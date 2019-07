13 Nghị Sĩ Đòi Tử Tế Hơn Với Di Dân Bị Tạm Giam

WASHINGTON - Sau chuyến thị sát 1 trại tạm gian di dân gần biên giới, 13 nghị sĩ của đảng DC yêu cầu Bộ Nội An thay đổi tức khắc điều kiện sinh hoạt của di dân bị giam.Công văn của 13 nhà lập pháp dẫn đầu bởi nghị sĩ Chuch Schumer (New York) đề ra 18 việc cần làm ngay để bảo đảm đối xử nhân đạo với trẻ vị thành niên. Bộ Nội An cũng được nhắc nhở nhu cầu giám sát các trại. Trực tiếp chịu trách nhiệm các trại giam di dân là “cơ quan kiểm soát thuế và biên giới - CBP”.Quyền Bộ Trưởng Nội An Kevin McAleenan và giám đốc CBP được yêu cầu phuc đáp sớm, và thuyết trình bằng điện thoại ngày 10-8.Các yêu cầu của 13 nghị sĩ gồm: phẩm chất nước sinh hoạt tại trại giam, cơ hội gọi điện thoại cho thân nhân, tắm và đánh răng. Giới lập pháp cũng muốn biết di dân có thể khiếu nại về lạm dụng….