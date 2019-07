Sau Khi Nhà Hoạt Động Nhân Quyền Bị Trục Xuất Về VN, Con Gái Được ở Lại Đức Để Học Thạc Sĩ Âm Nhạc





Cô Nguyễn Quang Hồng Ân



Việt Báo vui mừng được tin cô Nguyễn Quang Hồng Ân được phép ở lại Đức quốc vì lý do học vấn. Thân phụ cô Hồng Ân là ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, từng bị tù 20 năm vì hoạt động đòi nhân quyền, cùng với vợ (thân mẫu cô Hồng Ân) đã bị Sở Di Trú Đức Quốc từ chối đơn xin tỵ nạn chính trị và đã trục xuất về Việt Nam.

Sau đây là các câu phỏng vấn do VB gửi tới cô Hồng Ân và d8ược trả lời qua email:



Hỏi: Tòa soạn Việt Báo được tin cô Nguyễn Quang Hồng Ân được phép ở lại Đức quốc vì lý do học vấn, xin cô cho biết về chương trình này, và học bao nhiêu năm?

Đáp: Em vừa nhận được Quyết định trúng tuyển Cao học (Master, tức văn bằng Thạc sĩ) vào Đại học Âm nhạc Nuremberg của Đức, khoa Piano trình diễn, đây là yếu tố để em được chấp thuận ở lại Đức. Khi nhận Quyết định , Quý Thầy Cô và các bạn Sinh viên chúc mừng và nói: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các Đại học Âm nhạc ở Đức có một người mới 19 tuổi mà thi đậu vào bậc Cao học.



- Như thế, giấy tờ cho ở lại tới khi học xong, hay sẽ cho phép định cư luôn tại Đức?

- Thưa thời gian học là 2 năm và định cư luôn.



-- Hồ sơ xin định cư ở Canada sẽ ra sao?

- Rất đáng buồn và thất vọng, từ khi Ba Mẹ em bị trục xuất về Việt Nam, hồ sơ định cư Canada không có tiến triển gì hết. Em có kêu gọi khẩn thiết đến Thượng Nghị sĩ Ngô Thanh Hải cứu giúp em nhưng không có một hồi âm nào hết. Bây giờ để hoàn chỉnh hồ sơ cư trú tại Đức cần bảo đảm về chỗ ở và tài chánh.

Chỗ ở thì Hội Thánh Tin Lành Đức nói sẽ giúp, nhưng bảo đảm tài chánh thì chưa. Về vấn đề tài chánh em thấy hợp lý nhất bây giờ là thỉnh cầu TNS Ngô và VOICE Canada chuyển số tiền 24,500 USD do Cộng đồng Người Việt Quốc Gia đóng góp ký quỹ theo yêu cầu để định cư tại Canada, sang Đức cho em để đủ điều kiện tài chính tự túc tại Đức. Rất mong vậy!



-- Sau khi học xong, cô Hồng Ân có thể xin ở lại Đức, hay xin định cư sang nước khác hay không?

- Thưa như đã nêu trên sẽ được cấp giấy cư trú tại Đức.



-- Được biết, cha của cô là ông Nguyễn Quang Hồng Nhân trước kia từng bị tù 20 năm vì hoạt động đòi nhân quyền, và cả cha mẹ cô đều đã bị buộc về Việt Nam, xin cho biết hoàn cảnh hiện nay của hai người? Đang ở đâu, bệnh gì không, và bị giám sát ra sao?

- Thưa Ba Mẹ em hiện đang ở Sài Gòn, dù không bị tù nhưng bị giám sát chặt chẽ. Ba em bị huyết áp cao và bệnh thận giai đoạn cuối. Một Giáo sư người Đức đã gởi thuốc cho Ba em nhưng họ không cho nhận, còn các báo như Chống Phản động, Nghệ An Thời Báo, Hội Cờ Đỏ.... lên án nặng nề Ba em là tên phản động này nọ! Thật đáng sợ!



-- Trong hoàn cảnh cô đi học và cha mẹ bị quản chế như thế, cô phải mưu sinh và trả học phí thế nào?

- Hiện em đang sống nhờ học bổng của Bộ Ngoại Giao Đức, nhất là của từng Ân Nhân người Việt gởi đến cứu giúp em. VOICE Canada cũng có gởi giúp em trong lúc khó khăn.



-- Các độc giả muốn giúp đỡ tài chính cho cô hoàn tất học trình, sẽ gửi tiền về đâu?

- Xin chân thành kính cảm ơn Ban Biên tập Việt Báo cùng Quý độc giả, đặc biệt đến Nữ văn sĩ Nhã Ca, và Ban biên tập Việt Báo luôn quan tâm đến tài năng trẻ Việt Nam. Sau đây là tài khoản của em:



- Tên người nhận: QUANG HONG AN NGUYEN

- Kontonummer 001 2955 977

- Tên Ngân hàng: Sparkasse Nürnberg, Germany

- Địa chỉ Ngân hàng: Lorenzer Platz 12, 90403 Nürnberg, Germany

- IBAN: DE57760501010012955977

- BIC: SSKNDE77XXX



- Một lần nữa kính cảm ơn tất cả Quý Vị.

Nguyễn Quang Hồng Ân





Thư cho ở lại Đức và nhận vào học trình Thạc sĩ Âm nhạc

Xem thêm:

-- Nhà hoạt động Nguyễn Quang Hồng Nhân bị Đức trục xuất về VN

https://www.voatiengviet.com/a/nha-hoat-dong-nguyen-quang-hong-nhan-bi-duc-truc-xuat-ve-vn/4848423.html

-- Nhà Văn Nguyễn Quang Bị Đức Trục Xuất Về VN

https://vietbao.com/a292312/nha-van-nguyen-quang-bi-duc-truc-xuat-ve-vn

-