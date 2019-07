GSV Andrew Đỗ: Ngôn Ngữ ‘Hãy Trở Về’ Là ‘Cuồng Tín’; Nó Liên Kết Với Sự Thù Hận Dẫn Tới Bạo Hành

Một giám sát viên Quận Cam thuộc Đảng Cộng Hòa đã công khai chống lại ngôn ngữ mà TT Trump dùng để đòi 4 nữ dân biểu Hoa Kỳ không phải da trắng “hãy trở về” với các quốc gia của họ, theo báo Voice of OC cho biết hôm Thứ Hai 22/07.Giám Sát Viên Andrew Đỗ gọi ngôn ngữ như thế là “cuồng tín” và liên kết nó với “thù hận” mà ông cho là dẫn tới những cuộc tấn công chống lại gia đình ông trong khi ông lớn lên như là một người Việt Nam tị nạn tạiQuận Cam. Gia đình ông di tản sau khi Miền Nam Việt Nam bị thua cho chế độ Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam vào năm 1975.“Nó là một ranh giới hẹp giữa sự phân biệt giai cấp con người qua màu da, và rồi bước kế tiếp là ‘hãy trở về lại nơi mà bạn đến’. Tôi phải đẩy lùi loại đầu óc hẹp hòi, cố chấp,” ông Đỗ nói thế tại một cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát hôm Thứ Ba, ngày 16 tháng 7.“Tôi lớn lên với những người nói cùng một thứ tiếng như nhau -- giống hệt như cách họ nhìn tôi,” theo Đỗ cho biết tiếp. “Và nó là một ranh giới hẹp từ động lực đó tới thù ghét mà họ chất đầy cuộc đời họ để dẫn tới việc tôi và gia đình tôi đã bị -- tấn công liên tục. Và tôi sẽ bị đày đọa nếu tôi chấp nhận, không đánh trả, thêm một ngày của loại cuồng tín đó.”Ông Đỗ, cư dân của thành phố Garden Grove, một viên chức dân cử Cộng Hòa tại Quận Cam trong hơn một thập niên, đã phát biểu sau một bình luận công khai nói rằng ông và những giám sát viên quận không phải da trắng là “các di dân” là những người “không biết” quyền tự do ngôn luận của Tu Chính Án Số 1.Trong sự đáp trả của ông, Đỗ đã không nêu tên TT Trump, nhưng đã thách thức lời nói “hãy trở về” mà tổng thống đã sử dựng 2 ngày trước đó đã gây một cuộc bàn tán trên toàn quốc.Trong một loạt tweet hôm 14 tháng 7, tổng thống nói rằng các nữ dân biểu Dân Chủ, là những công dân Hoa Kỳ, “ban đầu đến từ các quốc gia mà chính quyền là thảm họa toàn diện và toàn bộ,” và đề nghị họ “hãy trở về” với “những nơi đổ nát hoàn toàn và tràn ngập tội phạm mà từ đó họ đến.”3 trong 4 nữ dân biểu được sinh ra tại Hoa Kỳ, và người thứ 4 là DB Ilhan Omar của Minesota, là người có quốc tịchy Hoa Kỳ đã được sinh ra ở Somalia và di cư khi cô mới 12 tuổi.Hôm Thứ Ba, 16 tháng 7, ngày GSV đưa ra bình luận, Hạ Viện Hoa Kỳ, đã bỏ phiếu hầu như toàn bộ đảng, để thông qua nghị quyết lên án phát biểu của tổng thống là “bình luận kỳ thị chủng tộc đã hợp pháp hóa sự sợ hãi và thù hận gia tăng đối với những người Mỹ mới đến và những người da màu.”Tổng thống và nhiều người ủng hộ ông đã biện hộ rằng các phát biểu của ông không phải là kỳ thị chủng tộc, với Trump nói rằng không “có xương phân biệt chủng tộc trong cơ thể tôi!”Nhiều nhà Cộng Hòa khác thì nói rằng họ cực kỳ không đồng ý các quan điểm của những nữ dân biểu, nhưng đã chỉ trích các tuyên bố của tổng thống.Tuyên bố của GSV Đỗ được đưa ra sau khi một bình luận công khai chỉ trích ông Đỗ và các giám sát viên quận khác là những di dân mà không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của Tu Chính Án Số Một.Một trong những đồng viện của GSV Đỗ là GSV Don Wagner đã phát biểu ngắn gọn rằng ông ủng hộ sự đa dạng của Quận Cam.3 giám sát viên khác đã không phát biểu gì về vấn đề này.Sự đa dạng về chủng tộc của Quận Cam đã gia tăng trong nhiều thập niên qua, từ 14% không da trắng vào năm 1970 lên tới khoảng 60% ngày hôm nay, theo tài liệu của Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho thấy.Quận Cam hiện có 40% da trắng, 34% La tinh, và 21% Á Châu, theo các phỏng đoán của Thống Kê Dân Số mới nhất cho biết.Khoảng 30% cư dân Quận Cam sinh bên ngoài Hoa Kỳ -- hay 1 triệu trong số 3.2 triệu cư dân, theo Thông Kê Dân Số.Địa hạt của GSV Đỗ, đặc biệt, có rất nhiều di dân, với hơn 40% cư dân của Địa Hạt 1 sinh bên ngoài Hoa Kỳ, theo tài liệu Thống Kê Dân Số.