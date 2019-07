DB Ilham Omar Viết Báo Phê Bình Trump Phát biểu Kỳ Thị

WASHINGTON - Nữ dân biểu Ilham Omar dùng 1 bài cậy đăng báo New York Times để đả kích TT Trump về các phát biểu kỳ thị chống lại bà và 3 đồng viện cùng là người da màu.Bài viết mang tựa đề đại ý “Lên Án Trump Kỳ Thị Chủng Tộc Là Không Đủ”, theo tường thuật của HuffPost. Bà nhấn mạnh “cách duy nhất chống lại là xác tín các giá trị chung của chúng ta, khi TT dùng ảnh hưởng của chức vụ cao nhất để tấn công các cộng đồng thiếu số”.Bà nhắc lại bài học lịch sử về giáo quyền dùng quyền lực của nhà nước để đả phá các nhóm thiểu số và đối thủ chính trị, cả bằng bạo động của nhà nước.Bà Omar cũng nhắc lại tiếng hô “đuổi về quê” trong đám đông cử tri cảm tình viên của ông Trump tại North Carolina như là lý do để đấu tranh. Vì linh hồn của Hoa Kỳ gồm các lý tưởng về công bằng bảo vệ, đa nguyên và tự do tín ngưỡng.Bài báo nhấn mạnh: thể chế dân chủ bị tấn công, đã đến lúc phải chống lại bằng luận cứ đã làm cho đất nước này trở nên vĩ đại như trước đây.