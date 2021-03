Ngày Càng Có Nhiều Nhà Lập Pháp Dân Chủ Đòi Thống Đốc New York Cuomo Từ Chức Vì Hành Vi Sai Trái Về Tình Dục

Thống Đốc Dân Chủ New York Andrew Cuomo. (nguồn: CNN)

Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer (Dân Chủ) và TNS Kirsten Gillibrand cùng tham gia với nhóm ngày càng nhiều các nhà lập pháp Dân Chủ tại New York kêu gọi Thống Đốc New York Andrew Cuomo từ chức hôm Thứ Sáu vì các vụ cáo buộc về hành vi sai trái về tình dục và sự bóp méo tài liệu tử vong Covid-19, theo bản tin của VOX tường thuật hôm Thứ Bảy, 13 tháng 3 năm 2021.

Áp lực gia tăng nhanh lên Cuomo bởi các chính khách từ chính đảng của ông đã nêu ra nhiều vấn nạn về việc ông có thể điều hành hiệu quả vào lúc khi mà ông thực hành nhiệm vụ giám sát việc quản trị của tiểu bang về cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng phức tạp, gồm việc thực hiện chích ngừa Covid-19 và mở cửa kinh doanh an toàn.

Điều đó cũng cho thấy rằng Dân Chủ đang muốn thống nhất trong việc chống lại một thành viên nổi trội của chính đảng của họ đang đối diện với các cáo buộc về sách nhiễu tình dục, yêu cầu các thành viên của họ phải giải trình theo cách giống như cách mà họ đã đối xử với Cộng Hòa bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Cũng hôm Thứ Sáu, 16 thành viên khác của phái đoàn 19 người trong Hạ Viện Dân Chủ của New York – gồm Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerrold Nadler và lãnh đạo cấp tiến Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez – kêu gọi ông từ chức.

Cùng ngày, tạp chí New York và báo the New York Times đã đăng tin các cuộc điều tra mà cho thấy rằng Cuomo đã nuôi dưỡng một môi trường làm việc kém quản trị và lạm dụng. “Trong các cuộc phỏng vấn vào tuần trước, hơn 35 người là những người đã làm việc với chính quyền của Ông Cuomo mô tả văn phòng như là lộn xộn, không chuyên nghiệp và độc hại, đặc biệt đối với các phụ nữ trẻ,” theo báo Times tường thuật.