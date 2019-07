Đài Loan: Tự do Thắng, TC Thua

Sự kiện và thời sự. Tin VOA của Mỹ ngày 12-07 ”Tổng thống Đài Loan ghé Mỹ, bất chấp sự phản đối của TQ”. Bà Tổng Thống “Thái Anh Văn đặt chân tới Mỹ hôm 11/7 trong chuyến đi chắc chắn gây phẫn nộ Bắc Kinh, với lời phát biểu rằng nền dân chủ phải được bảo vệ và rằng Đài Loan đang đối mặt với các đe dọa từ ‘lực lượng bên ngoài,’ ngụ ý ám chỉ Trung Quốc… Bà Thái lưu lại Mỹ 4 đêm, 2 đêm ở New York và 2 đêm ơ Denver trên chặng đường về. Chặng dừng chân quá cảnh lần này dài hơn thông lệ một đêm quá cảnh. Điều này cho thấy thấy sự ủng hộ của chính quyền Trump đối với bà vào thời điểm Bà đang chịu nhiều áp lực từ Bắc Kinh.Còn có tin thêm tại chặng dừng New York, Bà diễn thuyết trước một cuộc họp của giới doanh nghiệp Mỹ-Đài Loan hôm 12/7 và tham dự bữa ăn tối với các thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Đài Loan. Bà cũng có điện thoại cho Chụ Tịch Hạ Viện và một số thượng nghị sị Mỹ.Đi vào phân tích. Một việc lạ kỳ đang xảy ra ở Á châu Thái bình dương. Chế độ Trung Cộng đang kiểm soát 1 tỷ 400 triệu người Trung Hoa, đệ nhị siêu cường kinh tế, coi Đài Loan, Hồng Kông là một phần lãnh thổ của mình, cần phải được tái thống nhất với lục địa, kể cả bằng việc sử dụng vũ lực, nếu cần. Nhưng mấy chục năm qua TC không làm được, không áp đảo được, không thôn tính được Đài Loan và Hồng Kông. Trái lại Đài Loan, Hồng Kông trở thành hai ngọn đèn sáng tư do, dân chủ ở Á châu nhờ cuộc chiến đấu, tranh đấu trường kỳ, bất khuất của dân chúng và sự ủng hộ của các siêu cường thế giới đối với nền tư do, dân chủ của Đài Loan và Hồng Kông.Cũng như Việt Nam Cộng Hoà sau khi CS cưỡng chiếm, chỉ có non 2 triệu người yêu tự do, dân chủ, di tản ra hải ngoại nhờ tư do, dân chủ, của các nước định cư sau vài chục năm trở thành một Việt Nam Hải Ngoại liên kết ba châu Bắc, Mỹ, Tây Âu tiếp tục một cuôc chiên tranh khác, chống CSVN bằng tư do, dân chủ nhân quyền. Người Việt Nam Hải Ngoại tạo nhiều thành tích xuất sắc về chánh trị, giương cao ngọn cờ VN Cộng Hoà lên, quốc tế vận hữu hiệu vào nhân dân và chánh quyền sở tại. Chính CSVN đã phải nể, coi người VN hải ngoại là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hà nôi và WashingtonThực vậy, sự kiện và thời sự mới đây cho thấy. Về Đài loan, Mỹ đã chấp thuận cho TT Thái Anh Văn Quá cảng 4 ngày ở Mỹ. Bán vũ khí chiến lược hiện đại quan trọng cho Đài Loan: vũ khí tối tân chống đổ bộ và không kích gồm 108 chiến xa Abrams M1A2, vũ khí chống tăng và phòng không, trong đó có 250 tên lửa địa đối không tầm ngắn Stinger với tổng trị giá hơn 2 tỷ đôla. Vơi tình hình Hành Pháp, Lập pháp Mỹ đồng chống TC, Lâp pháp sẽ chuẩn thuận thương vụ này.Thêm vào đó Hạ Viện Mỹ thông qua luật bảo vệ Đài Loan dù Bắc Kinh, dĩ nhiên tỏ ra tức giận nhưng lập pháp Mỹ phớt lờ.Hạ Viện Mỹ hôm 07/05/2019 đã thông qua dự luật ủng hộ Đài Loan, vốn