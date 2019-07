Giá Thuốc Cholesterol Cao Đe Dọa Sinh Mạng Bệnh Nhân

Đau tim, đột quị và những căn bênh tim khác có nguy cơ xảy ra cao hơn với những bệnh nhân không đủ khả năng tài chính để sử dụng một loại thuốc cao cấp điều trị cholesterol có tên là PCSK9.Theo một nghiên cứu mới đây, những bệnh nhân không dùng thuốc PCSK9 thì có nguy cơ bị các bệnh có liên quan đến tim cao hơn 16%- 21% so với những người sử dụng thuốc đều đặn. Lý do của việc không thể sử dụng PCSK9 đa phần là vì bảo hiểm y tế của bệnh nhân không cho phép kê toa loại thuốc này. Hoặc là có kê toa, nhưng phần co-pay lại quá cao, cho nên bệnh nhân không kham nổi.Nghiên cứu được thực hiện trên 139,000 bệnh nhân từ năm 2015, là thời điểm mà PCSK9 được tung ra thị trường.Katherine Wilemon- nhà nghiên cứu, cũng là CEO của FH Foundation- nói rằng chúng ta đã có thể giúp đỡ những bệnh nhân này, nhưng chúng ta đã không làm.PCSK9 tham gia thị trường Mỹ vào năm 2015, nhưng giá khá đắt so với những loại thuốc trước đó. Loại thuốc mới này có tác dụng kích thích gan lọc bớt lượng cholesterol dư thừa trong máu. Trong khoảng thời gian 2015-2017, PCSK9 có giá khoảng $14,000 cho một năm điều trị. Đến năm 2018, nhà sản xuất tuyên bố giảm giá hai thương hiệu chính của dược phẩm này là Parluent và Repatha. Tuy nhiên, giá của chúng vẫn còn ở mức $4,500 - $8,000/ năm.