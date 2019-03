Hãng xe hơi Nhật Bản Honda đã đưa ra lời kêu gọi thu hồi 1.1 triệu chếc xe hơi Honda và Acura. Danh sách gồm nhiều loại xe mới và cũ trong nhiều loại hình thể body xe. Lý do đưa tới việc thu hồi xe là vì các túi hơi an toàn (airbags). Hãng xe Honda đãa nhận được một báo cáo của một người bị thương do một mảnh kim loại từ lần thay thế trước.