng ở Biển Đông."Các ngoại trưởng bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những diễn biến tiêu cực ở Biển Đông, gồm việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến ở những thực thể tranh chấp" - tuyên bố chung của các ngoại trưởng nêu rõ, sau cuộc gặp giữa ba bên trong khuôn khổ Hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM) lần thứ 52 và các hội nghị liên quan đang diễn ra ở Thái Lan.Bộ ba ngoại trưởng Mỹ - Nhật - Úc cũng tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trong lĩnh vực hàng hải.