đang phải đối phó với áp lực quân sự và ngoại giao của Trung Quốc. Với một đa số 100%, 414 phiếu thuận và 0 phiếu chống, Hạ Viện đã đồng lòng tái khẳng định các cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Nôi dung luật «Taiwan Assurance Act of 2019», nhằm hỗ trợ Đài Loan và cổ vũ Đài Bắc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Đạo luật lưu ý rằng Washington cần phải «thường xuyên bán vũ khí» cho Đài Loan, và ủng hộ sự tham gia của đảo quốc vào các tổ chức quốc tế. Dự luật này còn phải được trình lên Thượng Viện, nhưng thời điểm hiện chưa rõ.Bộ Ngoại Giao Đài Loan hoan nghênh, với thông cáo long trọng «Đài Loan sẽ tiếp tục sát cánh với chính quyền Hoa Kỳ để siết chặt thêm mối quan hệ đối tác giữa đôi bên».Còn phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng dự luật là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, và Bắc Kinh đã «nghiêm khắc cảnh báo» Washington về việc này, như đĩa hát bị rè, lập lại “để không gây phương hại nặng nề cho sự hợp tác Mỹ-Trung trên các lãnh vực quan trọng, cho hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan».Đài Loan không khom lưng, không coi TC cao lớn. Đài loan thường cho Hải quân Đài Loan tập trận chống Trung Quốc xâm lược. Tiêu biểu như hôm 2/05/2019 tập trận bắn đạn thật tại khu vực bờ biển phía đông, trong bối cảnh liên tục bị chiến hạm và chiến đấu cơ Trung Quốc đe dọa.Đây là một phần của cuộc tập trận thường niên Hán Quang (Han Kuang), nhằm đối phó với cuộc tấn công xâm lược giả định của TC.Đài Loan cũng lập nhà máy đóng tàu lặn để đối phó TC. Đã khởi công hôm 09/05/2019. Tổng thống Thái Anh Văn chủ xướng buổi lễ khởi công tại thành phố cảng Cao Hùng, nhấn mạnh rằng tàu lặn là phương tiện hiệu quả để răn đe kẻ thù muốn đổ bộ từ phía biển để xâm lược Đài Loan. Bà cho là trong một cuộc chiến không cân sức, cần sử dụng những chiến lược và chiến thuật đặc thù, để chống lại địch thủ hùng mạnh hơn.Còn dân chúng Đài Loan cũng như Hồng Kong thường xuyên dùng chiến tranh chánh trị, biểu tình chống TC.Tiêu biểu, hàng chục ngàn người dân Đài Loan đội mưa suốt 4 giờ đồng hồ vào chiều ngày 23/6/2019 trước con đường dẫn vào Phủ Tổng thống ở Đài Bắc để phản đối và kêu gọi tẩy chay “truyền thông đỏ” có nguy cơ làm suy yếu nền dân chủ của đảo quốc này, trước "các mối đe dọa của chế độ Cộng sản Trung Quốc độc tài thẩm thấu vào người dân Đài Loan khiến người dân khó hưởng được dân chủ”."Nhiều người đi trước đã trải qua máu và mồ hôi để cho chúng ta tự do và dân chủ. Tôi không muốn thấy 'thế lực đỏ' xâm chiếm Đài Loan để kiểm soát phương tiện truyền thông và thao túng những gì mọi người nghĩ”, anh Alex Chang - một người biểu tình nói với hãng tin AFP.Người biểu tình cáo buộc các đài truyền hình ở Đài Loan như CTiTV, CTV và các cơ quan truyền thông khác có xu hướng chỉ đưa những bản tin có lợi cho Trung Quốc.Ngay trước cuộc biểu tình, bà Thái Anh Văn, Tổng thống đắc cử hồi năm 2016 đã lên tiếng ủng hộ.(VA)